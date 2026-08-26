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Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyarlarca kullanıcının bulunduğu Instagram'da çocuk ve gençleri korumaya yönelik güvenlik araçlarının kullanım oranlarının son derece düşük kalması, Meta hakkında ABD'de görülen tarihi davanın merkezine oturdu. Mahkemede ortaya konulan şirket içi belgeler ve eski çalışanların ifadeleri, güvenlik özelliklerinin yeterince kullanılmadığını ortaya koyarken, Meta'nın bu araçların varsayılan olarak etkinleştirilmesinin kullanıcı etkileşimini olumsuz etkileyebileceğini bildiği de tanık ifadelerine yansıdı.

Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı 1

ABD'nin 29 eyaletinin Meta'ya karşı açtığı davada şirket; çocukları ve gençleri platformlarda mümkün olduğunca uzun süre tutacak ürün ve algoritmalar geliştirmek, çocukların verilerini toplamak ve sosyal medya ürünlerinin taşıdığı riskler konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçlanıyor.

Dava Kaliforniya'da devam ederken Meta'nın karşı karşıya olduğu olası mali yaptırımın yaklaşık 200 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı 2

MAHKEMEDE META'NIN GÜVENLİK ARAÇLARI MASAYA YATIRILDI

Davanın ikinci haftasında jüriye gösterilen Meta'nın şirket içi belgeleri, Instagram'daki bazı güvenlik özelliklerinin genç kullanıcılar arasında ne kadar sınırlı kaldığını gözler önüne serdi.

Kullanıcılara ekran başında geçirdikleri süreyi azaltmaları için hatırlatıcı ayarlama imkanı veren "Mola Ver" özelliğinin kullanım oranı yalnızca yüzde 1,8'de kaldı. Gece saatlerinde bildirimleri susturan "Sessiz Mod"un kullanım oranı ise yüzde 8,7 olarak kayıtlara geçti.

Eyaletlerin avukatları, bu düşük oranların nedenlerini Meta yöneticilerine yöneltti.

Instagram ürün tasarımı direktörü Francesco Fogu, şirketin söz konusu kullanım oranlarını doğrulayamayacağını söyledi. Ancak Fogu, güvenlik araçlarının varsayılan olarak açık olmadığı durumlarda kullanım oranlarının daha düşük olacağını Meta'nın bildiğini kabul etti.

Bu ifade, davada çocuk güvenliği ile platformdaki kullanıcı etkileşimi arasındaki ilişkiye ilişkin tartışmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.

Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı 3

"VARSAYILAN OLARAK AÇILIRSA KULLANIM DÜŞER"

Instagram'da güvenlik özellikleri üzerinde çalışan eski Meta çalışanı George Volichenko da mahkemede dikkat çekici ifadeler kullandı.

2022 ve 2023 yıllarında Instagram'da veri bilimci olarak görev yapan Volichenko, "Mola Ver" ve "Sessiz Mod" gibi özelliklerin kullanım oranlarını "çok düşük ve hayal kırıklığı yaratacak düzeyde" olarak nitelendirdi.

Volichenko, bu özelliklerin kullanımının "okyanusta bir damla" kaldığını söyledi.

Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı 4

Eski çalışan ayrıca Meta yönetiminin Sessiz Mod'u daha küçük yaştaki gençler için varsayılan olarak etkinleştirmediğini belirtti. Özelliğin uygulama içinde bulunmasının zor olması nedeniyle kullanım oranının da düşük kaldığını ifade etti.

Volichenko'nun mahkemede aktardığına göre güvenlik özelliklerinin varsayılan olarak açılması, kullanıcıların platformdaki etkileşiminde "dikkate değer bir olumsuz etki" yaratabilirdi.

Meta'nın iş modelinin reklam gelirlerine dayandığı ve kullanıcıların uygulamalarda geçirdiği süre arttıkça şirketin daha fazla gelir elde ettiği de davada gündeme gelen başlıklardan biri oldu.

Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı 5

ESKİ META YÖNETİCİSİ: "BAŞARISIZ OLACAK ŞEKİLDE TASARLANDI"

Davada yalnızca kullanım oranları değil, Meta'nın güvenlik araçlarının ne kadar etkili olduğu da sorgulanıyor.

Şirketin eski mühendislik direktörü Arturo Bejar, geçen hafta verdiği ifadede "Mola Ver" özelliğine ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu. Bejar, kendi deneyimine dayanarak özelliğin "başarısız olacak şekilde tasarlandığını" söyledi.

Bir başka eski çalışan olan Volichenko da güvenlik araçlarının kullanımını artırmak için şirket yönetiminin yeterince adım atmadığını savundu. Bu ifadeler, davada Meta'nın çocuk ve genç kullanıcıların güvenliğine yönelik araçları yalnızca geliştirmiş olmasının yeterli olup olmadığı tartışmasını da gündeme taşıdı.

Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı 6

INSTAGRAM PATRONU MOSSESİ İFADE VERDİ

Davanın dikkat çeken tanıklarından biri de Instagram Başkanı Adam Mosseri oldu.

Mosseri, genç kullanıcılar için geliştirilen güvenlik araçlarını kamuoyuna tanıttığını ancak bu özelliklerin ilk testlerde beklenenden çok daha düşük kullanım oranlarına ulaştığını kamuoyuna açıklamadığını kabul etti.

Eyaletlerin avukatlarının sorguladığı Meta yöneticileri, şirketin güvenlik özelliklerinin kullanım oranları ve bunların etkinliği konusunda baskı altında kaldı.

Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı 7

Mosseri ayrıca şirketin genç kullanıcıların güvenliği için geliştirilen araçların kullanımını artırma yaklaşımına ilişkin soruları yanıtladı.

Duruşmada Meta'nın bazı verilerin kamuoyuna açıklanmasını istemediği yönündeki sorular da gündeme geldi. Instagram ürün tasarımı direktörü Fogu ise kendisine yöneltilen bu sorulardan birine, "Meta kim? Ben mi?" şeklinde yanıt verdi.

Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı 8

META'NIN KARŞISINDA 29 ABD EYALETİ VAR

Dava, ABD'nin 29 eyaletinin Meta'ya karşı yürüttüğü ortak hukuki mücadele kapsamında görülüyor.

Eyaletler, Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta'nın ürünlerini çocukları ve gençleri mümkün olduğunca uzun süre platformlarda tutacak şekilde tasarladığını savunuyor.

Şirket ayrıca çocukların verilerini toplamak ve ürünlerinin güvenliği konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçlanıyor.

Davanın temel noktalarından biri ise Meta'nın platformlarının genç kullanıcılar üzerindeki risklerini bilip bilmediği ve bu risklere karşı yeterli önlemleri alıp almadığı.

Şirketin davayı kaybetmesi halinde yalnızca yüksek miktarda mali yaptırımla karşılaşması değil, ürün ve hizmetlerinde kapsamlı değişikliklere zorlanması da gündeme gelebilecek sonuçlar arasında bulunuyor.

Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı 9

200 MİLYAR DOLARLIK YAPTIRIM İHTİMALİ

ABD eyaletlerinin Meta'dan yaklaşık 200 milyar dolar ceza talep etmesi bekleniyor.

Bu miktar, davanın Meta açısından neden büyük önem taşıdığını ortaya koyan en önemli unsurlardan biri.

Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı 10

Mahkemenin Meta aleyhine karar vermesi halinde şirketin Facebook ve Instagram başta olmak üzere ürünlerinin çalışma biçiminde önemli değişiklikler yapmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Davanın sonucunun yalnızca Meta açısından değil, çocuk ve genç kullanıcıların bulunduğu diğer büyük sosyal medya platformları açısından da önemli sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı 11

ZUCKERBERG'İN DE İFADE VERMESİ BEKLENİYOR

Davanın ilerleyen aşamalarında Meta'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in de ifade vermesi bekleniyor.

Instagram Başkanı Mosseri'nin ardından Zuckerberg'in mahkeme salonunda vereceği ifadeler, şirket yönetiminin çocuk güvenliği konusundaki yaklaşımına ilişkin soruşturmanın önemli aşamalarından biri olacak.

Duruşmaların eylül ayının sonlarına kadar sürmesi bekleniyor.

Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı 12

META'NIN ÇOCUK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ARAÇLARI NEDEN TARTIŞMALI?

Mahkemede ortaya çıkan veriler, Meta'nın genç kullanıcılar için güvenlik araçları geliştirmiş olmasının tek başına yeterli olmadığını gösteren tartışmayı davanın merkezine taşıdı.

"Mola Ver" özelliğinin yüzde 1,8, "Sessiz Mod"un ise yüzde 8,7 kullanım oranında kalması, eyaletlerin Meta'ya yönelttiği soruların başında geliyor.

Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı 13

Özellikle güvenlik araçlarının varsayılan olarak etkinleştirilmesi halinde kullanıcı etkileşiminin düşebileceği yönündeki değerlendirmeler, şirketin ticari modeli ile çocuk güvenliği arasındaki ilişkiye dair davadaki tartışmayı daha da büyüttü.

Eski çalışanların ifadeleri ise şirketin bu araçların kullanım oranlarının düşük olduğunu bildiği halde daha etkili hale getirmek için yeterli adım atıp atmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı 14

DAVA SADECE META'NIN GELECEĞİNİ DEĞİL, SOSYAL MEDYA SEKTÖRÜNÜ DE ETKİLEYEBİLİR

Meta hakkında açılan dava, çocukların sosyal medya platformlarında karşı karşıya kaldığı riskler konusunda ABD'deki en kapsamlı hukuki mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor.

Dava kapsamında çocukların ve gençlerin platformlarda daha uzun süre kalmasını teşvik eden tasarım ve algoritmalar, veri toplama uygulamaları ve güvenlik araçlarının etkinliği tartışılıyor.

Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı 15

Mahkemeden çıkacak kararın Meta'nın ürünlerini nasıl tasarladığı ve genç kullanıcılar için hangi güvenlik önlemlerini uyguladığı üzerinde doğrudan etkisi olması bekleniyor.

Davanın sonucu aynı zamanda çocuk ve genç kullanıcıların bulunduğu diğer büyük sosyal medya şirketlerinin uygulamalarına yönelik hukuki tartışmalar açısından da önem taşıyor.

Meta açısından ise mahkeme salonunda artık yalnızca geçmişte alınan kararlar değil, şirketin çocuk ve genç kullanıcıların güvenliği konusunda bildikleri ve buna rağmen attığı ya da atmadığı adımlar sorgulanıyor.

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