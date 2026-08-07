Menderes Belediyesi soruşturmasında gelişme: Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

İzmir’in Menderes Belediyesine yönelik “rüşvet”, “irtikap”, “resmi belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden, aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.