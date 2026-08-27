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Başkan Erdoğan'dan Çengelköy'de esnaf ziyareti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Çengelköy'de esnaf ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu. Çengelköy'de bir oyuncakçı ve kebapçıya giren Erdoğan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak ve harçlık verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Çengelköy'e geçti.

ESNAF ZİYARET ÇOCUKLARA HEDİYE

Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi'nde aracını durduran Erdoğan, buradaki bir oyuncak dükkanını ziyaret etti.

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Esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, iş yerindeki çocuklara oyuncak hediye ederek harçlık verdi.

KEBAPÇIYA KOYU SOHBET

Erdoğan, dükkandan çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Vatandaşların daveti üzerine yakındaki bir kebapçıya giren Erdoğan, burada çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti.

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Kendisine ikramda bulunulan Erdoğan, iş yerindekilerle fotoğraf çektirdi.

Yaklaşık 45 dakika süren esnaf ziyareti sırasında çevredeki çocuklara Cumhurbaşkanlığı ekiplerince oyuncak dağıtıldı.

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Erdoğan, kebapçıdan çıktıktan sonra yolun karşısında kendisini bekleyen vatandaşları da selamladı.

Yanına gelen çocuklara harçlık veren Erdoğan, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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