İş insanı Hamit Demir 8 milyonluk rüşveti itirafı: Ekrem İmamoğlu ile görüştüm daireler Adem Soytekin'e gitti





ADEM SOYTEKİN DEVREYE GİRDİ



İfadenin dikkat çeken bölümlerinden biri de Adem Soytekin'e ilişkin oldu. Demir, Soytekin'i ilk olarak projesinde taşeronluk işi almak istemesi nedeniyle tanıdığını söyledi. Demir'in anlatımına göre Soytekin, kendisine Ekrem İmamoğlu'nun da işlerini yaptığını ve yoğun şekilde çalıştığını söyleyerek şantiyedeki işe talip oldu.

Ancak şirket yönetimi daha sonra başka bir taşeronla çalışma kararı aldığı için Soytekin'e iş verilmedi.



"BELEDİYEYE YAPACAĞIN ÖDEME İÇİN DAİRELERİ BANA DEVRETMEN GEREKİYOR"



Demir'in mahkemede anlattığına göre Soytekin, daha sonraki süreçte bu kez belediyeye yapılacağı belirtilen ödeme nedeniyle karşısına çıktı. Demir, Soytekin'in kendisine belediyeye bir ödeme yapacağının söylendiğini ve bu ödeme kapsamında bazı dairelerin kendisine devredilmesi gerektiğini ifade ettiğini anlattı.



Demir önce ilgili inşaattan daire vermeyi önerdiğini, ancak Soytekin'in bitmiş daire istediğini söyledi. Bunun üzerine Demir, Esenyurt bölgesindeki Ayışığı Vadi projesinden daireler verilebileceğini söylediğini, sonraki tapu devirleri ve işlemleri ise şirket yöneticilerine bıraktığını kaydetti.