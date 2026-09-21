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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik eşik! Hesap sırası FETÖ'cü Enver Altaylı'da: Mektuptaki talimat sorulacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik eşik! Hesap sırası FETÖ'cü Enver Altaylı'da: Mektuptaki talimat sorulacak

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen şüpheli ölüm soruşturmasında tarihi bir dönüm noktasına gelindi. Soruşturmayı yürüten savcılık, FETÖ elebaşına yazdığı gizli mektupta "Kozinoğlu MİT'in başına geçerse felaket olur, etkisiz hale getirilmelidir" diyerek Kozinoğlu'nu doğrudan hedef gösteren FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınmasına karar verdi.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan şüpheli ölüm soruşturması genişliyor. Soruşturmayı yürüten savcılık eski MİT mensubu ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınmasına karar verdi.

Sincan Cezaevi'nde bulunan Altaylı'nın ifadesine başvurulması kararıyla birlikte gözler geçmişte FETÖ elebaşına gönderildiği belirtilen mektuplara çevrildi. Savcılığın Altaylı'ya Kozinoğlu hakkındaki ifadelerini ve "etkisiz hale getirme" sözlerinin arka planını sorması bekleniyor.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik eşik! Hesap sırası FETÖ'cü Enver Altaylı'da: Mektuptaki talimat sorulacak - 1

GÖZLER FETÖ ELEBAŞINA GÖNDERİLEN MEKTUPTA

Soruşturma dosyasına giren belgelere göre Enver Altaylı'nın dijital materyallerinde FETÖ elebaşına gönderildiği belirlenen mektuplara ulaşıldı.

Mektuplarda Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki FETÖ okullarının kapatılmasındaki rolüne yer verildiği belirtildi. Altaylı'nın Kozinoğlu'nun MİT Müsteşarı olma ihtimalini örgüt açısından büyük bir tehdit olarak gösterdiği aktarıldı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik eşik! Hesap sırası FETÖ'cü Enver Altaylı'da: Mektuptaki talimat sorulacak - 2

"ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ SAĞLANMALIDIR"

Altaylı'nın FETÖ elebaşına gönderildiği belirtilen mektubunda şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:

"Eğer Kâşif Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa, bu durum Cemaat (FETÖ) için tam bir felaket olur... Başbakan nezdinde teşebbüste bulunarak, Kâşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır."

Soruşturmanın yeni aşamasında Altaylı'ya söz konusu mektubun hazırlanma amacı ile "tam bir felaket" ve "etkisiz hale getirilmesi" ifadelerinin ne anlama geldiğinin sorulacağı belirtildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik eşik! Hesap sırası FETÖ'cü Enver Altaylı'da: Mektuptaki talimat sorulacak - 3

TUTUKLAMA İLE MEKTUP ARASINDAKİ BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

Kozinoğlu mektupta hedef gösterilmesinin ardından FETÖ'nün kumpas soruşturmaları kapsamında tutuklandı. Eski MİT mensubu mahkemede savunma yapmasına günler kala Silivri Cezaevi'ndeki koğuşunda şüpheli biçimde hayatını kaybetti.

Soruşturma makamları mektuptaki ifadeler ile Kozinoğlu'nun tutuklanmasına uzanan süreç arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor. "etkisiz hale getirme" şeklindeki sözlerin bir planın parçası olup olmadığı da dosyanın aydınlatılmayı bekleyen başlıkları arasında bulunuyor.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik eşik! Hesap sırası FETÖ'cü Enver Altaylı'da: Mektuptaki talimat sorulacak - 4

KOĞUŞ GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYI YENİDEN HAREKETLENDİRDİ

Kozinoğlu'nun koğuş görüntüleri ile fenalaştığı anlara ilişkin kayıtların yeniden incelenmesi soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı. Ölümünden önceki dakikalar ile cezaevindeki gelişmeler savcılık tarafından ayrıntılı biçimde ele alınıyor.

Savcılığın Enver Altaylı'ya Kozinoğlu'nun MİT'in başına geçmesini engellemek amacıyla kurulduğu öne sürülen kumpasın ayrıntılarını ve MİT içerisindeki olası sızıntıları da sorması bekleniyor.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik eşik! Hesap sırası FETÖ'cü Enver Altaylı'da: Mektuptaki talimat sorulacak - 5

KRİTİK SORULAR ALTAYLI'YA YÖNELTİLECEK

Sabah'ın haberine göre, soruşturmada Enver Altaylı'nın yanıtlaması beklenen başlıklar şöyle sıralanıyor:

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik eşik! Hesap sırası FETÖ'cü Enver Altaylı'da: Mektuptaki talimat sorulacak - 6

Soruşturmadaki Başlık Açıklığa Kavuşturulması Beklenen Konu
FETÖ elebaşına gönderilen mektup Mektubun hangi amaçla ve hangi bilgiler doğrultusunda yazıldığı
"Tam bir felaket olur" ifadesi Kozinoğlu'nun MİT Müsteşarı olmasının neden tehdit olarak görüldüğü
"Etkisiz hale getirme" sözleri Bu ifadenin kapsamı ve arkasında herhangi bir plan bulunup bulunmadığı
Kumpas süreci Kozinoğlu'nun tutuklanmasına uzanan süreçte kimlerin etkili olduğu
MİT içerisindeki sızıntılar FETÖ'nün kurum içindeki olası bağlantıları ve bilgi kaynakları

Altaylı'nın vereceği ifadenin ardından soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği değerlendiriliyor. Savcılık Kozinoğlu'nun cezaevindeki son günlerini ve ölümüne uzanan süreci bütün yönleriyle aydınlatmaya çalışıyor.

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