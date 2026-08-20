İş insanı Hamit Demir 8 milyonluk rüşveti itirafı: Ekrem İmamoğlu ile görüştüm daireler Adem Soytekin'e gitti
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tanık olarak dinlenen iş insanı Hamit Demir, dikkat çeken itiraflarda bulundu. Beylikdüzü’ndeki dev inşaat projesinin ruhsat sürecinde dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve ardından belediye kanadından kendisinden 8 milyon TL talep edildiğini belirten Demir; ödemeyi çek, nakit ve daire devriyle yaptıklarını, taşınmazların ise Adem Soytekin’e verildiğini anlattı.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası Silivri'deki duruşma salonunda görülmeye devam ediyor. Tutuksuz sanıkların savunmalarının alındığı davada, iş insanı Hamit Demir, dikkat çeken itiraflarda bulundu.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmalarında dikkat çeken bir ifade daha kayıtlara geçti. İş insanı Hamit Demir, savcılık aşamasında verdiği ifadesinin arkasında olduğunu belirterek Beylikdüzü'nde gerçekleştirdiği projede yaşadığını ileri sürdüğü ruhsat ve ödeme sürecini mahkeme heyetine anlattı.
Demir, bazı tarih ve isimlere ilişkin önceki beyanlarını düzelttikten sonra, projesinin 2014 yılından itibaren belediyedeki işlemlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulundu.
EKREM İMAMOĞLU İLE RANDEVU
Demir, yaklaşık 45 dönümlük ve üzerinde çok sayıda haciz ile hukuki ihtilaf bulunduğunu söylediği araziyi satın aldıktan sonra işlemleri yürütmeye başladığını belirtti.
Sürecin ilerleyen aşamasında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan randevu aldığını anlatan Demir, 2015 yılında gerçekleştiğini söylediği görüşmeyi anlattı.
Demir'in beyanına göre, İmamoğlu'na araziyi satın aldığını ve projenin ruhsatlandırılması konusunda destek istediğini söyledi. Demir, İmamoğlu'nun da kendisine yardımcı olunacağını ifade ettiğini söyledi.
RUHSAT AŞAMASINDA 8 MİLYON TL TALEBİ
Demir'in anlatımına göre asıl dikkat çekici gelişme 2017 yılında ruhsatların alınması aşamasında yaşandı. Belediyenin gelirler müdürlüğüne gittiğini söyleyen Demir, kendisine belediyeye bir ödeme yapması gerektiğinin bildirildiğini ifade etti.
Demir, bir belediye başkan yardımcısının kendisini başka bir kişiye yönlendirdiğini, burada ise kendisine 8 milyon TL ödeme yapması halinde işlemler konusunda destek olunacağının söylendiğini beyan etti.
"YAPMAK ZORUNDAYDIM, YAPMASAM SIKINTI YAŞAYACAKTIM"
Hamit Demir, söz konusu talep karşısında neden ödeme yaptığını da anlattı. Demir, projesinin devam ettiğini ve belediyedeki işlemlere ihtiyaç duyduğunu belirterek, ödeme yapmadığı takdirde sorun yaşayacağını düşündüğünü söyledi.
Paranın tamamını nakit olarak karşılayamayacağını bildirdiğini anlatan Demir, daha sonra kısmen daire, kısmen çek ve nakit ödeme yöntemiyle toplam 8 milyon TL'lik mutabakata vardığını ifade etti. Demir, ardından ruhsatlarını aldığını ve inşaatı tamamladığını söyledi.
"DAİRE, ÇEK VE NAKİT AKIŞI OLDU"
Demir, 8 milyon TL'lik mutabakatın ardından ödeme sürecini şirket yöneticilerine bıraktığını belirtti.
Mahkemedeki beyanında, tapu devirlerinin, çeklerin ve diğer ödemelerin şirket yöneticileri tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Demir, toplam bedelin 8 milyon TL olduğunu açıkça ifade etti. Demir, ödeme şekline ilişkin, işlemlerde daire, çek ve nakit akışının bulunduğunu anlattı.