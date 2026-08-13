Meta, Avustralya'da yürürlüğe giren 16 yaş altı sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme kapsamında yüz binlerce hesaba erişimi engelledi. Şirket, denetimlerde 462 bin Instagram ve 294 bin Facebook hesabının kapatıldığını açıkladı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, Avustralya'da 16 yaş altındaki kullanıcılara ait olduğu belirlenen 756 bin Instagram ve Facebook hesabına erişimi engelledi.

Şirketten yapılan açıklamada, Avustralya'da 16 yaş altı kullanıcıların sosyal medya erişimine yönelik yasal düzenleme kapsamında yürütülen denetimlerin sonuçları paylaşıldı.

Meta, yapılan kontrollerde 462 bin Instagram ile 294 bin Facebook hesabının kapatıldığını bildirdi.

DENETİMLER YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEMLERLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Açıklamada, hesap tespitlerinin yapay zeka destekli sistemlerle gerçekleştirildiği ve denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Meta, kapatılan hesap sayısının ilerleyen süreçte artabileceğini kaydetti.

AVUSTRALYA'DA YAŞ SINIRI DÜZENLEMESİ

Avustralya'da 16 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat'in yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick gibi platformlar da yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

ŞİRKETLERE YÜKSEK PARA CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Avustralya hükümeti, düzenlemeyle algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını hedefliyor.

Yasaya göre şirketlerin, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.