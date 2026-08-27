Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan sürücü İhsan Toprak ile Lalihan Toprak hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.