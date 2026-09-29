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Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması talep edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı yazdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili tüm kurumlara müzekkere yazıldı.

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