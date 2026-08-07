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Menderes Belediyesi soruşturmasında gelişme: Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Menderes Belediyesi soruşturmasında gelişme: Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

İzmir’in Menderes Belediyesine yönelik “rüşvet”, “irtikap”, “resmi belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden, aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Menderes Belediyesi soruşturmasında gelişme: Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı - 1

BAŞKAN ÇİÇEK DAHİL 10 TUTUKLAMA
"Rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez, Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı.

Özge Cem Kömür (İmar ve Şehircilik Md.lüğü İnş. Teknisyeni), Ayşen Boğaziçi Yakut (İmar ve Şehircilik Md.lüğü Mimar), Sarper Diken (Eski Yapı Kontrol Md.), Hüseyin Yıldız (Eski Yapı Kontrol Md.), İsmail Pala (Sivil Vatandaş), Ahmet Pala (Sivil Vatandaş) adli kontrolle salıverildi.

Menderes Belediyesi soruşturmasında gelişme: Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı - 2

SORUŞTURMA İMAR İŞLEMLERİNE YÖNELİK

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, Menderes Belediyesindeki bazı yapı ve imar işlemlerine yönelik olduğu bildirildi.

Soruşturmada, çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

Menderes Belediyesi soruşturmasında gelişme: Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı - 3

BEŞ AYRI SUÇLAMA BULUNUYOR

Soruşturma kapsamında şu suçlamalar üzerinde duruluyor:

Rüşvet

İrtikap

Resmi belgede sahtecilik

Görevi kötüye kullanma

İmar kirliliğine neden olma

Söz konusu suçların örgütlü şekilde işlendiği iddiası da soruşturma dosyasında yer alıyor.

Menderes Belediyesi soruşturmasında gelişme: Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı - 4

15 ŞÜPHELİ 4 AĞUSTOS'TA GÖZALTINA ALINDI

Haklarında yakalama kararı verilen ve aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 şüpheli, 4 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aranan Belediye Başkan Yardımcısı R.S. ise 5 Ağustos'ta MİT destekli operasyonla yakalandı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

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