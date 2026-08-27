İmamoğlu davasında rüşvet deşifre oldu: KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'a lüks araba ve 500 bin dolar trafiği ifadelerde
"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında rüşvetin ve kirli para trafiğinin boyutlarını gözler önüne seren itiraflar peş peşe geliyor. Davanın sanıklarından Adem Soytekin'in çalışanı Murat Erenler, mahkemede Soytekin ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt arasındaki şok edici para ve araç trafiğini tüm detaylarıyla deşifre etti. Soytekin'in verdiği parayla Ali Kurt'un kayınbiraderi adına milyonluk lüks jip alındığını ve aracın Kurt'un eşine teslim edildiğini itiraf eden Erenler, 500 bin dolarlık rüşveti de Ali Kurt'un şoförüne bizzat nasıl götürdüğünü anlattı.
Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü davasında şok edici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Adem Soytekin'in yanında çalışan Murat Erenler, Soytekin ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt arasındaki ilişkiye ilişkin bildiklerini anlattı.
Erenler, Soytekin'in yanında 2018 yılında çalışmaya başladığını; şirket şantiyelerinin güvenliği ile tamamlanan projelerin geçici yönetim kurullarında görev yaptığını söyledi. Soytekin ile Kurt'un sık sık bir araya geldiklerini, birlikte yemek yediklerini ve aralarında samimi bir ilişki bulunduğunu anlattı.
PARAYI SOYTEKİN VERDİ ARAÇ ALİ KURT'UN KAYINBİRADERİNE ALINDI
Duruşma savcısının soruları üzerine Erenler'in daha önce verdiği Range Rover ifadesi açıldı. Erenler, Adem Soytekin'in talimatıyla 34 N.... plakalı Range Rover Discovery marka aracın satın alınması sürecinde bizzat görev aldığını doğruladı. Soytekin'in kendisine Erencan Kuyulak isimli kişinin telefon numarasını verdiğini anlatan Erenler, Kuyulak'ın daha sonra Ali Kurt'un kayınbiraderi olduğunu öğrendiğini söyledi.
Araç için gereken parayı Soytekin'den aldığını belirten Erenler, satış bedelini nakit olarak kendisinin ödediğini, ancak noter devrinin Erencan Kuyulak adına gerçekleştirildiğini kayda geçirdi.
KAYINBİRADERE ALINDI EŞİNE TESLİM EDİLDİ!
Lüks aracın satın alınmasının ardından yaşanan süreç de mahkemede ayrıntılı şekilde konuşuldu. Erenler, noter devrinden sonra aracın yaklaşık iki gün kendisinde kaldığını, ardından Adem Soytekin'in talimatıyla aracı Ali Kurt'un kayınvalidesinin Halkalı'daki evinin otoparkına götürdüğünü anlattı.
Savcının önceki ifadesini hatırlatması üzerine Erenler, aracı Ali Kurt'un eşine teslim ettiği yönündeki beyanının doğru olduğunu açıkça teyit etti.
Böylece parası Soytekin tarafından karşılanan lüks aracın mülkiyetinin Ali Kurt'un kayınbiraderi üzerine geçirildiği, aracın ise Kurt ailesinin kullanımına bırakıldığı mahkeme ifadesine yansıdı.