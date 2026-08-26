Meta davasında çocuk güvenliği krizi: Gençleri koruyan araçların neden etkisiz kaldığı mahkemede ortaya çıktı
Milyarlarca kullanıcının bulunduğu Instagram'da çocuk ve gençleri korumaya yönelik güvenlik araçlarının kullanım oranlarının son derece düşük kalması, Meta hakkında ABD'de görülen tarihi davanın merkezine oturdu. Mahkemede ortaya konulan şirket içi belgeler ve eski çalışanların ifadeleri, güvenlik özelliklerinin yeterince kullanılmadığını ortaya koyarken, Meta'nın bu araçların varsayılan olarak etkinleştirilmesinin kullanıcı etkileşimini olumsuz etkileyebileceğini bildiği de tanık ifadelerine yansıdı.
ABD'nin 29 eyaletinin Meta'ya karşı açtığı davada şirket; çocukları ve gençleri platformlarda mümkün olduğunca uzun süre tutacak ürün ve algoritmalar geliştirmek, çocukların verilerini toplamak ve sosyal medya ürünlerinin taşıdığı riskler konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçlanıyor.
Dava Kaliforniya'da devam ederken Meta'nın karşı karşıya olduğu olası mali yaptırımın yaklaşık 200 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.
MAHKEMEDE META'NIN GÜVENLİK ARAÇLARI MASAYA YATIRILDI
Davanın ikinci haftasında jüriye gösterilen Meta'nın şirket içi belgeleri, Instagram'daki bazı güvenlik özelliklerinin genç kullanıcılar arasında ne kadar sınırlı kaldığını gözler önüne serdi.
Kullanıcılara ekran başında geçirdikleri süreyi azaltmaları için hatırlatıcı ayarlama imkanı veren "Mola Ver" özelliğinin kullanım oranı yalnızca yüzde 1,8'de kaldı. Gece saatlerinde bildirimleri susturan "Sessiz Mod"un kullanım oranı ise yüzde 8,7 olarak kayıtlara geçti.
Eyaletlerin avukatları, bu düşük oranların nedenlerini Meta yöneticilerine yöneltti.
Instagram ürün tasarımı direktörü Francesco Fogu, şirketin söz konusu kullanım oranlarını doğrulayamayacağını söyledi. Ancak Fogu, güvenlik araçlarının varsayılan olarak açık olmadığı durumlarda kullanım oranlarının daha düşük olacağını Meta'nın bildiğini kabul etti.
Bu ifade, davada çocuk güvenliği ile platformdaki kullanıcı etkileşimi arasındaki ilişkiye ilişkin tartışmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.
"VARSAYILAN OLARAK AÇILIRSA KULLANIM DÜŞER"
Instagram'da güvenlik özellikleri üzerinde çalışan eski Meta çalışanı George Volichenko da mahkemede dikkat çekici ifadeler kullandı.
2022 ve 2023 yıllarında Instagram'da veri bilimci olarak görev yapan Volichenko, "Mola Ver" ve "Sessiz Mod" gibi özelliklerin kullanım oranlarını "çok düşük ve hayal kırıklığı yaratacak düzeyde" olarak nitelendirdi.
Volichenko, bu özelliklerin kullanımının "okyanusta bir damla" kaldığını söyledi.
Eski çalışan ayrıca Meta yönetiminin Sessiz Mod'u daha küçük yaştaki gençler için varsayılan olarak etkinleştirmediğini belirtti. Özelliğin uygulama içinde bulunmasının zor olması nedeniyle kullanım oranının da düşük kaldığını ifade etti.
Volichenko'nun mahkemede aktardığına göre güvenlik özelliklerinin varsayılan olarak açılması, kullanıcıların platformdaki etkileşiminde "dikkate değer bir olumsuz etki" yaratabilirdi.
Meta'nın iş modelinin reklam gelirlerine dayandığı ve kullanıcıların uygulamalarda geçirdiği süre arttıkça şirketin daha fazla gelir elde ettiği de davada gündeme gelen başlıklardan biri oldu.
ESKİ META YÖNETİCİSİ: "BAŞARISIZ OLACAK ŞEKİLDE TASARLANDI"
Davada yalnızca kullanım oranları değil, Meta'nın güvenlik araçlarının ne kadar etkili olduğu da sorgulanıyor.
Şirketin eski mühendislik direktörü Arturo Bejar, geçen hafta verdiği ifadede "Mola Ver" özelliğine ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu. Bejar, kendi deneyimine dayanarak özelliğin "başarısız olacak şekilde tasarlandığını" söyledi.
Bir başka eski çalışan olan Volichenko da güvenlik araçlarının kullanımını artırmak için şirket yönetiminin yeterince adım atmadığını savundu. Bu ifadeler, davada Meta'nın çocuk ve genç kullanıcıların güvenliğine yönelik araçları yalnızca geliştirmiş olmasının yeterli olup olmadığı tartışmasını da gündeme taşıdı.