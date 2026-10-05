Fon soruşturmasında gelişme! Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarını TMSF'ye iade etti
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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını bugün gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.
Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, sahip oldukları yatırımlara ilişkin ana para dışındaki tutarı bugün gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.
Kaya çifti, yatırımlarının ana para haricindeki bölümünü TMSF tarafından oluşturulan isteğe bağlı iade hesabına aktararak söz konusu tutarın iadesini gerçekleştirdi.