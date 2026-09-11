Yeni Parti lideri Özgür Özel’in geçmişte "İçişleri Bakanlığı da yapar" sözleriyle kefil olduğu ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren üç kadının ifadeleri; belediye olanaklarının kişisel ilişkilere nasıl alet edildiğini, Gençlik Merkezindeki dinlemeye karşı korumalı "gizli oda"yı, torpille işe yerleştirmeleri ve siyah poşetlerle taşınan balya balya paraları deşifre etti.

Özgür Özel'in daha önce "İçişleri Bakanlığı da yapar" sözleriyle destek verdiği tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, üç kadının verdiği ifadeler Çiçek'in özel ilişkileriyle belediye imkanlarının kullanımı arasındaki dikkat çekici bağlantıları ortaya çıkardı. Voleybol antrenörü Nilüfer Sezer, Çiçek'le sevgili olduklarını açıkça beyan ederek yaklaşık 3-4 ay süren ilişkileri boyunca Ankara'daki otellerde buluştuklarını, uçak ve otel masraflarını Çiçek'in karşıladığını ve kendisine yaklaşık 726 bin TL "harçlık" gönderdiğini anlattı. Belediye personeli Gülşah Çetin ise Çiçek'in kendisine özel mesajlar gönderdiğini, kendisine yönelik ilgisi nedeniyle taleplerini karşılamaya devam ettiğini, kendisi ile yakınlarının belediyede işe alındığını ve özel görüşmeler için belediyeye bağlı Gençlik Merkezinin üst katındaki "gizli ve güvenli oda"nın kullanıldığını beyan etti. "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" suçlaması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan ve Çiçek ile WhatsApp yazışmaları ortaya çıkan avukat Elifnur Gürcü ise Çiçek'in kendisine sevgili olmak istediğini söylediğini anlattı. Gürcü, Menderes Belediyesi'nde avukat olabilmek için WhatsApp üzerinden yazıştığını ifade etti.

VOLEYBOL ANTRENÖRÜ İLİŞKİYİ AÇIKÇA ANLATTI

Dosyadaki en açık anlatım Nilüfer Sezer'den geldi. Menderes Belediyesinde voleybol antrenörü olarak çalıştığı dönemde İlkay Çiçek'le tanıştığını anlatan Sezer, ilişkinin zaman içinde iş ilişkisinden duygusal birlikteliğe dönüştüğünü söyledi. Sezer, "2025 yılında ise İlkay Çiçek ile sevgili olmuştuk" diyerek ilişkiyi açıkça kabul etti. Çiçek'in evli olduğunu bildiği halde ilişkinin devam ettiğini belirten Sezer, Çiçek'in kendisine sık sık mesaj attığını, tek görüntülenebilen özel fotoğraflar gönderdiğini ve maddi olarak da destek olduğunu anlattı. Nilüfer Sezer'in ifadesinin en dikkat çekici bölümlerinden biri, MASAK kayıtlarına yansıyan para hareketleri oldu. Sezer, Çiçek'ten zaman zaman para istediğini, Çiçek'in de kendi hesabından bu paraları gönderdiğini söyledi. Banka transferlerinin açıklama bölümünde "borç" yazmasına rağmen gerçekte aralarında borç-alacak ilişkisi bulunmadığını açıkça ifade etti. Sezer, soruşturma kapsamında kendisine gösterilen yaklaşık 726 bin TL'lik para hareketini şöyle açıkladı: "Bu paralar şahsıma İlkay'ın hesabından gelen, bana harçlık olarak verdiği paralardır." Paraları hiçbir zaman geri ödemediğini ve kişisel ihtiyaçları için kullandığını anlatan Sezer, paranın kaynağını ise bilmediğini söyledi. EVLENDİKTEN SONRA DA PARA İSTEMEYE DEVAM ETMİŞ Sezer'in anlatımına göre duygusal ilişki sona erse de para trafiği bir süre daha devam etti. Belediyedeki görevinden ayrıldıktan ve daha sonra evlendikten sonra da maddi ihtiyacı olduğunda Çiçek'ten para istediğini söyleyen Sezer, Çiçek'in 2026 yılına kadar peyderpey ödeme yapmayı sürdürdüğünü ifade etti. Sezer, ek ifadesinde ise daha çarpıcı bir ayrıntı verdi. Belediyelere yönelik soruşturmalar başladıktan sonra Çiçek'in kendisine banka üzerinden para göndermenin "sıkıntılı olacağını" söylediğini belirten Sezer, ihtiyaç duyması halinde ödemeyi elden yapabileceğini söylediğini aktardı.