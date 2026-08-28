Bakan Çiftçi’den suç örgütlerine sert rest: “Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşın can ve mal güvenliğini hedef alan suç örgütlerine karşı devletin kararlılığını net sözlerle ortaya koydu. Çiftçi, suç şebekelerine yönelik mücadelede taviz verilmeyeceğini vurgulayarak, “Devletimizin gücünü sınamaya kalkan alçakları yakaladığımızda, ters kelepçe uygulayıp yere yatıracağız ve burunlarını sürteceğiz” diyerek “Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı videoyla suç örgütlerine adeta meydan okudu. Sokakların huzurunu bozan, vatandaşlara korku salan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Çiftçi, devletin gücünü sınamaya kalkışanlara sert mesaj verdi.

"EVLATLARIMIZA ACIMAYANA BİZ DE ACIMAYACAĞIZ"

Bakan Çiftçi, paylaşımında özellikle çocukları ve aileleri hedef alan suç yapılarına dikkat çekti. Çiftçi, "Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız" diyerek suç örgütlerine karşı tavizsiz mücadele mesajı verdi.

Çiftçi, milletin canına ve malına kasteden yapılara hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

SUÇ ŞEBEKELERİNE NET MESAJ

Vatandaşlara korku salmaya çalışan suç örgütlerinin devletin kararlılığı karşısında hesap vereceğini vurgulayan Çiftçi, "Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek" dedi.

Çiftçi'nin açıklamalarındaki en dikkat çekici mesaj ise devletin gücünü sınamaya çalışan suçlulara yönelik oldu.

"TERS KELEPÇE UYGULAYIP YERE YATIRACAĞIZ!"

İçişleri Bakanı Çiftçi, suç örgütlerine yönelik mücadelenin nasıl sürdürüleceğini sert ifadelerle anlattı:

"Devletimizin gücünü sınamaya kalkan alçakları yakaladığımızda, ters kelepçe uygulayıp yere yatıracağız ve burunlarını sürteceğiz."

Çiftçi, hiçbir suç örgütünün devletin gücünden kaçamayacağını da vurgulayarak, "Hiçbir karanlık yapı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kudretinden ve adaletinden kaçamaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi'nin sözleri, suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin güçlü bir mesajı olarak öne çıktı.