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"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Oyuncu Emin Olcay açıklamasında, "Şu anda söyleyecek bir şeyim yok. Sayın savcıyla bir görüşelim. Size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum. Sadece ifademi vereyim ondan sonra müsait olabilirsek görüşürüz sizlerle." ifadelerine yer verdi.

ZEKERİYA ÖZ'ÜN KİRLİ KUMPAS BELGESİ

A Haber, Kozinoğlu'nu ölüme götüren yolda firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün imzasını taşıyan o ilk tutuklama belgesine ulaştı. Ekranlara yansıyan belgenin detaylarını izleyicilerle paylaşan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Bu belge o dönemde Kaşif Kozinoğlu adına yürütülen soruşturma kapsamında olan bir belge. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında o dönemde görev yapan Zekeriya Öz imzalı ve Kaşif Kozinoğlu hakkında tutuklamaya sevk yazısı." sözleriyle tarihi vesikayı anlattı.

Belgede yer alan suçlamalara dikkat çeken Mercan, "Kendisinin suçlamaları; silahlı terör örgütüne üye olma ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma şeklindeydi. Şu anda firari FETÖ'cü olan Zekeriya Öz, Kaşif Kozinoğlu'nu tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmişti." ifadelerini kullandı.

Muhabir Mercan, Zekeriya Öz'ün o dönem özel yetkilere sahip savcılardan biri olduğunu ve bu evrakın Kozinoğlu hakkındaki ilk tutuklamaya yönelik yazı olduğunu da sözlerine ekledi.

ENVER ALTAYLI ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki son gelişmeleri aktaran Mercan, "Bugün itibarıyla Enver Altaylı, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında şu anda savcı huzurunda bir ifade veriyor." bilgisini paylaştı.

Sürecin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirten Mercan, "Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması, yanlış bir bilgilendirme olmaması adına soruşturmayı şu anda Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili bizzat yürütüyor. Ankara'da Sincan Cezaevi'ndeydi kendisi. Dün itibarıyla özel bir ekiple uçakla İstanbul'a getirildi ve saat 12.30'da ifade işlemi başladı." sözleriyle sürecin detaylarını aktardı.

KURTLAR VADİSİ OYUNCULARI TANIK KÜRSÜSÜNDE

Soruşturmadaki en dikkat çeken gelişmelerden biri ise dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi oyuncularının sürece dahil edilmesi oldu.

Adliyedeki bekleyişi anlatan Mercan, "Saat 14.00 itibarıyla Kurtlar Vadisi'nde Ömer Baba olarak bilinen Emin Olcay'ın Silivri Adalet Sarayı'na gelmesi ve tanık sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor. Yine Kurtlar Vadisi Pusu'da Kaşifoğlu karakteriyle Sedat Savtak vardı. Bu kapsamda yine kendisinin de tanık sıfatıyla ifade vermesi bekleniyordu fakat bugün gelemeyeceğini, yüksek ihtimalle ifade işleminin yarın yapılacağını belirtelim." ifadelerini kullandı.

"KOZİNOĞLU, FETÖ'YÜ DEŞİFRE EDECEK BİR RAPOR SUNACAKTI"

Kumpasın arka planına ve Kozinoğlu'nun cezaevindeki son günlerine dair kritik bilgiler veren Mercan, "Ulaşmış olduğumuz belgelerde Kaşif Kozinoğlu'nun hem hakimlik hem de savcılık sorgusunda kendini net bir şekilde ifade ettiğini, üzerine atılı iftiraları kabul etmediğini ve geniş kapsamlı bir rapor sunmak istediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle 2011 yılındaki FETÖ yapılanması kapsamında gerekli raporu Milli İstihbarat Teşkilatına ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunacağına dair ifadeleri var." şeklinde konuştu.

Aylık tutukluluk incelemelerinde de Kozinoğlu'nun itirazlarının reddedildiğini aktaran Mercan, 400 ila 500 sayfalık bir rapordan bahsedildiğini ve detayların ilerleyen günlerde daha da netleşeceğini vurguladı.

FETÖ ELEBAŞINA YAZDIĞI MEKTUPTA KOZİNOĞLU'NU HEDEF GÖSTERMİŞ

Soruşturma dosyasına giren belgelere göre, Enver Altaylı'nın dijital materyallerinde tespit edilen ve FETÖ elebaşına gönderildiği belirlenen mektuplar, cinayet iddiasına ilişkin soruşturmanın kilit noktalarından birini oluşturuyor.

Altaylı'nın mektupta, Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki FETÖ okullarının kapatılmasındaki rolüne dikkat çekerken, MİT Müsteşarlığı ihtimaline karşı örgüt liderini açıkça uyardığı belirlenmişti.