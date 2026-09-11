Dışişleri Bakanlığı 1919-1922 arşivlerini yayımladı! Bursa civarındaki köyde sivillere yönelik katliam fotoğrafları yer aldı
Dışişleri Bakanlığı arşivlerinden yayımlanan belge ve fotoğraflar, 1919-1922 yılları arasında Yunan ordusunun Anadolu'da Türk sivillere yönelik uygulamalarını yeniden gözler önüne serdi. Kayıtlarda, Bursa civarındaki bir köyde yaşanan katliama ait görüntüler de bulunuyor.
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arşivlerinde bulunan belge ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık açıklamasında, söz konusu kayıtların 1919-1922 yılları arasında Yunan ordusunun Anadolu'daki uygulamalarını bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.
YUNAN ORDUSUNUN ANADOLU'DAKİ İŞGAL YILLARI
Açıklamada, Yunan kuvvetlerinin Anadolu'yu işgali sırasında ve geri çekilirken Türk sivil halka yönelik sistematik bir imha politikası yürüttüğü belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, bu uygulamaların Lozan Barış Antlaşması ve uluslararası raporlarda da kabul edilen tarihsel kayıtlarla ortaya konulduğuna dikkat çekti.
BURSA CİVARINDAKİ KÖYDE KATLİAM
Bakanlığın yayımladığı arşiv kayıtlarının, Bursa civarındaki bir köyde Türk sivil halka yönelik gerçekleştirilen katliamın acı bir örneğini ortaya koyduğu bildirildi.
Paylaşılan belge ve fotoğrafların, işgal yıllarında Anadolu'da yaşanan sivil kayıpların ve uygulanan şiddetin boyutunu gözler önüne serdiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, arşivlerden yayımlanan bu kayıtların geçmişte yaşanan mezalimin unutulmaması açısından önem taşıdığına vurgu yaptı.