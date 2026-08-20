Senetle rüşvet tapusuyla villa! Silivri'deki yüzleşmede İmamoğlu itirafları

Geçmişte yürüttükleri inşaat projelerinin ruhsat süreçlerinde İBB tarafından zorluk çıkarıldığını ve kendilerinden rüşvet istendiğini öne sürerek şikayetçi olan Mustafa Keleş mahkemedeki ifadesinde geçmiş dönemde kat irtifakı ve ruhsat süreçlerinde aksamalar yaşadığını söyleyerek, İBB yönetimi değiştikten sonra Deniz İstanbul projesindeki imarlı arsalarının yeşil alana çevrilmesi üzerine hukuki mücadele başlattıklarını da anlattı. Keleş'in mahkemedeki beyanları, İmamoğlu ile aralarında gerilime neden oldu. Keleş, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Deniz İstanbul projesinden kendisine villa verilmesini istediğini, maliyet bedeli teklif edilince "Ben buranın belediye başkanıyım" diyerek tepki gösterdiğini öne sürdü. Duruşmada söz alan İmamoğlu, Keleş'in suçlamalarına tepki göstererek, " Şantiyeni kalabalık bir ekiple bir defa ziyaret ettim, projen bana kamu donatı alanlarıyla ilgili anlatıldı. Ancak sen çıkıp 'Villa istedin' diyerek hayatının iftirasını atıyorsun. Kime şirin görünmek istiyorsun bilmiyorum" derken, Keleş ise İmamoğlu'nun iddialarını reddederek şantiyeye tek başına üç defa geldiğini öne sürdü.

İmamoğlu, Keleş'i hiçbir zaman aramadığını belirtince Keleş, "Polemiğin herkese söker bana sökmez. Kayıtlar vardır" yanıtını verdi. Keleş'e "Aşağılık adam" diyen İmamoğlu, mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Keleş ise İmamoğlu'na , "Aşağılık adam sensin, ben senden büyüğüm" diyerek karşılık verdi.

Cemal Üneş (Sabah)

"EMİN MİSİN CEMAL ABİ?"



Duruşmada dikkat çeken bir diğer itiraf da Beylikdüzü ve Silivri bölgelerinde faaliyet gösteren müteahhit Cemal Üneş'ten geldi. Soruşturma aşamasında beyan ettiği İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin çeşitli iddiaları kamuoyunda gündem olan Üneş, İmamoğlu'nun kendisinden 500 bin lira istediğini ve bu talep üzerine Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirildiğini öne sürdü.

Üneş, Çakılcıoğlu üzerinden 5 ayrı senet düzenlendiğini de söyledi. Duruşmada İmamoğlu ile Cemal Üneş arasında yaşanan diyalogda Üneş'in beyanlarının ardından "Emin misin Cemal Abi? Emin misin ben senden para istedim yani?" derken Üneş de "İstedin" yanıtını verdi.



Üneş'in İmamoğlu'nun kendisini Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdiği iddiasına İmamoğlu "Ben de sana dedim ki '500 bin lira vereceksin' öyle mi?" şeklinde soruyla yanıt verdi. Üneş, "Evet, sen bana dedin. Bir de Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz onla senet yaptık, 5 tane" diyerek rüşveti İmamoğlu'nun yüzüne vurdu.

Bunun üzerine İmamoğlu'nun, "Vah ki ne vah ne diyeyim sana? Allah yardımcın olsun senin" dediği duyuldu. Üneş ise "Benim değil de senin yardımcın olsun. Ne diyelim yani?" ifadelerini kullandı.