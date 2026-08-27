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Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan sürücü İhsan Toprak ile Lalihan Toprak hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - 1

Kaza, Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi Güneyşehir TOKİ konutları bölgesinde yaşandı.

İddiaya göre İhsan Toprak (34) yönetimindeki 50 ACR 650 plakalı otomobil ile Abdulkadir K. (23) kontrolündeki 55 AAE 332 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savrulurken, araçta ağır hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - 2

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan sürücü İhsan Toprak ile Lalihan Toprak'ın (25) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Abdulkadir K. ile araçlarda bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - 3

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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