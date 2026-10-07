KÜLLİYE'DE SÜRPRİZ KABUL Hatırlanacağı üzere 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki konular ile kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Başkan Erdoğan'a bilgi verdiğini açıkladı.

AK PARTİ'DEN İZMİR MARŞLI PAYLAŞIM AK Parti'nin X hesabından yayımlanan İzmir temalı videoda İzmir Marşı kullanıldı. Videonun sonunda ise "7 Ekim" tarihine yer verildi. Paylaşımda kullanılan kum saati simgesi de dikkat çekti.

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE KATILACAK Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olacak. CHP'den istifa eden Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. (Foto: AA)

Tugay görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" sözleriyle görüşmenin içeriğini aktardı.

27 YIL SONRA DEĞİŞİM

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 27 yıl sonra değişim yaşanacağı belirtiliyor.

İzmir'de en son 1994 yerel seçimlerinde, merkez sağ partisi Doğru Yol Partisi'nden (DYP) Burhan Özfatura belediye başkanı seçilmişti.

1999 yerel seçimlerinde DSP'den seçilen Ahmet Piriştina, daha sonra CHP'den belediye başkanı olmuştu. 2009 ve 2014 seçimlerinde CHP'den Aziz Kocaoğlu, 2019 seçimlerinde ise Tunç Soyer belediye başkanı seçilmişti.