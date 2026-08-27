Türkiye'den Meta ve TikTok'a sınırlama gelir mi? Uzmanlardan kritik uyarı: Denetim mekanizması ve topyekün mücadele şart

Sosyal medya platformlarının "çocukların ruh sağlığına zarar verdiği" gerekçesiyle ABD'de açılan davada Meta'nın eyaletlerle 18 milyar dolarlık tarihi bir uzlaşmaya varması, küresel ölçekte çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik yasal mücadeleyi derinleştirdi.

META'YA TÜRKİYE'DEN DE SINIRLAMA GELİR Mİ?

Sosyal medya devlerine yönelik kısıtlamalar ve çocukların dijital dünyadaki güvenliği Türkiye'nin gündeminde. Uzmanlar, özellikle 16 yaş altı çocuklar için getirilen yasakların hayati önemine dikkat çekerken, ailelere "dijital ayak izi" konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. Dijital mecralardaki algoritmik tuzaklara, veri madenciliğine ve gece yarısı ortaya çıkan "kriminal zaman dilimi" tehlikesine karşı topyekûn bir mücadelenin şart olduğu vurgulanıyor.

Sosyal Medya Devlerine Kısıtlama Kapıda mı?



A Haber'de konuşan Sosyal Medya Uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Yıllardır anlatıyorum, akademik olarak da sosyal medya sosyolojisi adlı bir dersi okutuyoruz. Böyle bir giriş yapmak zorundayım çünkü bu işin bir sosyolojisi var." diyerek konunun derinliğine dikkat çekti. Eraslan, "Amerika'nın kendi sosyolojisinde bazı şeyler yürüyor; işin içerisinde Trump'ın iş birliği yaptığı şirketler var, yapmadığı şirketler var." sözleriyle küresel çaptaki siyasi ve sosyal dengelere işaret etti.

TÜRKİYE SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNİN EN SEVDİĞİ BEŞ PAZARDAN BİRİ

Türkiye'deki sosyal medya kullanım oranlarına değinen Prof. Dr. Levent Eraslan, "Bir Türk günde 3 saat 5 dakika sosyal medyada zaman geçiriyor. Bu çok büyük bir zaman dilimi. Yani biz 8 saat ekrana bakıyoruz, bunun 3 saati sosyal medya." dedi. Türkiye'nin bu şirketler için devasa bir pazar olduğunu belirten Eraslan, "Türkiye şu anda sosyal medya şirketlerinin en sevdiği 5 pazar içerisinde. Milyarlık bir endüstri ve vergilerini ne yazık ki başka ülkelerde ödüyorlar. Buna dönük yasalar çıkarttık ama gelmiyorlar." ifadelerini kullandı.

"BURASI MUZ CUMHURİYET DEĞİL"

Bu şirketlerin Avrupa ve Amerika'daki yasalara uyarken Türkiye'deki düzenlemelere karşı ayak dirediğini belirten Eraslan, "Burası bir muz cumhuriyeti değil." diyerek tepkisini dile getirdi.

GEÇMİŞTEKİ YOUTUBE ÖRNEĞİ VE YASALARIN HIZI

"YouTube ile ilgili bir süreç yaşamıştık hatırlarsanız ve erişim yasağı getirildi yıllarca. Sonrasında YouTube bir adım atmak durumunda kaldı. Aynı şeyler Instagram, Facebook ve TikTok için de olabilir mi?" sorusu üzerine Eraslan, teknolojinin yasaların önünde gittiğini belirterek, "Yapay zeka girdi. 2 yıl önce çıktı sosyal medya yasası, ben de Meclis'te katkı sundum ama yapay zeka şu an çok domine." dedi.

Eraslan, çocukların karşı karşıya olduğu tehlikenin sadece içerik değil, "algoritmalar, çocuklara dönük tasarım, dolandırıcılık ve veri kullanım seti" gibi unsurları içeren büyük bir dijital kuşatma olduğunu vurguladı.

DÜNYA ÖRNEKLERİ: AVUSTRALYA VE ALMANYA'NIN SERT TAVRI

Uluslararası alandaki yaptırımlardan örnekler veren Prof. Dr. Levent Eraslan, "Avustralya'da yaş sınırı var, 16 yaş. Aşağı inemezsin, indiği anda cezayı kesiyor. Almanya bu konuda çok büyük oranda para cezaları kesiyor, 50 milyon Euro'ya varana kadar." dedi.

Eraslan, "Cezalar platformlara kesiliyor." yanıtını vererek, Türkiye'de de benzer bir denetim mekanizmasının önemine değindi.

TİKTOK TEHLİKESİ VE "KRİMİNAL ZAMAN DİLİMİ" UYARISI

Özellikle TikTok platformundaki kontrolsüzlüğe dikkat çeken Prof. Dr. Levent Eraslan, "TikTok yetkilileriyle biz sürekli görüştük, lütfen dedik düzeltin. Gece genç çocuklar, söylerken çok sinirleniyorum, yayın adı altında, hediye adı altında neler yapıyorlar inanamazsınız." ifadelerini kullandı.

Ailelere seslenen Eraslan, "Lütfen anne ve babalar, çocuklarınızın dijital ayak izlerini takip edin. Gece 02:00-05:00 arası kriminal zaman dilimidir. Her türlü problemin çıktığı zaman dilimidir." uyarısında bulundu.

EĞİTİMDE MİLLİ SEFERBERLİK VE TOPYEKÜN MÜCADELE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu konudaki çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Eraslan, "Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda çok güzel işler yapıyor. Lütfen anne babalar da okuldaki bu çalışmalara destek versinler." dedi.

Eraslan son olarak, "Lütfen çocuklarımızın dijital ayak izlerini takip edelim." diyerek ebeveynlere olan hayati çağrısını yineledi.

BREZİLYA'DAN TİKTOK'A 30 MİLYON DOLAR CEZA

Brezilya Ulusal Veri Koruma Kurumu (ANPD), çocuk ve gençlerin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde işlediği gerekçesiyle TikTok'un sahibi ByteDance'e 153,8 milyon real (yaklaşık 30 milyon dolar) para cezası verdi. Kurum, TikTok'un yaş doğrulama sistemlerinin yetersiz kaldığını ve çocukların verilerinin gerekli hukuki dayanak olmadan işlendiğini tespit etti.

ABD'DE META'YA FREN

ABD'de çocuk ve gençlerin sosyal medya kullanımından olumsuz etkilendiği iddialarıyla Meta'ya karşı yürütülen kapsamlı hukuki süreçte şirket geri adım attı ancak bu diğer ülkeleri tarafından yeterli görülmedi.