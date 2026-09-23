Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde yeni detaylar: Başgardiyanın ifadesi ortaya çıktı
FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Cezaevi Başgardiyanı Ömer Vatan'ın ifadesi ortaya çıktı. Vatan, Kozinoğlu’nun cezaevindeki ilk günlerini, ölümünden önceki son sözlerini ve cezaevine gelen FETÖ üyesi denetçileri tek tek anlattı.
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan dönemin Cezaevi Başgardiyanı Ömer Vatan'ın ifadesi ortaya çıktı.
"BEN KUMPASA GELDİM, YARIN TAHLİYE OLURUM"
Sabah'ın haberine göre ifadesinde Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevine ilk getirildiği günlerde kısa sürede tahliye olacağını düşündüğünü belirten Başgardiyan Ömer Vatan, Kozinoğlu'nun bu inançla dilekçe vererek "Ben burada kalamam" dediğini aktardı. Kozinoğlu'nun süreç içerisinde önce tek kişilik koğuş talep ettiğini, daha sonra ise 3 kişilik koğuşa geçtiğini söyleyen Vatan, Kozinoğlu'nun kendisine, "Ben zaten kumpasa geldim, yarın büyük ihtimal tahliye olurum" dediğini ifade etti.
KALINAN KOĞUŞTAN ÖLÜME GİDEN 48 SAAT
Kozinoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Vatan, merhum MİT mensubunun bilinen bir kalp rahatsızlığı kaydı bulunmadığına dikkat çekti. Vatan, Kozinoğlu'nun sadece idrarından kan geldiği şikayetini koğuşa gelen doktorlara bildirdiklerini ifade etti. 11 Kasım 2011 günü koğuşa geçen Kaşif Kozinoğlu'nun, bundan yalnızca iki gün sonra, 13 Kasım 2011 tarihinde yaşamını yitirdiği kayıtlara geçti.
FETÖ'CÜ DENETÇİLER HAKKINDA ÇARPICI İTİRAF
İfadesinde cezaevindeki FETÖ yapılanmasına ve denetim süreçlerine de değinen Başgardiyan Ömer Vatan, o dönem cezaevine yapılan ziyaretleri anlattı. FETÖ soruşturmaları kapsamında 10 yıl hapis cezası alan Ali Yıldız'ın yanında 3-4 tetkik hâkimiyle birlikte cezaevine denetime geldiğini aktaran Vatan, 12 Kasım 2011'de gardiyan raporu alınmasının ardından Kazım Beykey'in görevlendirildiğini, ancak olayı kendisinin rapor etmediğini savundu.