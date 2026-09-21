Mektuplarda Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki FETÖ okullarının kapatılmasındaki rolüne yer verildiği belirtildi. Altaylı'nın Kozinoğlu'nun MİT Müsteşarı olma ihtimalini örgüt açısından büyük bir tehdit olarak gösterdiği aktarıldı.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ SAĞLANMALIDIR"

Altaylı'nın FETÖ elebaşına gönderildiği belirtilen mektubunda şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:

"Eğer Kâşif Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa, bu durum Cemaat (FETÖ) için tam bir felaket olur... Başbakan nezdinde teşebbüste bulunarak, Kâşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır."

Soruşturmanın yeni aşamasında Altaylı'ya söz konusu mektubun hazırlanma amacı ile "tam bir felaket" ve "etkisiz hale getirilmesi" ifadelerinin ne anlama geldiğinin sorulacağı belirtildi.