Kuriş'in mali ağına yeni darbe! İhbarla gidilen evden klasörler dolusu belge çıktı | Bağış listeleri ve banka kayıtları bulundu

BELGELERİ EVE GETİREN İSİM TESPİT EDİLDİ Soruşturmanın devamında 37 klasörlük mali arşivin söz konusu adrese nasıl getirildiği de araştırıldı. Yapılan çalışmalarda finansal evrakları ikamete getiren kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Mehmet Akay olduğu tespit edildi.

Banka cüzdanları ve hesap hareketlerine ilişkin dekontların da aynı arşiv içerisinde bulunması, ele geçirilen belgelerin örgütün mali ağı açısından önemini artırdı.

"BAĞIŞ" LİSTELERİ MERCEK ALTINDA Ele geçirilen materyaller arasında en dikkat çekici başlıklardan birini "bağış" adı altında tutulan listeler oluşturdu. Soruşturma birimleri, listelerde yer alan kişi, ödeme ve kayıtlarla banka dekontları ile diğer finansal belgeler arasındaki bağlantıları incelemeye aldı.

Bu tespitin ardından ele geçirilen belgelerin dernek, örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşlar ile mali hareketler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması bakımından ayrıntılı şekilde incelenmesine başlandı.

TOPLANTI TUTANAKLARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Aramada yalnızca mali kayıtlara değil, toplantı tutanaklarına da ulaşıldı. Söz konusu tutanakların örgütün faaliyetleri, karar mekanizması, toplantılara katılan kişiler ve mali süreçlerle herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığı soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Savcılık, belgelerde yer alan bilgiler ile soruşturma kapsamında daha önce elde edilen mali ve adli verilerin karşılaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ÖRGÜTÜN PARA AĞI BELGELER ÜZERİNDEN ÇÖZÜLECEK

Ele geçirilen 37 klasörlük arşivin, Alihan Kuriş Suç Örgütünün mali kaynaklarının, bağlantılı kişi ve kuruluşların ve para hareketlerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir delil grubu oluşturması bekleniyor.