Cemil Tugay AK Parti'ye katılıyor! Rozeti Başkan Erdoğan takacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelecek. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yeni yasama dönemine ilişkin önemli mesajlar vermesi beklenen Erdoğan'ın, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti rozetini takması da bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 11.00'de AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılacak.
Erdoğan'ın toplantıda yeni yasama dönemine ilişkin ilk mesajlarını vermesi bekleniyor.
CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE KATILACAK
Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olacak. CHP'den istifa eden Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor.
AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda Başkan Erdoğan'ın, Cemil Tugay'a AK Parti rozetini takması bekleniyor.
AK PARTİ'DEN İZMİR MARŞLI PAYLAŞIM
AK Parti'nin X hesabından yayımlanan İzmir temalı videoda İzmir Marşı kullanıldı. Videonun sonunda ise "7 Ekim" tarihine yer verildi. Paylaşımda kullanılan kum saati simgesi de dikkat çekti.
KÜLLİYE'DE SÜRPRİZ KABUL
Hatırlanacağı üzere 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki konular ile kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Başkan Erdoğan'a bilgi verdiğini açıkladı.
Tugay görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" sözleriyle görüşmenin içeriğini aktardı.
27 YIL SONRA DEĞİŞİM
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 27 yıl sonra değişim yaşanacağı belirtiliyor.
İzmir'de en son 1994 yerel seçimlerinde, merkez sağ partisi Doğru Yol Partisi'nden (DYP) Burhan Özfatura belediye başkanı seçilmişti.
1999 yerel seçimlerinde DSP'den seçilen Ahmet Piriştina, daha sonra CHP'den belediye başkanı olmuştu. 2009 ve 2014 seçimlerinde CHP'den Aziz Kocaoğlu, 2019 seçimlerinde ise Tunç Soyer belediye başkanı seçilmişti.