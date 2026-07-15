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Bir algoritma işinizi elinizden alabilir mi? Meta’yı sarsan "yapay zeka davası”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir algoritma işinizi elinizden alabilir mi? Meta’yı sarsan "yapay zeka davası”

Meta, yaklaşık 8 bin çalışanı kapsayan işten çıkarma sürecinde yapay zeka destekli puanlama sistemlerinden yararlandığı iddiasıyla ABD'de dava edildi. Mahkemeye başvuran 26 çalışan, sağlık, doğum ve aile izni kullanan kişilerin sistem tarafından düşük puanlandığını savundu.

ABD'nin California eyaletinde 26 Meta çalışanı, işten çıkarılacak kişilerin yapay zeka destekli performans sistemleriyle belirlendiği iddiasıyla federal mahkemeye başvurdu. Davacılar, yasal izin dönemlerinde dijital faaliyetleri azalan çalışanların düşük puan aldığını ve yaklaşık 8 bin kişilik işten çıkarma sürecinde dezavantajlı duruma düştüğünü öne sürdü.

Meta'nın yaklaşık 8 bin çalışanı kapsayan işten çıkarma sürecinde yapay zeka destekli puanlama sistemleri kullandığı öne sürüldü. (Foto: A Haber)Meta'nın yaklaşık 8 bin çalışanı kapsayan işten çıkarma sürecinde yapay zeka destekli puanlama sistemleri kullandığı öne sürüldü. (Foto: A Haber)

META'YA İŞTEN ÇIKARMA SÜRECİ NEDENİYLE DAVA

Reuters haberine göre Meta, Mayıs 2026'da küresel çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelen 8 bine yakın kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. California'daki Oakland Federal Mahkemesine başvuran 26 çalışan, kendilerinin de bu süreç kapsamında işten çıkarılmak üzere seçildiğini belirtti.

Davacılar, kararların çalışanları yakından tanıyan yöneticilerin bireysel değerlendirmeleriyle değil, şirket içindeki yapay zeka destekli sistemlerin oluşturduğu sıralamalarla alındığını öne sürdü.

Davacılar, çalışanların performans ve dijital faaliyet verilerinin yapay zeka destekli sistemlerle değerlendirildiğini savundu. (Foto: A Haber)Davacılar, çalışanların performans ve dijital faaliyet verilerinin yapay zeka destekli sistemlerle değerlendirildiğini savundu. (Foto: A Haber)

ÇALIŞANLARIN YAPAY ZEKA İLE PUANLANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Davacılar, işten çıkarılacak kişilerin belirlenmesinde şirketin "Metamate" adlı yapay zeka asistanı, çalışanlar tarafından eğitilen kişisel yapay zeka araçları ve kullanım verilerini gösteren şirket içi panellerden yararlandığını savundu.

Dosyada ayrıca klavye hareketleri, ekran içerikleri, e-postalar, internet tarayıcısı geçmişi ve diğer çalışma verilerinin üretkenlik puanı oluşturmak amacıyla incelendiği ileri sürüldü.

Sağlık, doğum, ebeveynlik ve engellilik izni kullanan çalışanların düşük puan aldığı iddia edildi. (Foto: A Haber)Sağlık, doğum, ebeveynlik ve engellilik izni kullanan çalışanların düşük puan aldığı iddia edildi. (Foto: A Haber)

YASAL İZİN KULLANAN ÇALIŞANLARIN DÜŞÜK PUAN ALDIĞI İDDİASI

Davacılara göre sistem, sağlık, doğum, ebeveynlik veya engellilik izninde bulunan çalışanların iş başında olmadığı süreleri performans değerlendirmesinden ayırmadı. Davacılar, izin dönemlerinde dijital faaliyetleri azalan çalışanların puanlarının düştüğünü ve bu kişilerin işten çıkarılacaklar listesinde daha üst sıralara taşındığını öne sürdü.

Davaya katılan 26 çalışanın tamamının yasal koruma kapsamındaki bir izni kullandığı veya engellilik nedeniyle çalışma koşullarında düzenleme talep ettiği bildirildi. Çalışanların yaklaşık yarısının ise hamilelik, ebeveynlik ya da aile bakımı izni kullandığı belirtildi.

Dava dosyasında, yasal izin kullanan bazı çalışanlara izin dönemlerinde işten çıkarma bildirimi yapıldığına ilişkin örnekler yer aldı. (Foto: A Haber)Dava dosyasında, yasal izin kullanan bazı çalışanlara izin dönemlerinde işten çıkarma bildirimi yapıldığına ilişkin örnekler yer aldı. (Foto: A Haber)

DAVA DOSYASINDA ÇALIŞANLARA İLİŞKİN ÖRNEKLER

The Guardian'a göre mahkemeye sunulan belgelerde, doğum öncesi izinde bulunan bir bilim insanına doğum yapmasına iki gün kala işten çıkarılacağının bildirildiği aktarıldı.

Bir mühendis ise geçirdiği sakatlık nedeniyle kullandığı sağlık izninin performans notunu düşürdüğünü savundu. Sağlık iznindeki bir yöneticinin de izninin 16'ncı gününde işten çıkarılmak üzere seçildiği öne sürüldü. Davacılar, bu örneklerin algoritmanın çalışanların izin nedenlerini ve yasal haklarını dikkate almadığını gösterdiğini belirtti.

  • Söz konusu bilgiler henüz mahkeme tarafından kesinleşmiş bulgular değil, dava dilekçesinde yer alan çalışan beyanlarına dayanıyor.

Çalışanlar, işten çıkarma sürecinde kullanıldığı öne sürülen yapay zeka sistemlerinin bağımsız uzmanlar tarafından incelenmesini talep etti. (Foto: A Haber)Çalışanlar, işten çıkarma sürecinde kullanıldığı öne sürülen yapay zeka sistemlerinin bağımsız uzmanlar tarafından incelenmesini talep etti. (Foto: A Haber)

İŞTEN ÇIKARMALARIN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI TALEP EDİLDİ

Davacıların avukatları, çalışanların bireysel tahkim süreçleri tamamlanıncaya kadar işten çıkarma işlemlerinin geçici olarak durdurulmasını talep etti.

Başvuruda, işten ayrılışların tamamlanması halinde çalışanların işveren destekli sağlık sigortalarını, henüz hak edilmemiş şirket hisselerini ve belirli sürelerle kullanılabilen izin haklarını kaybedebileceği belirtildi. İşten çıkarmaların bazı yabancı çalışanların ABD'deki vize ve oturum süreçlerini de etkileyebileceği savunuldu.

Çalışanlar ayrıca işten çıkarma sürecinde kullanıldığı öne sürülen yapay zeka sistemlerinin bağımsız uzmanlar tarafından incelenmesini istedi.

Meta, personel kararlarının yapay zeka tarafından değil, şirket yöneticileri tarafından alındığını açıkladı. (Foto: A Haber)Meta, personel kararlarının yapay zeka tarafından değil, şirket yöneticileri tarafından alındığını açıkladı. (Foto: A Haber)

META YAPAY ZEKA İDDİALARINI REDDETTİ

Meta, dava dilekçesindeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Şirket, personel yönetimi ve organizasyon kararlarının yapay zeka tarafından değil, yöneticiler tarafından alındığını bildirdi.

Çalışanların klavye, fare ve şirket cihazlarındaki faaliyetlerinin izlendiği yönündeki suçlamalar dava dosyasına yansıdı. (Foto: A Haber)Çalışanların klavye, fare ve şirket cihazlarındaki faaliyetlerinin izlendiği yönündeki suçlamalar dava dosyasına yansıdı. (Foto: A Haber)

ÇALIŞAN VERİLERİNİ İZLEME PROGRAMI DA DOSYADA YER ALDI

Dava, Meta'nın çalışanların klavye kullanımı, fare hareketleri, mesajları, e-postaları ve şirket cihazlarındaki diğer faaliyetlerini analiz etmeyi amaçlayan izleme programını da tartışmaya açtı.

Şirket, yapay zeka sistemlerini çalışanların iş yapma biçimleri üzerinden eğitmeyi amaçlayan programı, gizlilik itirazlarının ardından Haziran 2026'da askıya almıştı. Programa karşı hazırlanan dilekçeye 1.600'den fazla çalışanın destek verdiği bildirildi.

Meta'ya açılan davada, çalışan verilerinin yapay zeka destekli sistemlerle analiz edildiği öne sürüldü. (Foto: A Haber)Meta'ya açılan davada, çalışan verilerinin yapay zeka destekli sistemlerle analiz edildiği öne sürüldü. (Foto: A Haber)

Meta'ya açılan yapay zeka davasında öne çıkan başlıklar Ayrıntılar
Davacılar kimler? ABD'de 26 Meta çalışanı, işten çıkarma sürecinde ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle federal mahkemeye başvurdu.
Davanın merkezinde ne var? Şirketin işten çıkarılacak çalışanları belirlerken yapay zeka destekli performans ve faaliyet puanlarından yararlandığı savunuluyor.
Hangi çalışan verileri incelendi? Davacılar, klavye kullanımı, fare hareketleri, ekran içerikleri, e-postalar ve diğer dijital faaliyetlerin analiz edildiğini öne sürdü.
Kimler dezavantajlı duruma düştü? Sağlık, doğum, ebeveynlik ve engellilik izni kullanan çalışanların, aktiflik düzeyleri düştüğü için düşük puan aldığı belirtiliyor.
İşten çıkarma sürecine etkisi ne oldu? Davacılar, düşük algoritmik puanların işten çıkarılacak çalışanların sıralanmasında etkili olduğunu savunuyor.
Çalışanlar ne talep ediyor? İşten çıkarma işlemlerinin durdurulması ve kullanılan yapay zeka araçlarının bağımsız uzmanlar tarafından denetlenmesi isteniyor.
Meta ne diyor? Şirket, personel kararlarının yapay zeka tarafından değil, yöneticiler tarafından verildiğini belirterek suçlamaları reddediyor.
Yargı süreci hangi aşamada? Dava California'daki federal mahkemede sürüyor. Dosyadaki suçlamalar henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı niteliği taşımıyor.

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