Dava Kaliforniya'da devam ederken Meta'nın karşı karşıya olduğu olası mali yaptırımın yaklaşık 200 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

ABD'nin 29 eyaletinin Meta'ya karşı açtığı davada şirket; çocukları ve gençleri platformlarda mümkün olduğunca uzun süre tutacak ürün ve algoritmalar geliştirmek, çocukların verilerini toplamak ve sosyal medya ürünlerinin taşıdığı riskler konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçlanıyor.

Bu ifade, davada çocuk güvenliği ile platformdaki kullanıcı etkileşimi arasındaki ilişkiye ilişkin tartışmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.

Instagram ürün tasarımı direktörü Francesco Fogu, şirketin söz konusu kullanım oranlarını doğrulayamayacağını söyledi. Ancak Fogu, güvenlik araçlarının varsayılan olarak açık olmadığı durumlarda kullanım oranlarının daha düşük olacağını Meta'nın bildiğini kabul etti.

Kullanıcılara ekran başında geçirdikleri süreyi azaltmaları için hatırlatıcı ayarlama imkanı veren "Mola Ver" özelliğinin kullanım oranı yalnızca yüzde 1,8'de kaldı. Gece saatlerinde bildirimleri susturan "Sessiz Mod" un kullanım oranı ise yüzde 8,7 olarak kayıtlara geçti.

Davanın ikinci haftasında jüriye gösterilen Meta'nın şirket içi belgeleri, Instagram'daki bazı güvenlik özelliklerinin genç kullanıcılar arasında ne kadar sınırlı kaldığını gözler önüne serdi.

Volichenko, bu özelliklerin kullanımının "okyanusta bir damla" kaldığını söyledi.

2022 ve 2023 yıllarında Instagram'da veri bilimci olarak görev yapan Volichenko, "Mola Ver" ve "Sessiz Mod" gibi özelliklerin kullanım oranlarını "çok düşük ve hayal kırıklığı yaratacak düzeyde" olarak nitelendirdi.

Eski çalışan ayrıca Meta yönetiminin Sessiz Mod'u daha küçük yaştaki gençler için varsayılan olarak etkinleştirmediğini belirtti. Özelliğin uygulama içinde bulunmasının zor olması nedeniyle kullanım oranının da düşük kaldığını ifade etti.

Volichenko'nun mahkemede aktardığına göre güvenlik özelliklerinin varsayılan olarak açılması, kullanıcıların platformdaki etkileşiminde "dikkate değer bir olumsuz etki" yaratabilirdi.

Meta'nın iş modelinin reklam gelirlerine dayandığı ve kullanıcıların uygulamalarda geçirdiği süre arttıkça şirketin daha fazla gelir elde ettiği de davada gündeme gelen başlıklardan biri oldu.