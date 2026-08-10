Tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ihraçtan önce CHP'den istifa etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İlkay Çiçek ve beraberindekiler 4 Ağustos tarihinde gözaltına alınmıştı. (Fotoğraf: AA)

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 10 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı açıklanmıştı.

CHP'YE SERT SÖZLERLE TEPKİ GÖSTERDİ

Görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, bugün CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yazılı açıklamada parti yönetimine sert tepki gösteren Çiçek, "Yıllarımı verdiğim, her kademesinde siyasi mücadele yürüttüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından da hakkımdaki suçlamalara ilişkin savunmam dahi alınmadan ve kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildim" dedi. İlkay Çiçek, "Partim bana savunma hakkını dahi tanımazken, kendi çocuklarını yiyerek aklanmaya çalışıyor" açıklamasını yaptı.