İçişleri Bakanlığı duyurdu: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Öte yandan Çiçek, İzmir’in Menderes Belediyesine yönelik “rüşvet”, “irtikap”, “resmi belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyasında 'Görevi Kötüye Kullanma, İrtikap, Rüşvet, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İmar Kirliliğine Neden Olma' suçlarından soruşturmaya başlanması ve İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
NE OLMUŞTU?
İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile 16 şüphelinin jandarmadaki işlemleri dün (7 Ağustos) tamamlandı.
BAŞKAN ÇİÇEK DAHİL 10 TUTUKLAMA
"Rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez, Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı.
Özge Cem Kömür (İmar ve Şehircilik Md.lüğü İnş. Teknisyeni), Ayşen Boğaziçi Yakut (İmar ve Şehircilik Md.lüğü Mimar), Sarper Diken (Eski Yapı Kontrol Md.), Hüseyin Yıldız (Eski Yapı Kontrol Md.), İsmail Pala (Sivil Vatandaş), Ahmet Pala (Sivil Vatandaş) adli kontrolle salıverildi.
SORUŞTURMA İMAR İŞLEMLERİNE YÖNELİK
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, Menderes Belediyesindeki bazı yapı ve imar işlemlerine yönelik olduğu bildirildi.