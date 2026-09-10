İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesine yönelik yürütülen; 'rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik' suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddialarını içeren soruşturma kapsamında, eski başkan İlkay Çiçek'le cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını gerçekleştirdiği tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü'nün adresi belirlendi. Çiçek'le cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli avukat, 9 Eylül günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes Belediyesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına suç örgütü tarafından yerleştirildiği ve cinsel içerikli yazışmaları olduğu tespit edilen bir avukat gözaltına alındı.

Fotoğraf: İHA

SUÇ ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI DEŞİFRE OLDU



Öte yandan, soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve Ankara Barosuna kayıtlı olduğu öğrenilen şüpheli Avukat Elifnur Gürcü'nün, 'Kuruçaylar' olarak bilinen suç örgütü tarafından planlı bir şekilde Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiği tespit edildi.