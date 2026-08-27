Başkan Erdoğan'dan Çengelköy'de esnaf ziyareti

Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi'nde aracını durduran Erdoğan, buradaki bir oyuncak dükkanını ziyaret etti.

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Esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, iş yerindeki çocuklara oyuncak hediye ederek harçlık verdi.

KEBAPÇIYA KOYU SOHBET

Erdoğan, dükkandan çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Vatandaşların daveti üzerine yakındaki bir kebapçıya giren Erdoğan, burada çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti.