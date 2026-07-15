Sağlık, doğum, ebeveynlik ve engellilik izni kullanan çalışanların düşük puan aldığı iddia edildi. (Foto: A Haber)

YASAL İZİN KULLANAN ÇALIŞANLARIN DÜŞÜK PUAN ALDIĞI İDDİASI

Davacılara göre sistem, sağlık, doğum, ebeveynlik veya engellilik izninde bulunan çalışanların iş başında olmadığı süreleri performans değerlendirmesinden ayırmadı. Davacılar, izin dönemlerinde dijital faaliyetleri azalan çalışanların puanlarının düştüğünü ve bu kişilerin işten çıkarılacaklar listesinde daha üst sıralara taşındığını öne sürdü.

Davaya katılan 26 çalışanın tamamının yasal koruma kapsamındaki bir izni kullandığı veya engellilik nedeniyle çalışma koşullarında düzenleme talep ettiği bildirildi. Çalışanların yaklaşık yarısının ise hamilelik, ebeveynlik ya da aile bakımı izni kullandığı belirtildi.

Dava dosyasında, yasal izin kullanan bazı çalışanlara izin dönemlerinde işten çıkarma bildirimi yapıldığına ilişkin örnekler yer aldı. (Foto: A Haber)

DAVA DOSYASINDA ÇALIŞANLARA İLİŞKİN ÖRNEKLER

The Guardian'a göre mahkemeye sunulan belgelerde, doğum öncesi izinde bulunan bir bilim insanına doğum yapmasına iki gün kala işten çıkarılacağının bildirildiği aktarıldı.

Bir mühendis ise geçirdiği sakatlık nedeniyle kullandığı sağlık izninin performans notunu düşürdüğünü savundu. Sağlık iznindeki bir yöneticinin de izninin 16'ncı gününde işten çıkarılmak üzere seçildiği öne sürüldü. Davacılar, bu örneklerin algoritmanın çalışanların izin nedenlerini ve yasal haklarını dikkate almadığını gösterdiğini belirtti.