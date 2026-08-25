Alihan Kuriş'in gözaltı anları ilk kez A Haber'de: Gizli bölmede böyle yakalandı

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen dev operasyonda çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Kuriş'in Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anlara dair çarpıcı görüntülere ulaştı. Günlerdir sosyal medyada yürütülen "teslim oldu" algısını yerle bir eden görüntülerde, Alihan Kuriş'in evin müştemilatındaki gizli bir bölmede yakalandığı ve kaçış planının polis ekiplerince bozulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

"TESLİM OLDU" ALGISI ÇÖKTÜ: GÖRÜNTÜLER KONUŞUYOR

Haberin detaylarını aktaran A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, günlerdir kamuoyunda dolaşan asılsız iddialara değinerek, "Günlerdir hep bir iddia ortaya atılıyor. İddia şu: Alihan Kuriş gözaltına alınmadı, kendisi Ankara'ya giderek teslim oldu. Hatta haberlerimizin altına hakaretler, yalanlar söylüyorsunuz gibi birçok iddia vardı. Şimdi biz tartışmayacağız, görüntüler konuşacak. Kuriş teslim oldu algısı bu görüntülerle bir kez daha yerle bir oldu" ifadelerini kullandı.