Tutanakta imzası bulunan dönemin Cezaevi Savcısı Necip Doğan, imzanın kendisine ait olduğunu ancak belgeyi nerede imzaladığını hatırlamadığını öne sürdü. Doğan, "Soruşturma savcısı ben değildim. İmzaladığım belge muhtemelen başsavcıdan gelmiştir, bu sebeple sorgulamadan imzalayıp göndermişimdir" savunmasını yaptı. Ayrıca olay yerinin muhafazası için cezaevi müdürüne talimat verdiğini fakat bu talimatın yerine getirilmediğini iddia etti.

Soruşturmayı bizzat yürüten dönemin Başsavcısı Ali İşgören ise Doğan'ın iddialarını yalanladı.