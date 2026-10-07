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Berna Laçin’den skandal "İzmir" paylaşımı! Savcılıktan jet soruşturma

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Berna Laçin’den skandal "İzmir" paylaşımı! Savcılıktan jet soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” şeklindeki paylaşım üzerine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.

CHP'de yaşanan krizler ve istifaların ardından siyaset gündemi hareketlenirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti saflarına katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı! Rozeti Başkan Erdoğan taktı (Foto: AA)İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti’ye katıldı! Rozeti Başkan Erdoğan taktı (Foto: AA)

"İZMİR'İ AK PARTİ İLE YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"
AK Parti'nin Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda rozetini bizzat takan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tugay'a "Hoş geldin" dedi. Tugay ise burada yaptığı konuşmada, "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. İzmir'i AK Parti ile yeniden ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmenin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.

Berna Laçin’in paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Berna Laçin’in paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"İZMİR DAHA ÖNCE DE İŞGAL EDİLDİ, KORKMA!"
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın, Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" şeklindeki paylaşım üzerine yürütüldüğü belirtildi.

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