ODAKLANACAĞIMIZ YER BURASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de PISA 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede veli davranışlarındaki değişime dikkat çekti. Öğretmenlerin bugün karşı karşıya kaldığı en ciddi sorunlardan birinin ailelerin eğitim sürecine yaklaşımı olduğunu belirten Tekin, "Aile okul seçiyor, öğretmen seçmeye çalışıyor, seçtiği öğretmeni yönetmeye çalışıyor. Sadece Türkiye'nin problemi değil, dünyada da artık böyle bir sorun var. Veliler, çocuklarının eğitim öğretim süreçleriyle daha az ilgilenmeye başlamış. Bir önceki döngüye göre dünya genelinde 6 puanlık bir azalma. Bizim şu anda odaklanacağımız şey burası. Bunu sağlıklı hâle getirirsek çok şeyi aşacağımızı düşünüyorum" dedi.

BAŞARIYLA DOĞRUDAN İLİŞKİLİ

PISA raporu aile desteğinin yalnızca çocuğun kendisini iyi hissetmesini sağlayan sosyal bir unsur olmadığına da dikkat çekiyor. OECD analizlerine göre aile desteğinin yüksek olması, ülkelerin büyük bölümünde öğrencilerin fen performansının ve öğrenmeye yönelik olumlu tutumlarının daha yüksek olmasıyla ilişkili. Bu ilişki, öğrencilerin ve okulların sosyoekonomik durumları hesaba katıldığında da devam ediyor. OECD, özellikle anne-babanın çocuğun günlük öğrenme süreciyle ilgilenmesinin önemine işaret ediyor.