Berna Laçin’den skandal "İzmir" paylaşımı! Savcılıktan jet soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in sosyal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” şeklindeki paylaşım üzerine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlattı.
CHP'de yaşanan krizler ve istifaların ardından siyaset gündemi hareketlenirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti saflarına katıldı.
"İZMİR'İ AK PARTİ İLE YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"
AK Parti'nin Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda rozetini bizzat takan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tugay'a "Hoş geldin" dedi. Tugay ise burada yaptığı konuşmada, "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. İzmir'i AK Parti ile yeniden ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
Yaşanan gelişmenin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.