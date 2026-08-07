Menderes’ten Uşak’a CHP’li belediyelerde skandal zinciri: "Ben yürüyen parayım bebeğim!"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması, CHP belediyelerindeki yönetim krizini ve gayriahlaki ilişkiler ağını bir kez daha gözler önüne serdi. "Ben yürüyen parayım bebeğim. Her işin karşılığında para alırım." ifadelerinin geçtiği WhatsApp yazışmaları gündeme bomba gibi düşerken, hukukçular ve uzmanlar bu kirli çarkın işleyişini, şoförler üzerinden dönen para trafiğini ve "siyasi operasyon" kalkanı arkasına sığınan pişkinlik siyasetini masaya yatırdı.

İzmir'deki Menderes Belediyesi soruşturmasına ilişkin ortaya çıkan skandal WhatsApp yazışmaları ve rüşvet iddiaları kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren Hukukçu Av. Hadi Dündar, Akademisyen Dr. Eray Güçlüer ve Gazeteci Abdülkadir Selvi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'Lİ BAŞKANIN KİRLİ ÇARKI DEŞİFRE OLDU: "BEN YÜRÜYEN PARAYIM BEBEĞİM!" MENDERES BELEDİYESİ'NDE "YÜRÜYEN PARA" SKANDALI Programda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkındaki soruşturmanın detaylarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkındaki iddialar ve ortaya çıkan yazışmalar yapay zekanın bile yüzünü kızartacak cinsten. 'Ben yürüyen parayım bebeğim, her işin karşılığında para alırım, herkes beni saf sanıyor ama ben bu salakları kullanıyorum' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. İddialara göre rüşveti 'Rüzgar' isimli birinin topladığı, 2 milyonun 1 milyonunun ise Başkan'a gittiği söyleniyor. Başkan'ın ise 'Ben de aptala yatıyorum, payımı alıyorum, bana bir şey olmaz' dediği öne sürülüyor" Hukukçu Av. Hadi Dündar, soruşturmalardaki kilit noktaya dikkat çekerek, "O şoför kısmı çok önemli. Bu belediye soruşturmalarının neredeyse tamamında para alışverişinin şoförler üzerinden yapıldığını görüyoruz. İBB soruşturmasında da benzer şekilde şoförler dosya kapsamında tutuklanmıştı" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr / ekran görüntüsü) YAPAY ZEKA SAVUNMASI VE YARGI SÜRECİ Soruşturma sürecinde sanık avukatlarının "Görüntüler yapay zeka ürünü" iddiasını değerlendiren Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, "Bu yazışmaların yapay zeka olup olmadığı bilirkişi marifetiyle çok kısa sürede tespit edilebilir. Kimse adliyeyi her gelenin kullanabileceği bir araç sanmasın. Hakimler maddi delilleri ortaya çıkarmak için kılı kırk yarıyor. Eğer bu yazışmalar gerçekse, bugün 'eşime güveniyorum' diyerek basın açıklaması yapanlar ne diyecek?" sözleriyle tepki gösterdi. Güçlüer delil niteliğine vurgu yaparak, "Yazışmalar yapay zeka olsa bile sadece bir ekran görüntüsüyle hüküm kurulmaz. Bu suçun işlendiğini gösteren organize bir yapı, nüfuz kullanımı ve ruhsat karşılığı alınan paralar gibi teknik veriler gerekir. Dosyada birçok mağdur var ve ifade verecekler. Soruşturma derinleşerek devam ediyor" açıklamasında bulundu.