Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan savcıların ifadeleri ortaya çıktı! Kayıp 9 dakika 49 saniye soruldu
FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanan dönemin Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan ile Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in ifadeleri ortaya çıktı. Acil durum butonuna basıldıktan 9 dakika 49 saniye sonra yapılan müdahalenin evrakta "1 dakika" olarak gösterildiği deşifre olurken, iki eski savcı adliyede birbirini yalanladı.
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanan dönemin Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan ile Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in ifadeleri ortaya çıktı.
İFADELER ÇELİŞTİ
FETÖ iltisakları sebebiyle meslekten ihraç edilen iki eski savcının savcılık sorgusunda birbiriyle çelişen beyanlar vermesi, olayın seyrini değiştiren sahte tutanak üzerindeki şüpheleri artırdı.
9 DAKİKA 49 SANİYELİK MÜDAHALE NEDEN "1 DAKİKA" GÖSTERİLDİ?
Soruşturmada iki isme, acil durum butonuna basılmasından 9 dakika 49 saniye sonra yapılan müdahalenin tutanağa neden "1 dakika" olarak geçirildiği soruldu.