MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde algı operasyonu: FETÖ piyonlarının hedef saptırma taktiği deşifre oldu
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tarihi soruşturmada örgütün medya ayağına dair kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Kozinoğlu'nun ölümünün hemen ardından kapatılan FETÖ yayın organları Aksiyon Dergisi ve Zaman Gazetesi'nde aynı gün yayımlanan makalelerin şok edici paralelliği, terör örgütünün suikastın üzerini örtmek için yürüttüğü hedef saptırma operasyonunu tescilledi.
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarken, ölümden 8 gün sonra FETÖ'nün yayın organları Aksiyon Dergisi ve Zaman Gazetesi'nde aynı gün yayımlanan yazılar da yeniden gündeme geldi. İki metinde Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin farklı iddialar ortaya atılması, kamuoyunun belirli ihtimallere yönlendirilmek istendiği şüphesini doğurdu.
Aksiyon Dergisi'nin 21 Kasım tarihli 886'ncı sayısında Haşim Söylemez imzasıyla yayımlanan makalede "alfa radyoaktivite" iddiası öne çıkarıldı. Aynı gün Ekrem Dumanlı'nın Zaman Gazetesi'ndeki köşesinde ise Kozinoğlu'nun "gizli tanık" olacağı ve bu nedenle öldürülmüş olabileceği savunuldu.
ÖLÜMDEN 8 GÜN SONRA İKİ AYRI YAYINDA KOZİNOĞLU DOSYASI
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün üzerinden henüz 8 gün geçmişken Aksiyon ve Zaman'ın aynı gün konuyu gündeme taşıması dikkat çekti. Her iki yazıda da ölümün doğal nedenlerle gerçekleşmediği yönünde senaryolar kuruldu ancak iddialar farklı noktalara yöneldi.
Aksiyon'daki makalede yiyecek veya içeceğe katıldığı öne sürülen radyoaktif bir madde üzerinden açıklama yapılırken, Zaman'daki köşe yazısında Kozinoğlu'nun konuşmasından endişe duyan kişilerin cinayet işlemiş olabileceği ileri sürüldü.
|Tarih ve yayın
|Yazar
|Yazının odağı
|Öne çıkarılan iddia
|21 Kasım, Aksiyon Dergisi'nin 886'ncı sayısı
|Haşim Söylemez
|"Hayalet MİT'çinin ölümünde alfa radyoaktivite şüphesi" başlıklı makale
|Kozinoğlu'nun yiyecek veya içeceğine "alfa radyoaktivite" olarak adlandırılan bir madde katılmış olabileceği
|21 Kasım, Zaman Gazetesi
|Ekrem Dumanlı
|Kozinoğlu'nun olası beyanları
|"Gizli tanık" olacağı ve konuşmasından korkan kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği
AKSİYON'DA "ALFA RADYOAKTİVİTE" İDDİASI
Aksiyon Dergisi'nin 886'ncı sayısında Haşim Söylemez imzasıyla "Hayalet MİT'çinin ölümünde alfa radyoaktivite şüphesi" başlıklı bir makale yayımlandı.
Makalede, Kozinoğlu'nun yiyecek veya içeceğine tetkiklerle ortaya çıkarılması zor olduğu ileri sürülen "alfa radyoaktivite" isimli bir madde katılmış olabileceği savunuldu. Kozinoğlu'nun spor yaptıktan sonra kalp krizi geçirmeye başladığı anlatılarak şu ifadelere yer verildi:
"Bir atom küçüklüğünde olan bu maddenin vücuda girdikten sonra yaptığı en büyük etki, kalp krizine yol açmak. Kilit nokta burası. Aslında asla çözülemeyecek ölümler bunlar"
Bu anlatımla ölümün nedeni, henüz soruşturmanın ilk günlerinde doğruluğu ortaya konulmamış bir zehirlenme senaryosuna bağlandı.
ZAMAN'DA "GİZLİ TANIK OLACAKTI" SENARYOSU
Aksiyon'daki yazının yayımlandığı gün, Zaman Gazetesi'nde de Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin bir değerlendirmeye yer verildi. Gazetenin yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Kozinoğlu 'gizli tanık' olacak, itiraflarda bulunacak, bildiklerini anlatacaktı; bundan korkanlar onu öldürmüş olabilir"
Dumanlı'nın yazısında ölümün, Kozinoğlu'nun olası itirafları ve gizli tanık olacağı iddiası üzerinden açıklandığı görüldü. Bu ifadelerle şüphenin, Kozinoğlu'nun konuşmasını istemediği öne sürülen ancak kim olduğu belirtilmeyen kişilere yöneltildiği değerlendirildi.