Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi büyük sosyal medya ve iletişim platformlarının sahibi olan ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, ABD'de sanık koltuğunda.

Kaliforniya, Colorado, Kentucky ve New Jersey başta olmak üzere 29 ABD eyaletinin Meta'ya karşı açtığı davada eyaletler, şirketin Facebook ve Instagram'ı genç kullanıcıların psikolojik hassasiyetlerinden yararlanarak onları platformlarda mümkün olduğunca uzun süre tutacak şekilde tasarladığını öne sürüyor.

Meta'ya karşı açılan ve şirketin Facebook ile Instagram'ın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden sorumlu tutulmasını amaçlayan dava, eski şirket çalışanı ve ihbarcı Arturo Bejar'ın çarpıcı ifadeleriyle devam ediyor.

Kaliforniya'nın Oakland kentindeki federal mahkemede görülen davanın yaklaşık 6 hafta sürmesi bekleniyor. Sekiz kişilik jüri danışma rolü üstlenirken, Meta'nın sorumlu olup olmadığına ve uygulanacak yaptırım ya da değişikliklere ilişkin nihai kararı ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers verecek.

O'Neill, Meta'nın kendi şirket içi araştırmalarının gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ortaya koymasına rağmen şirket yöneticilerinin Kongre'ye ve ebeveynlere platformların güvenli olduğunu söylediğini iddia etti.

Davanın ilk gününde eyaletleri temsil eden Kaliforniya Başsavcı Yardımcısı Megan O'Neill, Meta'nın iş modelinin dört aşamada özetlenebileceğini savundu: Kullanıcıları platforma çekmek, dikkatlerini mümkün olduğunca uzun süre tutmak, verilerini toplamak ve gerçeği kamuoyundan gizlemek.

Savcı, Meta'nın yıllar içinde Instagram'da 11 ve 12 yaşındaki milyonlarca kullanıcı tespit ettiğini ancak 13 yaşından küçük çocukların platformu kullanmasını yasaklayan politikasına rağmen bu kullanıcıları uzaklaştırmak için yeterli adımı atmadığını öne sürdü.

O'Neill ayrıca 2021 tarihli şirket içi bir araştırmaya işaret ederek yaklaşık her beş gençten birinin Instagram kullanımının kendisini daha kötü hissettirdiğini söylediğini aktardı. Araştırmada 13-17 yaş grubundaki kullanıcıların önemli bir bölümünün zorbalık, istenmeyen cinsel yaklaşımlar ve kendine zarar verme içerikleriyle karşılaştığı da belirtildi.