Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, sanal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan ve 3 farklı ildeki 3 okula silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen "C31K" isimli suç örgütüne ağır darbe indirildi. Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında, sanal medya ve iletişim platformlarında çeşitli suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen C31K isimli suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 27 şüpheli yakalandı.

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