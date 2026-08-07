Menderes Belediyesi soruşturmasında gelişme: Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı
İzmir’in Menderes Belediyesine yönelik “rüşvet”, “irtikap”, “resmi belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden, aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
BAŞKAN ÇİÇEK DAHİL 10 TUTUKLAMA
"Rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez, Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı.
Özge Cem Kömür (İmar ve Şehircilik Md.lüğü İnş. Teknisyeni), Ayşen Boğaziçi Yakut (İmar ve Şehircilik Md.lüğü Mimar), Sarper Diken (Eski Yapı Kontrol Md.), Hüseyin Yıldız (Eski Yapı Kontrol Md.), İsmail Pala (Sivil Vatandaş), Ahmet Pala (Sivil Vatandaş) adli kontrolle salıverildi.
SORUŞTURMA İMAR İŞLEMLERİNE YÖNELİK
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, Menderes Belediyesindeki bazı yapı ve imar işlemlerine yönelik olduğu bildirildi.
Soruşturmada, çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.