Kuriş suç örgütünde davasında gelişme: 10 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 21-22 Ağustos’ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin tamamı tutuklandı.

"Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu şüpheliler 25 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi; savcılık işlemlerinin ardından hâkimliğe çıkarılan 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

2. DALGADA 10 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında 21-22 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 25 Ağustos'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından 10 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle hâkimliğe gönderildi. Hâkimlik sorgularının tamamlanmasıyla birlikte şüphelilerin tümü tutuklandı.

FİRARİ İSİM DE YAKALANDI

Operasyonda dikkat çeken isimlerden biri de firari olarak aranan Hilmi Tuna Kuriş oldu. Kuriş'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli, yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

MALİ YAPI MERCEK ALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı yalnızca gözaltı ve tutuklamalarla sınırlı tutmuyor. Örgütün faaliyetleri, mali yapılanması, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerleri ile örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

İŞTE TUTUKLANAN O İSİMLER

Hilmi Tuna Kuriş

Mehmet Özmen

Osman Sert

İsa Ateş

Abdullah Özcan Yavuz

Taner Çetin

Metin Surat

Mehmet Ünal

Erhan Yılmaz

Süleyman Tuna Akbulut