Alihan Kuriş'in gözaltı anları ilk kez A Haber'de: Gizli bölmede böyle yakalandı
Alihan Kuriş'in Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntülere A Haber ulaştı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'ın ulaştığı görüntülerde, Kuriş'in evinin müştemilatındaki gizli bölmede yakalandığı anlar yer aldı. Görüntüler, Kuriş'in "teslim olduğu" yönündeki iddiaları yeniden gündeme getirdi.
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen dev operasyonda çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Kuriş'in Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anlara dair çarpıcı görüntülere ulaştı. Günlerdir sosyal medyada yürütülen "teslim oldu" algısını yerle bir eden görüntülerde, Alihan Kuriş'in evin müştemilatındaki gizli bir bölmede yakalandığı ve kaçış planının polis ekiplerince bozulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.
"TESLİM OLDU" ALGISI ÇÖKTÜ: GÖRÜNTÜLER KONUŞUYOR
Haberin detaylarını aktaran A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, günlerdir kamuoyunda dolaşan asılsız iddialara değinerek, "Günlerdir hep bir iddia ortaya atılıyor. İddia şu: Alihan Kuriş gözaltına alınmadı, kendisi Ankara'ya giderek teslim oldu. Hatta haberlerimizin altına hakaretler, yalanlar söylüyorsunuz gibi birçok iddia vardı. Şimdi biz tartışmayacağız, görüntüler konuşacak. Kuriş teslim oldu algısı bu görüntülerle bir kez daha yerle bir oldu" ifadelerini kullandı.
GECE YARISI OPERASYONU: TELEFONU EVDE KENDİSİ MÜŞTEMİLATTA
Operasyonun gerçekleştiği geceye dair teknik detayları paylaşan Karataş, "Burası 13 Ağustos gecesi, saat 02:00 suları Üsküdar. Önce Alihan Kuriş'in evine gidiyorlar ve kendisinin evde olmadığını, telefonunun evde ama kendisinin olmadığını İstanbul Polisi, İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri fark ediyor. Hemen o alanın içerisinde biraz daha ileride müştemilat içerisinde yakalanıyor" sözleriyle operasyon anını aktardı.
Kuriş'in saklanma çabasına da değinen Karataş, "Müştemilatta arka tarafta, görülmeyen bir yerde duruyor. Önce polise biraz karşı geliyor ama tabii ki gözaltına alınıyor. Hatta orada kameralar açıkken onu kapatmaya çalışıyor" dedi.
KARDEŞİ GİBİ KAÇACAKTI: ÇAKARLI ARAÇLA KAÇIŞ PLANI
Alihan Kuriş'in yakalanmasaydı kaçmayı planladığını belirten Karataş, "Tahminlere göre polis o bölgeye gelince bir anda evden çıktı ve müştemilata gitti. Orada hemen bir araç var. İddiaya göre hemen o araca binecek ve o da kaçacaktı, tıpkı kardeşi Hilmi Tuna gibi. Ancak İstanbul Polisi sağlam bir istihbaratla onun evde olduğundan yüzde yüz emin olduğu için araştırmasını sürdürdü ve onu o arka kısımda fark ederek gözaltına aldı" şeklinde konuştu.