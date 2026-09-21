Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik eşik! Hesap sırası FETÖ'cü Enver Altaylı'da: Mektuptaki talimat sorulacak
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen şüpheli ölüm soruşturmasında tarihi bir dönüm noktasına gelindi. Soruşturmayı yürüten savcılık, FETÖ elebaşına yazdığı gizli mektupta "Kozinoğlu MİT'in başına geçerse felaket olur, etkisiz hale getirilmelidir" diyerek Kozinoğlu'nu doğrudan hedef gösteren FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınmasına karar verdi.
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan şüpheli ölüm soruşturması genişliyor. Soruşturmayı yürüten savcılık eski MİT mensubu ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınmasına karar verdi.
Sincan Cezaevi'nde bulunan Altaylı'nın ifadesine başvurulması kararıyla birlikte gözler geçmişte FETÖ elebaşına gönderildiği belirtilen mektuplara çevrildi. Savcılığın Altaylı'ya Kozinoğlu hakkındaki ifadelerini ve "etkisiz hale getirme" sözlerinin arka planını sorması bekleniyor.
GÖZLER FETÖ ELEBAŞINA GÖNDERİLEN MEKTUPTA
Soruşturma dosyasına giren belgelere göre Enver Altaylı'nın dijital materyallerinde FETÖ elebaşına gönderildiği belirlenen mektuplara ulaşıldı.
Mektuplarda Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki FETÖ okullarının kapatılmasındaki rolüne yer verildiği belirtildi. Altaylı'nın Kozinoğlu'nun MİT Müsteşarı olma ihtimalini örgüt açısından büyük bir tehdit olarak gösterdiği aktarıldı.
"ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ SAĞLANMALIDIR"
Altaylı'nın FETÖ elebaşına gönderildiği belirtilen mektubunda şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi:
"Eğer Kâşif Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa, bu durum Cemaat (FETÖ) için tam bir felaket olur... Başbakan nezdinde teşebbüste bulunarak, Kâşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır."
Soruşturmanın yeni aşamasında Altaylı'ya söz konusu mektubun hazırlanma amacı ile "tam bir felaket" ve "etkisiz hale getirilmesi" ifadelerinin ne anlama geldiğinin sorulacağı belirtildi.