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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan savcıların ifadeleri ortaya çıktı! Kayıp 9 dakika 49 saniye soruldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan savcıların ifadeleri ortaya çıktı! Kayıp 9 dakika 49 saniye soruldu

FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanan dönemin Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan ile Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in ifadeleri ortaya çıktı. Acil durum butonuna basıldıktan 9 dakika 49 saniye sonra yapılan müdahalenin evrakta "1 dakika" olarak gösterildiği deşifre olurken, iki eski savcı adliyede birbirini yalanladı.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanan dönemin Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan ile Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in ifadeleri ortaya çıktı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan savcıların ifadeleri ortaya çıktı! Kayıp 9 dakika 49 saniye soruldu - 1

İFADELER ÇELİŞTİ
FETÖ iltisakları sebebiyle meslekten ihraç edilen iki eski savcının savcılık sorgusunda birbiriyle çelişen beyanlar vermesi, olayın seyrini değiştiren sahte tutanak üzerindeki şüpheleri artırdı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan savcıların ifadeleri ortaya çıktı! Kayıp 9 dakika 49 saniye soruldu - 2

9 DAKİKA 49 SANİYELİK MÜDAHALE NEDEN "1 DAKİKA" GÖSTERİLDİ?

Soruşturmada iki isme, acil durum butonuna basılmasından 9 dakika 49 saniye sonra yapılan müdahalenin tutanağa neden "1 dakika" olarak geçirildiği soruldu.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan savcıların ifadeleri ortaya çıktı! Kayıp 9 dakika 49 saniye soruldu - 3

Tutanakta imzası bulunan dönemin Cezaevi Savcısı Necip Doğan, imzanın kendisine ait olduğunu ancak belgeyi nerede imzaladığını hatırlamadığını öne sürdü. Doğan, "Soruşturma savcısı ben değildim. İmzaladığım belge muhtemelen başsavcıdan gelmiştir, bu sebeple sorgulamadan imzalayıp göndermişimdir" savunmasını yaptı. Ayrıca olay yerinin muhafazası için cezaevi müdürüne talimat verdiğini fakat bu talimatın yerine getirilmediğini iddia etti.

Soruşturmayı bizzat yürüten dönemin Başsavcısı Ali İşgören ise Doğan'ın iddialarını yalanladı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan savcıların ifadeleri ortaya çıktı! Kayıp 9 dakika 49 saniye soruldu - 4

BAŞSAVCI YALANLADI
Doğan'ın düzenlediği hatalı görüntü inceleme tutanağından haberi olmadığını savunan İşgören, "Bu tutanağı ilk defa duyuyorum" dedi. Ambulansın olay yerine 13 dakikada gelmesini makul bulduğunu söyleyen İşgören, Doğan ile ilişkisinin geçmişteki görevlendirmelerden ibaret olduğunu ve 13 yıldır görüşmediklerini öne sürdü.

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