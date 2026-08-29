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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 35 tutuklama

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 35 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş suç örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 35’i tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütlerine yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında emniyet güçleri tarafından kritik bir operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik 25 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI: 35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hâkimlik karşısına çıkarılan şüphelilerin sorgu işlemleri tamamlandı. Yapılan değerlendirme sonucunda, çıkar amaçlı suç örgütü üyesi oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen 35 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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