İçişleri Bakanlığı duyurdu: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyasında 'Görevi Kötüye Kullanma, İrtikap, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İmar Kirliliğine Neden Olma' suçlarından soruşturmaya başlanması ve İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.