Kent genelinde geceden beri etkili olan yağış sabah saatlerinde de devam ederken, ana arter, cadde ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu arttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki trafik yoğunluğu Fikirtepe'ye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönündeki yoğunluk Ümraniye'ye, Avrasya Tüneli yönündeki yoğunluk ise Yenisahra'ya kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda ise Ümraniye ve Çekmeköy'ün bazı bölgelerinde her iki istikamette yoğunluk oluşuyor.

Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Avcılar, Şişli, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Bahçelievler ve Kağıthane'de yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Avcılar-Saadetdere mevkisinde çift yönlü yoğunluk yaşanırken, TEM bağlantı noktalarında da araçlar ağır seyrediyor.

İETT'ye bağlı birçok otobüs hattında yoğunluk nedeniyle gecikmeler yaşanırken, otobüslerin rötarlı hareket etmesi sebebiyle toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu. İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, Avrupa Yakası'nda yüzde 62'lerde seyreden trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 72'ye kadar çıktı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'İN ÜZERİNE ÇIKTI

Megakentte etkili olan yağışın trafiğe olumsuz yansıdığını belirten A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Özellikle gece saatlerinden bu yana başlayan bir yağmurdan bahsediyoruz. Bastıran bir yağmurdan bahsediyoruz. Dün bazı noktalara İstanbul'da etkili olmuştu bu yağış ve bugün itibarıyla İstanbul'un genelinde o yağışı görebiliyoruz. Yağış otomatik olarak aslında trafiğe de etki gösterdi ve trafikte de ciddi aksamalar yaşandı. Öyle ki mesai saatinin başlamış olduğu bu saat diliminde dahi İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerinde, havadaki yağış da aynı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğin giderek ağırlaştığına değinen Vural, "Özellikle sabah saatlerinde yağışın etkisini göstermesiyle birlikte henüz saatler 07.30 civarındayken dahi trafik yoğunluğu yüzde 60-70 bandı aralığındaydı ve saatler 08.00'i geçtiği andan itibaren de trafik yoğunluğu gitgide artmaya başladı diyebiliriz" sözleriyle sahadaki son durumu paylaştı.

TOPLU TAŞIMAYA TALEP ARTTI

Özel araç yerine toplu taşımaya yönelenler sebebiyle metrobüs hatlarında da kalabalık oluştuğunu kaydeden Vural, "Sabah saatlerinden bu yana aslında metrobüslerde de ciddi bir yoğunluk var, ondan da bahsetmek lazım. Çünkü bugün aracıyla dışarı çıkmak istemeyen, bu trafikte kalmak istemeyen kişilerin birçoğu da yine toplu taşımaya yöneldi. Toplu taşımada da sabah saatlerinden bu yana ciddi bir yoğunluk yaşanıyor" açıklamasında bulundu.

Ara sokaklardaki tehlikelere de dikkat çeken A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Bir yandan ana arter noktaları aktarıyoruz ama bir yandan da ara arter, yani daha ara sokaklar, ara caddeler veya semtlerin içerisinde yer alan caddelerden bahsedecek olursak buralardaki riskler de var. Bunlar neler peki? Özellikle ara caddelerde bulunan noktalarda yokuş aşağı veya yokuş yukarı noktalarda, çeşitli noktalarda su toplanmaları oluyor. Göllenmeler dediğimiz alanlar oluyor. Bu alanlardan geçen motosiklet veya araçların her birinin dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü olası bir kızaklama riski, otomatik olarak bir kaza riskini de beraberinde getiriyor diyebiliriz" sözleriyle sürücüleri uyardı.