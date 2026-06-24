Dikkat META sizi takip ediyor! Avrupa'da dava krizi büyüyor: Hesapları ele geçirdi
Avrupa'da teknoloji ve sosyal medya şirketlerine yönelik veri gizliliği davaları giderek çoğalıyor. Bu şirketlerin başında gelen Meta'nın, Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinden elde ettiği verilerin yanı sıra farklı dijital platformlardan da kullanıcı bilgileri toplaması büyük bir skandal olarak değerlendiriliyor.
Sosyal medya kullanıcıları, verilerinin toplandığını, analiz edildiğini ve özellikle kişiselleştirilmiş reklamcılık faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflarla paylaşıldığını biliyor.
META VERİ DEPOLAMA PEŞİNDE
Ancak Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarını çatısı altında bulunduran Meta bunun da ötesine geçiyor ve kendi uygulamalarından gelmeyen verileri de topluyor.
Mart 2026'nın başına kadar yaklaşık 91 bin 500 Facebook veya Instagram kullanıcısı Tüketiciyi Koruma Derneği'nin toplu davasına katıldı. 300 bin kişi daha tazminat başvurusu yaptı.
INSTAGRAM'DAKİ HESAPLARI ELE GEÇİRİYOR
ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'nın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotunun, sosyal medya platformu Instagram'daki hesapların ele geçirilmesinde kullanıldığı ancak bu sorunun giderildiği bildirildi.
KÖTÜ NİYETLİ KULLANICILARA YARADI
BBC'nin haberine göre, Meta'nın geliştirdiği ve uygulama içerisinde kullanıcılara destek olması için Instagram'a entegre ettiği yapay zeka sohbet robotu, son dönemde kötü niyetli kullanıcılarca suistimal edildi.