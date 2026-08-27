Türkiye'den Meta ve TikTok'a sınırlama gelir mi? Uzmanlardan kritik uyarı: Denetim mekanizması ve topyekün mücadele şart
ABD’de çocuk ve gençlerin sosyal medyadan zarar gördüğü iddialarıyla açılan davalar Meta’yı kapsamlı bir değişikliğe zorladı. Milyarlarca dolarlık uzlaşmanın ardından Facebook ve Instagram’da genç kullanıcılar için güvenlik ayarları varsayılan hale gelecek. Sosyal medya devlerine yönelik kısıtlamalar ve çocukların dijital dünyadaki güvenliği Türkiye’nin gündeminde. Bu kısıtlamaların Türkiye'de de geçerli olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar dijital mecralardaki algoritmik tuzaklara, veri madenciliğine ve gece yarısı ortaya çıkan "kriminal zaman dilimi" tehlikesine karşı topyekun bir mücadelenin şart olduğu vurgulanıyor.
Sosyal medya platformlarının "çocukların ruh sağlığına zarar verdiği" gerekçesiyle ABD'de açılan davada Meta'nın eyaletlerle 18 milyar dolarlık tarihi bir uzlaşmaya varması, küresel ölçekte çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik yasal mücadeleyi derinleştirdi.
META'YA TÜRKİYE'DEN DE SINIRLAMA GELİR Mİ?
Sosyal medya devlerine yönelik kısıtlamalar ve çocukların dijital dünyadaki güvenliği Türkiye'nin gündeminde. Uzmanlar, özellikle 16 yaş altı çocuklar için getirilen yasakların hayati önemine dikkat çekerken, ailelere "dijital ayak izi" konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. Dijital mecralardaki algoritmik tuzaklara, veri madenciliğine ve gece yarısı ortaya çıkan "kriminal zaman dilimi" tehlikesine karşı topyekûn bir mücadelenin şart olduğu vurgulanıyor.
Sosyal Medya Devlerine Kısıtlama Kapıda mı?
A Haber'de konuşan Sosyal Medya Uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Yıllardır anlatıyorum, akademik olarak da sosyal medya sosyolojisi adlı bir dersi okutuyoruz. Böyle bir giriş yapmak zorundayım çünkü bu işin bir sosyolojisi var." diyerek konunun derinliğine dikkat çekti. Eraslan, "Amerika'nın kendi sosyolojisinde bazı şeyler yürüyor; işin içerisinde Trump'ın iş birliği yaptığı şirketler var, yapmadığı şirketler var." sözleriyle küresel çaptaki siyasi ve sosyal dengelere işaret etti.
TÜRKİYE SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNİN EN SEVDİĞİ BEŞ PAZARDAN BİRİ
Türkiye'deki sosyal medya kullanım oranlarına değinen Prof. Dr. Levent Eraslan, "Bir Türk günde 3 saat 5 dakika sosyal medyada zaman geçiriyor. Bu çok büyük bir zaman dilimi. Yani biz 8 saat ekrana bakıyoruz, bunun 3 saati sosyal medya." dedi. Türkiye'nin bu şirketler için devasa bir pazar olduğunu belirten Eraslan, "Türkiye şu anda sosyal medya şirketlerinin en sevdiği 5 pazar içerisinde. Milyarlık bir endüstri ve vergilerini ne yazık ki başka ülkelerde ödüyorlar. Buna dönük yasalar çıkarttık ama gelmiyorlar." ifadelerini kullandı.
"BURASI MUZ CUMHURİYET DEĞİL"
Bu şirketlerin Avrupa ve Amerika'daki yasalara uyarken Türkiye'deki düzenlemelere karşı ayak dirediğini belirten Eraslan, "Burası bir muz cumhuriyeti değil." diyerek tepkisini dile getirdi.
GEÇMİŞTEKİ YOUTUBE ÖRNEĞİ VE YASALARIN HIZI
"YouTube ile ilgili bir süreç yaşamıştık hatırlarsanız ve erişim yasağı getirildi yıllarca. Sonrasında YouTube bir adım atmak durumunda kaldı. Aynı şeyler Instagram, Facebook ve TikTok için de olabilir mi?" sorusu üzerine Eraslan, teknolojinin yasaların önünde gittiğini belirterek, "Yapay zeka girdi. 2 yıl önce çıktı sosyal medya yasası, ben de Meclis'te katkı sundum ama yapay zeka şu an çok domine." dedi.
Eraslan, çocukların karşı karşıya olduğu tehlikenin sadece içerik değil, "algoritmalar, çocuklara dönük tasarım, dolandırıcılık ve veri kullanım seti" gibi unsurları içeren büyük bir dijital kuşatma olduğunu vurguladı.
DÜNYA ÖRNEKLERİ: AVUSTRALYA VE ALMANYA'NIN SERT TAVRI
Uluslararası alandaki yaptırımlardan örnekler veren Prof. Dr. Levent Eraslan, "Avustralya'da yaş sınırı var, 16 yaş. Aşağı inemezsin, indiği anda cezayı kesiyor. Almanya bu konuda çok büyük oranda para cezaları kesiyor, 50 milyon Euro'ya varana kadar." dedi.
Eraslan, "Cezalar platformlara kesiliyor." yanıtını vererek, Türkiye'de de benzer bir denetim mekanizmasının önemine değindi.
TİKTOK TEHLİKESİ VE "KRİMİNAL ZAMAN DİLİMİ" UYARISI
Özellikle TikTok platformundaki kontrolsüzlüğe dikkat çeken Prof. Dr. Levent Eraslan, "TikTok yetkilileriyle biz sürekli görüştük, lütfen dedik düzeltin. Gece genç çocuklar, söylerken çok sinirleniyorum, yayın adı altında, hediye adı altında neler yapıyorlar inanamazsınız." ifadelerini kullandı.
Ailelere seslenen Eraslan, "Lütfen anne ve babalar, çocuklarınızın dijital ayak izlerini takip edin. Gece 02:00-05:00 arası kriminal zaman dilimidir. Her türlü problemin çıktığı zaman dilimidir." uyarısında bulundu.
EĞİTİMDE MİLLİ SEFERBERLİK VE TOPYEKÜN MÜCADELE
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu konudaki çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Eraslan, "Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda çok güzel işler yapıyor. Lütfen anne babalar da okuldaki bu çalışmalara destek versinler." dedi.
Eraslan son olarak, "Lütfen çocuklarımızın dijital ayak izlerini takip edelim." diyerek ebeveynlere olan hayati çağrısını yineledi.
BREZİLYA'DAN TİKTOK'A 30 MİLYON DOLAR CEZA
Brezilya Ulusal Veri Koruma Kurumu (ANPD), çocuk ve gençlerin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde işlediği gerekçesiyle TikTok'un sahibi ByteDance'e 153,8 milyon real (yaklaşık 30 milyon dolar) para cezası verdi. Kurum, TikTok'un yaş doğrulama sistemlerinin yetersiz kaldığını ve çocukların verilerinin gerekli hukuki dayanak olmadan işlendiğini tespit etti.
ABD'DE META'YA FREN
ABD'de çocuk ve gençlerin sosyal medya kullanımından olumsuz etkilendiği iddialarıyla Meta'ya karşı yürütülen kapsamlı hukuki süreçte şirket geri adım attı ancak bu diğer ülkeleri tarafından yeterli görülmedi.
Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, genç kullanıcıları korumaya yönelik birçok özelliği artık kullanıcı tercihine bırakmak yerine otomatik olarak etkinleştirmeyi kabul etti. Kaliforniya'da yürütülen dava kapsamında varılan anlaşma, şirket açısından yalnızca yüksek miktarda bir mali yükümlülük anlamına gelmiyor.
Uzlaşma, aynı zamanda ABD'deki milyonlarca genç kullanıcının Facebook ve Instagram deneyiminde doğrudan değişiklik yapılmasının önünü açıyor.
META'DAN EYALETLERE DEV ÖDEME
Anlaşma kapsamında Meta'nın davacı 29 eyalete toplamda 17 milyar dolara kadar ödeme yapması öngörülüyor. Davanın tarafı olmayan Teksas için ise ayrıca 1 milyar dolarlık bir ödeme kabul edildi.
Ancak anlaşmanın asıl dikkat çeken boyutu, Meta'nın ABD'deki platformlarında genç kullanıcıları doğrudan etkileyen temel özellikleri değiştirmeyi kabul etmesi oldu.
Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, gelişmeyi gençlerin dijital güvenliği açısından bir "dönüm noktası" olarak değerlendirdi. Bonta'ya göre güvenlik araçlarının varsayılan biçimde devreye alınması, çocukların bu korumaları devre dışı bırakmasını da zorlaştıracak.
GÜVENLİK AYARLARI ARTIK OTOMATİK OLACAK
Yeni düzenlemenin merkezinde, genç kullanıcı hesaplarına uygulanacak güvenlik önlemleri bulunuyor.
Meta bugüne kadar birçok güvenlik aracını kullanıcıların tercihine bırakıyordu. Yeni sistemde ise koruma mekanizmaları genç hesaplarında başlangıçtan itibaren açık olacak. Bu ayarların değiştirilmesi de genç kullanıcının hesabıyla bağlantılı denetleyici ebeveynin onayına bağlanacak.
Örneğin yeni bir Instagram hesabı açan genç kullanıcı, ebeveyn tarafından farklı bir tercih yapılmadığı sürece kişiselleştirilmiş içerik akışına erişemeyecek. Aynı şekilde paylaşımlardaki beğeni sayıları da varsayılan olarak görünmeyecek.
Eyalet yetkilileri, Meta'nın yıllardır sunduğu güvenlik araçlarının otomatik olarak etkinleştirilmemesi nedeniyle bu özelliklerin yeterince kullanılmadığını savunuyordu. Mahkeme onayının ardından yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeler, genç hesaplarına yönelik mevcut kısıtlamaları da genişletecek. Meta ayrıca güvenlik özellikleri hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi vermekten de men edilecek.
EBEVEYNLERE DAHA GENİŞ DENETİM
Uzlaşmayla birlikte ebeveynlerin çocuklarının sosyal medya kullanımını takip etme imkanları da genişletilecek.