Dikkat META sizi takip ediyor! Avrupa'da dava krizi büyüyor: Hesapları ele geçirdi

Sosyal medya kullanıcıları, verilerinin toplandığını, analiz edildiğini ve özellikle kişiselleştirilmiş reklamcılık faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflarla paylaşıldığını biliyor.

META VERİ DEPOLAMA PEŞİNDE

Ancak Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarını çatısı altında bulunduran Meta bunun da ötesine geçiyor ve kendi uygulamalarından gelmeyen verileri de topluyor.

Mart 2026'nın başına kadar yaklaşık 91 bin 500 Facebook veya Instagram kullanıcısı Tüketiciyi Koruma Derneği'nin toplu davasına katıldı. 300 bin kişi daha tazminat başvurusu yaptı.