Bir algoritma işinizi elinizden alabilir mi? Meta’yı sarsan "yapay zeka davası”
Meta, yaklaşık 8 bin çalışanı kapsayan işten çıkarma sürecinde yapay zeka destekli puanlama sistemlerinden yararlandığı iddiasıyla ABD'de dava edildi. Mahkemeye başvuran 26 çalışan, sağlık, doğum ve aile izni kullanan kişilerin sistem tarafından düşük puanlandığını savundu.
ABD'nin California eyaletinde 26 Meta çalışanı, işten çıkarılacak kişilerin yapay zeka destekli performans sistemleriyle belirlendiği iddiasıyla federal mahkemeye başvurdu. Davacılar, yasal izin dönemlerinde dijital faaliyetleri azalan çalışanların düşük puan aldığını ve yaklaşık 8 bin kişilik işten çıkarma sürecinde dezavantajlı duruma düştüğünü öne sürdü.
META'YA İŞTEN ÇIKARMA SÜRECİ NEDENİYLE DAVA
Reuters haberine göre Meta, Mayıs 2026'da küresel çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelen 8 bine yakın kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. California'daki Oakland Federal Mahkemesine başvuran 26 çalışan, kendilerinin de bu süreç kapsamında işten çıkarılmak üzere seçildiğini belirtti.
Davacılar, kararların çalışanları yakından tanıyan yöneticilerin bireysel değerlendirmeleriyle değil, şirket içindeki yapay zeka destekli sistemlerin oluşturduğu sıralamalarla alındığını öne sürdü.
ÇALIŞANLARIN YAPAY ZEKA İLE PUANLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Davacılar, işten çıkarılacak kişilerin belirlenmesinde şirketin "Metamate" adlı yapay zeka asistanı, çalışanlar tarafından eğitilen kişisel yapay zeka araçları ve kullanım verilerini gösteren şirket içi panellerden yararlandığını savundu.
Dosyada ayrıca klavye hareketleri, ekran içerikleri, e-postalar, internet tarayıcısı geçmişi ve diğer çalışma verilerinin üretkenlik puanı oluşturmak amacıyla incelendiği ileri sürüldü.