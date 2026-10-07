"İZMİR'İ AK PARTİ İLE YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ" AK Parti'nin Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda rozetini bizzat takan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tugay'a "Hoş geldin" dedi. Tugay ise burada yaptığı konuşmada, "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. İzmir'i AK Parti ile yeniden ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Berna Laçin’in paylaşımı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"İZMİR DAHA ÖNCE DE İŞGAL EDİLDİ, KORKMA!"

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın, Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" şeklindeki paylaşım üzerine yürütüldüğü belirtildi.