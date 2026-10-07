İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİLER

Soruşturma kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya şüpheli sıfatıyla ifade vererek adliyeden ayrıldı.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA İFADE VERECEKLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde devam eden soruşturmanın seyrine ilişkin bilgileri paylaşan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya bugün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Önümüzdeki saatler itibarıyla İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla ifade vermeleri bekleniyor" ifadelerini kullandı.



SPK'DAN İLGİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Soruşturmanın yalnızca adli boyutuyla sınırlı kalmadığını, piyasa denetim organlarının da harekete geçtiğini belirten Mustafa Kadir Mercan, "Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunması da yine gün içerisinde yaşanan önemli gelişmelerden biri olacak" sözleriyle dosyanın seyrini değiştirecek yeni adımların atılacağını aktardı.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, sahip oldukları yatırımlara ilişkin ana para dışındaki tutarı bugün gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

Kaya çifti, yatırımlarının ana para haricindeki bölümünü TMSF tarafından oluşturulan isteğe bağlı iade hesabına aktararak söz konusu tutarın iadesini gerçekleştirdi.