Kuriş'in mali ağına yeni darbe! İhbarla gidilen evden klasörler dolusu belge çıktı | Bağış listeleri ve banka kayıtları bulundu
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan ihbarın ardından Kepez'deki bir adrese düzenlenen adli aramada 37 klasör içerisinde hesap dekontları, “bağış” adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirildi. Belgeleri eve getiren kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Mehmet Akay olduğu tespit edildi. Ele geçirilen arşiv, örgütün para trafiği ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla incelemeye alındı.
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılan bir ihbar ile örgütün mali arşivine ulaşıldı.
Antalya'da bir adrese düzenlenen operasyonda 37 klasör dolusu finansal belge, bağış listeleri ve toplantı tutanakları ele geçirildi.
İHBAR İLE 37 KLASÖRLÜK ARŞİV ORTAYA ÇIKTI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan ihbar, örgütün faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda mali belge ve dokümanın ele geçirilmesini sağladı.
İhbarın değerlendirilmesi üzerine Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde Ramazan Bayen'in ikameti ve eklentileri mercek altına alındı.
Adli arama kararı doğrultusunda 25 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda evden adeta örgütün mali arşivi çıktı.
37 KLASÖR DOLUSU MALİ BELGE
Aramalarda 37 ayrı klasör içerisinde çok sayıda finansal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Klasörlerde; hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, "bağış" adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, çeşitli finansal evraklar, toplantı tutanakları bulundu.
Belge ve kayıtların tamamına, örgütün mali yapılanmasının ve para hareketlerinin çözümlenmesi amacıyla el konuldu.