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MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde algı operasyonu: FETÖ piyonlarının hedef saptırma taktiği deşifre oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde algı operasyonu: FETÖ piyonlarının hedef saptırma taktiği deşifre oldu

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tarihi soruşturmada örgütün medya ayağına dair kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Kozinoğlu'nun ölümünün hemen ardından kapatılan FETÖ yayın organları Aksiyon Dergisi ve Zaman Gazetesi'nde aynı gün yayımlanan makalelerin şok edici paralelliği, terör örgütünün suikastın üzerini örtmek için yürüttüğü hedef saptırma operasyonunu tescilledi.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarken, ölümden 8 gün sonra FETÖ'nün yayın organları Aksiyon Dergisi ve Zaman Gazetesi'nde aynı gün yayımlanan yazılar da yeniden gündeme geldi. İki metinde Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin farklı iddialar ortaya atılması, kamuoyunun belirli ihtimallere yönlendirilmek istendiği şüphesini doğurdu.

Aksiyon Dergisi'nin 21 Kasım tarihli 886'ncı sayısında Haşim Söylemez imzasıyla yayımlanan makalede "alfa radyoaktivite" iddiası öne çıkarıldı. Aynı gün Ekrem Dumanlı'nın Zaman Gazetesi'ndeki köşesinde ise Kozinoğlu'nun "gizli tanık" olacağı ve bu nedenle öldürülmüş olabileceği savunuldu.

ÖLÜMDEN 8 GÜN SONRA İKİ AYRI YAYINDA KOZİNOĞLU DOSYASI

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün üzerinden henüz 8 gün geçmişken Aksiyon ve Zaman'ın aynı gün konuyu gündeme taşıması dikkat çekti. Her iki yazıda da ölümün doğal nedenlerle gerçekleşmediği yönünde senaryolar kuruldu ancak iddialar farklı noktalara yöneldi.

Aksiyon'daki makalede yiyecek veya içeceğe katıldığı öne sürülen radyoaktif bir madde üzerinden açıklama yapılırken, Zaman'daki köşe yazısında Kozinoğlu'nun konuşmasından endişe duyan kişilerin cinayet işlemiş olabileceği ileri sürüldü.

MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde algı operasyonu: FETÖ piyonlarının hedef saptırma taktiği deşifre oldu - 1

Tarih ve yayın Yazar Yazının odağı Öne çıkarılan iddia
21 Kasım, Aksiyon Dergisi'nin 886'ncı sayısı Haşim Söylemez "Hayalet MİT'çinin ölümünde alfa radyoaktivite şüphesi" başlıklı makale Kozinoğlu'nun yiyecek veya içeceğine "alfa radyoaktivite" olarak adlandırılan bir madde katılmış olabileceği
21 Kasım, Zaman Gazetesi Ekrem Dumanlı Kozinoğlu'nun olası beyanları "Gizli tanık" olacağı ve konuşmasından korkan kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği

AKSİYON'DA "ALFA RADYOAKTİVİTE" İDDİASI

Aksiyon Dergisi'nin 886'ncı sayısında Haşim Söylemez imzasıyla "Hayalet MİT'çinin ölümünde alfa radyoaktivite şüphesi" başlıklı bir makale yayımlandı.

Makalede, Kozinoğlu'nun yiyecek veya içeceğine tetkiklerle ortaya çıkarılması zor olduğu ileri sürülen "alfa radyoaktivite" isimli bir madde katılmış olabileceği savunuldu. Kozinoğlu'nun spor yaptıktan sonra kalp krizi geçirmeye başladığı anlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Bir atom küçüklüğünde olan bu maddenin vücuda girdikten sonra yaptığı en büyük etki, kalp krizine yol açmak. Kilit nokta burası. Aslında asla çözülemeyecek ölümler bunlar"

Bu anlatımla ölümün nedeni, henüz soruşturmanın ilk günlerinde doğruluğu ortaya konulmamış bir zehirlenme senaryosuna bağlandı.

MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde algı operasyonu: FETÖ piyonlarının hedef saptırma taktiği deşifre oldu - 2

ZAMAN'DA "GİZLİ TANIK OLACAKTI" SENARYOSU

Aksiyon'daki yazının yayımlandığı gün, Zaman Gazetesi'nde de Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin bir değerlendirmeye yer verildi. Gazetenin yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kozinoğlu 'gizli tanık' olacak, itiraflarda bulunacak, bildiklerini anlatacaktı; bundan korkanlar onu öldürmüş olabilir"

Dumanlı'nın yazısında ölümün, Kozinoğlu'nun olası itirafları ve gizli tanık olacağı iddiası üzerinden açıklandığı görüldü. Bu ifadelerle şüphenin, Kozinoğlu'nun konuşmasını istemediği öne sürülen ancak kim olduğu belirtilmeyen kişilere yöneltildiği değerlendirildi.

MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde algı operasyonu: FETÖ piyonlarının hedef saptırma taktiği deşifre oldu - 3

AYNI GÜN İKİ FARKLI SENARYO DOLAŞIMA SOKULDU

Aksiyon ve Zaman'da aynı gün yayımlanan metinler, farklı iddialar üzerine kurulsa da ortak bir çizgide buluştu. Her iki yazıda da Kozinoğlu'nun ölümünün ardında kasıt bulunduğu savunulurken, şüphe kamuoyunun doğrulayamayacağı ihtimallere yöneltildi.

Birinci metinde ölümün tespit edilmesi zor bir maddeyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. İkinci metinde ise Kozinoğlu'nun "gizli tanık" olacağı ve bildiklerini açıklamasını istemeyen kişilerce öldürülmüş olabileceği iddiası gündeme getirildi.

İki anlatımda da iddiaların dayandığı somut delillere ilişkin bir ayrıntı sunulmadı. Buna karşın ölümden yalnızca 8 gün sonra aynı tarihte yayımlanan metinlerde benzer bir kuşku atmosferi oluşturulması dikkat çekti.

AMAÇ SORUŞTURMANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMEK MİYDİ?

Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmanın yeniden derinleştirildiği süreçte, dönemin FETÖ yayın organlarında kullanılan dil de inceleme konusu oldu. Aksiyon ve Zaman'daki yazıların zamanlaması ve iddialar arasındaki paralellik, kamuoyunun belirli senaryolara yönlendirilmek istendiği değerlendirmesine yol açtı.

Yazıların FETÖ'nün hedef saptırma stratejisinin bir parçası olarak yayımlandığı düşünülüyor. Ancak bu değerlendirme, söz konusu içeriklerin hazırlanma süreci ve yazarlar arasındaki olası irtibat ortaya konulmadan kesin hüküm niteliği taşımıyor.

MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde algı operasyonu: FETÖ piyonlarının hedef saptırma taktiği deşifre oldu - 4

YAYINLARDAKİ ORTAK NOKTALAR

Dikkat çeken unsur Aksiyon Dergisi Zaman Gazetesi
Yayım tarihi 21 Kasım 21 Kasım
Ölümden sonra geçen süre 8 gün 8 gün
Temel yaklaşım Ölümün kasıtlı olabileceği Ölümün kasıtlı olabileceği
Şüphenin yöneltildiği alan Tetkiklerle bulunması zor bir madde Kozinoğlu'nun konuşmasından korktuğu öne sürülen kişiler
Ortak etki Zehirlenme senaryosunun gündeme taşınması "Gizli tanık" senaryosunun gündeme taşınması
Dosya açısından soru İddianın dayanağı neydi? "Gizli tanık" iddiasının kaynağı neydi?

YAZILARIN KAYNAĞI VE ZAMANLAMASI MERCEK ALTINDA

Yeni soruşturma sürecinde yalnızca Kozinoğlu'nun cezaevindeki son saatleri değil, ölümün ardından oluşturulan kamuoyu anlatısı da önem kazandı. Aksiyon ve Zaman'daki yazıların neden aynı gün yayımlandığı, iddiaların hangi bilgilere dayandırıldığı ve iki yazarın aynı dönemde benzer bir anlatı kurmasının tesadüf olup olmadığı yanıt bekliyor.

FETÖ yayınlarında ölümden hemen sonra dolaşıma sokulan bu senaryoların, soruşturmanın gerçek odağını değiştirmek veya şüpheyi başka yönlere çevirmek amacı taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.

SAVCILIK ÖLÜMÜN ÖNCESİNİ VE SONRASINI AYDINLATMAYA ÇALIŞIYOR

Sabah'ın haberine göre, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyada cezaevindeki son dakikalar, kendisine verilen dil altı hapı, odadan çıkarılan bardak ve kamera görüntülerindeki ayrıntılar incelemeye alınmıştı.

Dönemin yayın organlarında ölümden 8 gün sonra yayımlanan yazılar da dosyanın kamuoyuna nasıl yansıtıldığına ilişkin yeni soruları gündeme taşıdı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, ölümün hemen ardından ortaya atılan iddiaların kaynağı ile bu içerikler arasında bir yönlendirme bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşması bekleniyor.

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