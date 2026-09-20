AYNI GÜN İKİ FARKLI SENARYO DOLAŞIMA SOKULDU

Aksiyon ve Zaman'da aynı gün yayımlanan metinler, farklı iddialar üzerine kurulsa da ortak bir çizgide buluştu. Her iki yazıda da Kozinoğlu'nun ölümünün ardında kasıt bulunduğu savunulurken, şüphe kamuoyunun doğrulayamayacağı ihtimallere yöneltildi.

Birinci metinde ölümün tespit edilmesi zor bir maddeyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. İkinci metinde ise Kozinoğlu'nun "gizli tanık" olacağı ve bildiklerini açıklamasını istemeyen kişilerce öldürülmüş olabileceği iddiası gündeme getirildi.

İki anlatımda da iddiaların dayandığı somut delillere ilişkin bir ayrıntı sunulmadı. Buna karşın ölümden yalnızca 8 gün sonra aynı tarihte yayımlanan metinlerde benzer bir kuşku atmosferi oluşturulması dikkat çekti.

AMAÇ SORUŞTURMANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEK MİYDİ?

Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmanın yeniden derinleştirildiği süreçte, dönemin FETÖ yayın organlarında kullanılan dil de inceleme konusu oldu. Aksiyon ve Zaman'daki yazıların zamanlaması ve iddialar arasındaki paralellik, kamuoyunun belirli senaryolara yönlendirilmek istendiği değerlendirmesine yol açtı.

Yazıların FETÖ'nün hedef saptırma stratejisinin bir parçası olarak yayımlandığı düşünülüyor. Ancak bu değerlendirme, söz konusu içeriklerin hazırlanma süreci ve yazarlar arasındaki olası irtibat ortaya konulmadan kesin hüküm niteliği taşımıyor.