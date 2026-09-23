"BEN KUMPASA GELDİM, YARIN TAHLİYE OLURUM"

Sabah'ın haberine göre ifadesinde Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevine ilk getirildiği günlerde kısa sürede tahliye olacağını düşündüğünü belirten Başgardiyan Ömer Vatan, Kozinoğlu'nun bu inançla dilekçe vererek "Ben burada kalamam" dediğini aktardı. Kozinoğlu'nun süreç içerisinde önce tek kişilik koğuş talep ettiğini, daha sonra ise 3 kişilik koğuşa geçtiğini söyleyen Vatan, Kozinoğlu'nun kendisine, "Ben zaten kumpasa geldim, yarın büyük ihtimal tahliye olurum" dediğini ifade etti.