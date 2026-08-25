Ertan Yıldız mahkemede “ekosistemi” anlattı! İmamoğlu dosyasında çarpıcı ifadeler: “10 milyon doların bir kısmını nakit istedi”

Yıldız, savcının soruları üzerine daha önce anlattığı yapı ve ilişkilerin nasıl işlediğine ilişkin ayrıntıları mahkeme huzurunda yeniden aktardı.

Ertan Yıldız, "Tamamıyla doğrudur Sayın Başkan. Belki yanlış hatırladığım çok ufak şeyler olabilir ama doğrudur, arkasındayım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının Yıldız'a 6 Mayıs, 20 Mayıs, 17 Haziran, 4 Temmuz ve 12 Ağustos 2025 tarihlerinde etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeleri hatırlatması üzerine Yıldız, önceki beyanlarının arkasında olduğunu söyledi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - arşiv)

MEDYA AŞ'DE "KAPALI DEVRE" SİSTEMİ

Yıldız'ın mahkemede anlattığı yapılardan biri Medya AŞ ve Kültür AŞ oldu.

Murat Ongun'un organizasyon şemasında Medya AŞ ve Kültür AŞ ile doğrudan bağlantılı olduğunu öne süren Yıldız, özellikle Medya AŞ'deki karar mekanizmasını "kapalı devre sistem" olarak tanımladı.

Yıldız'ın beyanına göre Medya AŞ'ye ilişkin toplantılarda Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun ve Serdal Taşkın yer alıyor, belediyenin reklam ihaleleri ve reklam mecraları bu toplantılarda değerlendiriliyordu.

Yıldız, ilerleyen süreçte Fatih Keleş'in bu toplantılardan çekildiğini anlattı. Keleş'in kendisine Murat Ongun'u kastederek, "Murat aslında bu işleri çok bilmiyor ama ne yapayım, başkan böyle istiyor. Ben artık Medya AŞ ile ilgilenmiyorum" dediğini aktardı.

"BELEDİYEDE RESMÎ GÖREVİ YOKTU" AMA İDDİAYA GÖRE SÜREÇLERDE YER ALDI

Savcının Fatih Keleş'in söz konusu süreçlerde resmî bir görevinin bulunup bulunmadığını sorması üzerine Yıldız, Keleş'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı olduğunu, bunun dışında belediyede herhangi bir resmî sıfatının bulunmadığını söyledi.

Yıldız, "Hayır, yoktu. Fatih Keleş sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanıdır. Onun dışında belediyede hiçbir resmî sıfatı yoktur" şeklinde konuştu.

Yıldız ayrıca Emrah Bağdatlı'nın da belediyede resmî bir görevinin bulunmadığını ancak Murat Ongun'un yanında sürekli görüldüğünü öne sürdü.

Bağdatlı'nın aynı zamanda belediyeyle iş yapan bir firmanın sahibi olduğunu bildiğini belirten Yıldız, bir firma temsilcisinin Murat Ongun'un yanında sürekli bulunmasını o dönemde de garipsediğini ifade etti.