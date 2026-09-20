Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü günden sadece birkaç saat önceki görüntülerine ilk kez A Haber ulaştı. Cezaevi koğuşunun ortak alandaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kaşif Kozinoğlu'nun duştan çıkarak bardağına kahve aldığı anlar saniye saniye kayda geçti. O anlarda Kozinoğlu'nun kahve aldığı sırada aynı alanda koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un da bulunduğu görüldü.

Abdurrahman Şimşek açıklamalarının devamında şüpheli ölümdeki ihmaller zincirine değinerek, " Kozinoğlu'nun ambulansla götürüldükten sonra, cezaevinden çıkarıldıktan sonra aslında burada biliyorsun ihmaller zincirini geçen hafta anlatmıştık. Tuşa basıyorlar, gardiyan gelmiyor, 9 buçuk dakika sonra geliyor. Ambulans gelmiyor, birtakım şeyler... Hastanedeki bulunması gereken ambulans ekibi Silivri merkezde olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu görüntüler ilk kez A Haber'de yayınlanıyor." dedi.

Şimşek, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı anlara ilişkin görüntülerden yaklaşık 1 saat öncesine ait olduğunu vurgulayarak, "Bu görüntüler saat 17.38'de kayda geçiyor. Geçtiğimiz gün Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı görüntüler saat 16.16 sıralarındaydı. Kozinoğlu'nun ölmeden önce yaklaşık 1 saate yakın öncesindeki güvenlik kamerası kayıtları bunlar." ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, görüntülere ilişkin ayrıntıları aktarırken "Kaşif Kozinoğlu saat 17.38'de duştan çıkarak ortak alana geliyor ve kendisine ait bardağa kahve aldığı görülüyor. Aynı yerde Hasan Atilla Uğur'u görüyoruz. Burada Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nu gözlüyor bakın. Kahveyi alıp almadığını gözlüyor. Kaşif Kozinoğlu kahvesini alarak içeri gidiyor." dedi.

Cezaevi kamerasına yansıyan görüntülerde Kozinoğlu'nun duştan çıkmasının ardından kahvesini alarak koğuşuna geçtiği görüldü. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)



"KENDİSİNİ ÖLDÜREN ZEHİRLİ KAHVEYİ ALIYOR" İDDİASI

Kozinoğlu'nun elindeki kupa bardağa ve zehirlenme şüphesine dikkat çeken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Burada kahveyi alıyor. Aslında kendisini öldüren buradaki zehirli kahveyi alıyor. Kendi bardağı, kulplu. Çünkü herkesin kendi kupası var ve belli." cevabını verdi.

IŞIKLARIN SÖNDÜRÜLDÜĞÜ ŞÜPHELİ ZAMAN DİLİMİ

Öte yandan Abdurrahman Şimşek, cezaevi kamera kayıtlarında Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı anlarda odasına giren Hasan Atilla Uğur'un, odadan çıkarak bir cisim ile ortak alana gittiği ve alandaki ışığı kapatmasına dikkat çekerek, "Hasan Atilla Uğur, daha önceden yaklaşık 1 saat önce ışıkları söndürüyor. Oraya gidiyor ve lambaları söndürüyor. Hani biraz önce volta atıyorlardı ya, o volta atışı bundan 1 saat önce." değerlendirmesinde bulundu.