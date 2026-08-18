İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 65’inci duruşmasında ifade veren müteahhit Seyfi Beyaz, önceki savcılık beyanlarının arkasında olduğunu söyledi. West Side projesinin ruhsat ve iskan süreçlerinde rüşvet niteliğinde ödemeler yaptıklarını kabul eden Beyaz; Adem Soytekin üzerinden 7 dükkan, 5 daire, 3,5 milyon TL'lik çek ve nakit paralar devrettiklerini belirtti. Dairelerin bir kısmının Hasan İmamoğlu adına geçirildiğini ve paraların elden geri alındığını öne süren Beyaz, “Daire ve paraları rızaen vermedik, vermek zorunda kaldık” diyerek mağdur olduğunu savundu.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 65'inci duruşması dün başladı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun 18 yıllık aile dostu, ortağı ve müteahhit Seyfi Beyaz da ifade verdi.

Beyaz, West Side isimli projenin ruhsat ve iskan süreçlerinde rüşvet niteliğinde ödemeler yaptığını kabul ederek daha önce savcılık makamına verdiği ifadelerin arkasında olduğunu söyledi.

DÖRT FARKLI TARİHTEKİ İFADELER DOSYADA

Dosyaya giren 25 Nisan, 14 Mayıs, 26 Mayıs ve 6 Ekim 2025 tarihli ifadelerde, West Side projesinin ruhsat ve iskan süreçleri etrafında şekillendiği iddia edilen para, çek, taşınmaz ve diğer menfaat taleplerine ilişkin iddialar yer aldı.

Beyanlarda Adem Soytekin üzerinden milyonlarca lira ödeme yapıldığı, 7 dükkan ile 5 dairenin devredildiği ve 3 milyon 500 bin liralık çek verildiği öne sürüldü.

Dairelerin bir bölümünün Hasan İmamoğlu adına geçirildiği, bedellerin "göstermelik" olarak banka hesabına yatırıldıktan sonra elden geri alındığı, iskan için ayrıca 3 milyon lira ile 100 bin lira ödendiği iddia edildi.

"DAİRE VE PARALARI RIZAEN VERMEDİK"

Beyaz'ın 26 Mayıs 2025 tarihli ek ifadesinde şu beyan yer aldı:

"Verdiğimiz daire ve paraları rızaen vermedik. İskân ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık."

Beyaz, talepler karşılanmadığı takdirde ruhsat ve iskan işlemlerinin sonuçlandırılmadığını öne sürerek kendisinin suçun faili değil, baskıya maruz kalan taraf olduğunu savundu.

Beyaz'ın müdafileri de olayların "irtikap" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

"3 MİLYON VERİRSENİZ İSKANI ALIRIM"

Seyfi Beyaz'ın 26 Mayıs tarihli ifadesindeki iddialardan biri, West Side'ın iskanı için 3 milyon lira talep edildiği yönündeki beyanı oldu.

Beyaz, yüzlerce hak sahibinin iskan alınamaması nedeniyle dava açtığını, elektrik ve su aboneliklerinin dahi yapılamadığını anlattı.

Beyaz'ın beyanına göre Adem Soytekin, "3.000.000 verirseniz iskânınızı alırım." dedi.

Ortakların bu talebi kabul ettiğini belirten Beyaz, ödemenin resmi kayıtlara sokulabilmesi amacıyla fatura istediklerini söyledi.

Bunun üzerine KDV dahil 3 milyon 540 bin liralık fatura kesildiğini ve ödemenin yapıldığını beyan eden Beyaz, buna rağmen iskanın çıkmadığını ileri sürdü.

3 MİLYON 540 BİN LİRALIK FATURADAN SONRA 100 BİN LİRA İDDİASI

Beyaz, 3 milyon liralık ödemenin üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen iskan sorununun çözülmediğini anlattı.

İfadesine göre Oktay Hamzaoğlu, Beyaz'ı arayarak Adem Soytekin ile görüşmesini istedi. Beyaz, West Side'daki Mado'da Soytekin ile buluştuğunu, görüşmeye dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in de geldiğini ileri sürdü.

Beyaz'ın iddiasına göre Erçevik, "100.000 TL verirseniz bir günde hallederiz." dedi.

Teklifin kabul edildiğini belirten Beyaz, 100 bin liranın kısa süre içinde Adem Soytekin'e teslim edildiğini ve paranın verilmesinden 2 gün sonra iskanın alındığını söyledi.

İskan tarihinin 12 Kasım 2019 olduğunu belirten Beyaz, para ödeme tarihi ile telefon sinyal kayıtlarının araştırılması durumunda görüşmenin doğrulanabileceğini savundu.

"VERMESEYDİK İSKANI VERMEZLERDİ"

Beyaz'ın 6 Ekim 2025 tarihli ifadesinde de aynı sürece ilişkin şu beyan yer aldı:

"Ancak büyük kısmı ise belediyede karşılaşılan sorunlara ilişkin devredilen taşınmazlardır. (…) Zaten devir yapmasaydık iskânı vermezlerdi."

Beyaz, West Side kapsamında Adem Soytekin'e verilen daire ve dükkanların bir bölümünün yaptığı işlerin karşılığı olduğunu, büyük kısmının ise belediyede karşılaşılan sorunlar nedeniyle devredildiğini ileri sürdü.

7 DÜKKAN, 5 DAİRE VE 3,5 MİLYON LİRALIK ÇEK

Beyaz'ın 6 Ekim'de verdiği ifadeye göre West Side'ın yapımı sırasında belediyeyle yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla Adem Soytekin üzerinden pazarlıklar yürütüldü.

Beyaz, 4 proje ortağının yaptığı pazarlıkların ardından Soytekin'e o günkü değeriyle yaklaşık 10 milyon lira karşılığında 7 dükkan ve 5 daire verdiklerini söyledi. Ayrıca 3 milyon 500 bin lira bedelli çek ödediklerini anlattı.

Beyaz, çek koçanlarını bulamadığını, bu nedenle çeklerin hangi firma tarafından düzenlendiğini ve üzerinde kendi imzasının bulunup bulunmadığını hatırlamadığını belirtti.

HASAN İMAMOĞLU ADINA 4 TAŞINMAZ TESPİTİ

Dosyadaki iddialardan biri de Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu adına yapılan taşınmaz devirleriyle ilgili oldu.

Beyaz, ilk anlatımında 5 dairenin 3 veya 4'ünün Hasan İmamoğlu adına devredildiğini söyledi. Kolluk araştırmalarında ise Hasan İmamoğlu'na 4 taşınmaz devredildiğine ilişkin tespitin bulunduğu kendisine hatırlatıldı.

Beyaz, bu tespit karşısında "Doğrudur, olabilir." dedi.

"PARA GÖSTERMELİK OLARAK YATIRILDI"

Beyaz, taşınmazların devri sırasında 4 şirketten oluşan adi ortaklığın banka hesabına "göstermelik olarak" para yatırıldığını, yatırılan paranın daha sonra elden geri alındığını ileri sürdü.

Beyaz'ın ifadesine göre parayı geri almaya gelenler arasında Tuncay Yılmaz ile Hasan İmamoğlu da bulunuyordu.

Beyaz, para çekme dekontunu ve paranın kimden kime teslim edildiğine ilişkin bilgileri savcılığa sunacaklarını söyledi.

"HASAN İMAMOĞLU OFİSE GELİP PARAYI ELDEN GERİ ALDI"

Beyaz, aynı iddiayı 25 Nisan tarihli ifadesinde daha ayrıntılı şekilde anlattı.

West Side'da Hasan İmamoğlu'nun 3 daire aldığını ve dairelere ilişkin normal satış bedelinin ödendiğini söyleyen Beyaz, Hasan İmamoğlu'nun daha sonra ofise gelerek ödenen bedelleri elden geri aldığını beyan etti.

Dosyada, taşınmazların normal satış görüntüsü altında devredildiği ve bedellerinin daha sonra nakit olarak iade edildiği iddiası yer aldı.

DAİRELERİN DEVRİNE İLİŞKİN ÇALIK İDDİASI

Beyaz'ın 6 Ekim tarihli ifadesine göre dairelerin Hasan İmamoğlu adına geçirilmesi talebi, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık'tan geldi.

Beyaz, talebin Adem Soytekin üzerinden kendilerine iletildiğini ileri sürdü.

BELEDİYE PERSONELİNİN AİLESİ İÇİN DAİRE İSTENDİĞİ BEYANI

West Side'daki başka bir taşınmazın ise Beylikdüzü Belediyesinde çalışırken hayatını kaybeden bir personelin ailesine tahsis edildiği beyan edildi.

Beyaz, belediye personelinin eşi ve çocukları için kendilerinden bir daire istendiğini, ailenin yaklaşık 5-6 yıldır bu dairede yaşadığını anlattı.

Adem Soytekin'in dairenin belediyeye devredilmesini istediğini belirten Beyaz, kendilerinin en azından maliyet bedelini talep ettiğini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.

"ADEM'İN BELEDİYEDE ELİ KOLU UZUN"

Seyfi Beyaz, West Side'ın kaba inşaatını da Adem Soytekin'in yaptığını söyledi.

Soytekin'in Mutlu İnşaat ile "gizli ortaklık" ilişkisi bulunduğunu ileri süren Beyaz, Soytekin'in dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "kuvvetli ilişkisi" olduğunu kendisinin ve diğer şirketlerin bildiğini savundu.

Beyaz'ın anlatımına göre belediyedeki sorunlar ortaya çıktığında proje ortaklarından Oktay Hamzaoğlu, kendisine şu ifadeyi kullandı:

"Abi Adem Soytekin ile bir görüş, onun belediyede eli kolu uzun, bu işi halleder."

FATİH KELEŞ İÇİN "İMAMOĞLU'NUN YÖNLENDİRMESİ" BEYANI

Beyaz'ın 14 Mayıs tarihli ek ifadesinde Fatih Keleş'e ilişkin de bir iddia yer aldı.

Beyaz, West Side projesinin mermer işlerinin Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesi ve Adem Soytekin'in aracılığıyla Fatih Keleş'e verildiğini, işin bedelinden yüksek bir fiyatla alındığını ileri sürdü.

Soytekin'in bu konuda çok ısrar ettiğini belirten Beyaz, belediyeyle ilişkileri yürütmesi nedeniyle bu durumu kabul ettiklerini söyledi.

"BELEDİYE BAŞKANI OLUNCA SÜREKLİ PARA İSTENDİ"

Beyaz'ın ifadeleri West Side projesiyle sınırlı kalmadı.

Beyaz, 14 Mayıs tarihli ifadesinde Beylikdüzü'nde yaptığı projelerden yalnızca 3'ünün Ekrem İmamoğlu dönemine denk geldiğini söyledi.

Beyaz, "Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra sürekli para istenmesi dolayısıyla ben o bölgede iş yapmak istemedim." şeklinde beyanda bulundu.

Beyaz ayrıca İmamoğlu'nun Beylikdüzü ve sonrasında İBB Başkanı olduğu dönemlerde yaptığı inşaat işleri nedeniyle "sürekli bir şeyler istenmesinden" rahatsız olduğunu savundu.

2 LOCA, 7 DÜKKAN VE 300 BİN LİRA İDDİASI

Seyfi Beyaz'ın diğer savcılık ifadelerinde belediyeyle ilişkiler kapsamında başka taleplerde bulunulduğu da ileri sürüldü.

Beyaz;

Bir projenin iskanı sırasında Trabzonspor'dan 2 loca alınmasının istendiğini ve bu talebi Ekrem İmamoğlu'nun kardeşi Muzaffer Beyaz'a bizzat ilettiğini,

White Corner, Beyaz City ve Mega Kent'teki 7 dükkanın seçim döneminde belediye tarafından ofis olarak kullanıldığını ancak kira ödenmediğini,

2019 yerel seçimlerinden önce Seyrantepe'deki seçim koordinasyon merkezinin kirası için Tuncay Yılmaz'a 300 bin lira nakit verildiğini beyan etti.

"SUÇLAMAYI BU HALİYLE KABUL EDİYORUM"

Beyaz'ın 25 Nisan tarihli ifadesinin sonunda şu sözler yer aldı:

"Suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum. Ayrıca benden cebren alınan paralar dolayısıyla ilgili kamu görevlilerinden ve diğer kişilerden şikayetçiyim."

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Beyaz, sonraki ifadelerinde kendisinin menfaat sağlayan değil, ruhsat ve iskan işlemlerinin yürütülebilmesi için para ve taşınmaz vermeye zorlanan taraf olduğunu savunmayı sürdürdü.

Dün başlayan 65'inci duruşmada da önceki savcılık ifadelerinin arkasında olduğunu açıklayan Beyaz'ın beyanlarının, West Side projesinin ruhsat ve iskan süreçlerine ilişkin iddianamedeki rüşvet suçlamalarının önemli tartışma başlıklarından biri olması bekleniyor.