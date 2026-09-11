Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arşivlerinde bulunan belge ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık açıklamasında, söz konusu kayıtların 1919-1922 yılları arasında Yunan ordusunun Anadolu'daki uygulamalarını bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.