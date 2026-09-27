"NETANYAHU SANIK KÜRSÜSÜNDE OLMALI" Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında, bugün Netanyahu'nun orada konuşurken yalnızlaşması çok net bir tabloyu göstermektedir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, Birleşmiş Milletler herkesin konuşabildiği yer olması gerekirken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözünün orada ifade edilmesinin engellenmesi de Birleşmiş Milletler'in meşruiyet kaybı açısından altı çizilmesi gereken bir husustur. Burada şunun net bir şekilde söylenmesi lazım. Netanyahu konuşma yaparken elinde insanları öldürdükleri çağrı cihazıyla oraya çıkması karşısında tabii ki haklı tepkiler oldu. Silah olarak sivil araçları, sivil aletleri kullandıkları için bununla çıkması kınandı.



Buna karşılık biz de şunu dedik. Orada tabii asıl katliam silahı o çağrı cihazından çok Netanyahu'nun şahsiyetidir. Dünyanın trajedisi de şudur. Esasında orada Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanması gereken biri iken onun Birleşmiş Milletler kürsüsünde konuşuyor olması, dünyanın da kurallı düzenin trajedisidir. Netanyahu bugün İnsanlık Mahkemesi önünde sanık kürsüsünde, insanlığa karşı işlediği suçlar, soykırım suçları ve insancıl hukuka karşı işlediği suçlar bakımından yargılanması gereken bir katildir ve bir suçludur. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler kürsüsü'nü katliam ve soykırım propagandasının sahnesi haline getirmesi, Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir.





Esasında Birleşmiş Milletler'e sokulmaması gereken, insanlık adına kurulmuş bir mahkemede, sanık kürsüsünde katil ve soykırımcı olarak yargılanması gereken birisinin, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söyledikleri hezeyandan ibarettir. Ve bir katilin itirafnamesinden başka bir şey değil. Şimdi sorulması gereken soru şudur arkadaşlar. Pek çok lider İsrail'i eleştirdi. Neden bir dakika içerisinde hiçbir lidere cevap vermiyorlar da bir dakika içerisinde sadece Cumhurbaşkanımıza cevap veriyorlar? İsrail'i eleştiren pek çok hükümet ve devlet başkanı olmasına rağmen Netanyahu neden konuşmasının tamamını Cumhurbaşkanımıza ayırıyor? Bunun sebebi şudur. Çünkü Cumhurbaşkanımız İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesidir. Cumhurbaşkanımızın söylediği her şey, bunların işlediği suçlar bakımından en temel hukuki ilkeleri barındıran bir iddianamedir. Bunlar Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında yüzlerine insanlık haysiyeti, insanlık değeri ve insanlık onuru adına okunmuş bir iddianameyi görüyorlar. Onun için bu kadar telaşla cevap veriyorlar. Onun için bu hezeyanlarla yaptıkları katliamları ve soykırımcılıklarını örtbas edebileceklerini düşünüyorlar. Ama insanlık onuru, haysiyet, medeniyetin kazanımları mutlaka bunları yenecektir. Ve bugün geçmişte Srebrenitsa'da olduğu gibi, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi, bu soykırımı yapanlar insanlık mahkemesinin önünde bu hesabı vereceklerdir.

"SALONU TERK EDENLERİ NOT ETTİLER"

Değerli arkadaşlar, burada net bir şeyin vurgulanması gerekir. Bütün bu tablo içerisinde Birleşmiş Milletler kurallı düzenin temsilcisi olacaksa, kurallı düzen adına inisiyatif oluşturan bir etkisi olacaksa, bu ancak Cumhurbaşkanımızın bu son konuşmasında da Birleşmiş Milletler'de ifade ettiği ilkelerin hayata geçmesiyle olacaktır. Bunun başka bir yolu yoktur. Aksi takdirde bu sembolizm, sembolizmin ötesine geçmiş olan bu gerçek, Birleşmiş Milletler'i yok edecektir. Sanık kürsüsünde olması gereken Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünü katliam ve soykırımın propaganda sahnesine dönüştürmesi herkes için utanç vericidir. Biz bu soykırım şebekesinin Cumhurbaşkanımıza niye saldırdığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu insanlık düşmanlarıyla mücadele ettiği için karşı karşıya kaldığı bu saldırılar, Cumhurbaşkanımızın mücadelesinin haklılığını göstermektedir. Her geçen gün daha fazla göstermektedir. O açıdan Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri, bu duruşu ve bu mücadelesiyle gurur duyuyoruz. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için de dünyada tarihin doğru tarafında durmak bakımından, bu büyük imtihanları vermek bakımından kendimizi son derece şanslı, doğru yerde duran, tarihin doğru tarafında duran, böyle bir lidere sahip olmakla gurur duyan bir kadro olarak kabul ediyoruz. Türkiye'yi gerek kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda, gerek doğumuzda ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı konusunda, gerek güneyimizdeki Gazze'deki soykırım konusunda, gerek Balkanlar'daki birtakım kaynamalar konusunda etrafımız bu derece istikrarsızlık ve kaosla karşı karşıyayken, Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bu dirayetli siyasetin dünyada nasıl Türkiye'yi pozitif olarak ayrıştırdığını, herkesin ilgisini çektiğini hep beraber değerlendiriyoruz.

Bir diğer konu arkadaşlar. Böylesine büyük bir küstahlık ki orada Netanyahu konuşurken İsrailli yetkililer tutuyorlar, salonu terk edenleri not ediyorlar. Bu da Birleşmiş Milletler açısından utanç vericidir. Ne yapacaklar? Onları da mı çağrı cihazlarıyla öldürecekler? Onların dolma kalemlerine mi silah yerleştirecekler? Yani tarih boyunca pek çok katliam şebekesi oldu. Bunlar katliamlar yaptıkları halde örtbas etmek için uğraştılar. Ama ilk defa Netanyahu ve soykırım şebekesi her geçen gün kendi katliamlarıyla övünen, kendi katliamlarını daha da ileriye götüren bir yaklaşım içerisine yürüyor. Cumhurbaşkanımızın orada ifade ettiği gibi, biz ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun bunun karşısında susmayacağız.

Bir de şöyle bir şey var. Yaklaşan seçimler sebebiyle Netanyahu bunu Türkiye ile İsrail arasında bir meseleye çevirmek istiyor. Mesele açıktır. Bu mesele soykırım şebekesi ile insanlık arasında bir meseledir. Türkiye de bu İnsanlık İttifakı'nın en güçlü üyesidir. Cumhurbaşkanımız en güçlü sesidir. Soru, insanlığın bu soykırım şebekesi ile bundan sonra ne yapacağıdır. Dünyanın geleceği, kurallı düzenin geleceği, insancıl hukukun geleceği ve medeniyetin kazanımları bununla şekillenecektir.