CANLI YAYIN

Dikkat META sizi takip ediyor! Avrupa'da dava krizi büyüyor: Hesapları ele geçirdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dikkat META sizi takip ediyor! Avrupa'da dava krizi büyüyor: Hesapları ele geçirdi

Avrupa'da teknoloji ve sosyal medya şirketlerine yönelik veri gizliliği davaları giderek çoğalıyor. Bu şirketlerin başında gelen Meta'nın, Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden elde ettiği verilerin yanı sıra farklı dijital platformlardan da kullanıcı bilgileri toplaması büyük bir skandal olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medya kullanıcıları, verilerinin toplandığını, analiz edildiğini ve özellikle kişiselleştirilmiş reklamcılık faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflarla paylaşıldığını biliyor.

META VERİ DEPOLAMA PEŞİNDE

Ancak Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarını çatısı altında bulunduran Meta bunun da ötesine geçiyor ve kendi uygulamalarından gelmeyen verileri de topluyor.

Mart 2026'nın başına kadar yaklaşık 91 bin 500 Facebook veya Instagram kullanıcısı Tüketiciyi Koruma Derneği'nin toplu davasına katıldı. 300 bin kişi daha tazminat başvurusu yaptı.

Dikkat META sizi takip ediyor! Avrupa'da dava krizi büyüyor: Hesapları ele geçirdi - 1

INSTAGRAM'DAKİ HESAPLARI ELE GEÇİRİYOR

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'nın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotunun, sosyal medya platformu Instagram'daki hesapların ele geçirilmesinde kullanıldığı ancak bu sorunun giderildiği bildirildi.

KÖTÜ NİYETLİ KULLANICILARA YARADI

BBC'nin haberine göre, Meta'nın geliştirdiği ve uygulama içerisinde kullanıcılara destek olması için Instagram'a entegre ettiği yapay zeka sohbet robotu, son dönemde kötü niyetli kullanıcılarca suistimal edildi.

Dikkat META sizi takip ediyor! Avrupa'da dava krizi büyüyor: Hesapları ele geçirdi - 2

HESAPLAR YENİ ŞİFRELERLE YENİLENDİ

Sohbet robotundan, belirli bir hesabı, yeni bir e-posta adresiyle ilişkilendirilmesi istendi. Sohbet robotunun yeni adrese gönderdiği doğrulama koduyla hesapların şifreleri yenilendi.

Threads yeniden erişime açıldıThreads yeniden erişime açıldı THREADS YENİDEN ERİŞİME AÇILDI

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın