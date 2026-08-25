Şüphelilere "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlaması yöneltilirken şüpheli ve tanık ifadeleri, tapu kayıtları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile dosya kapsamındaki diğer belgeler deliller arasında gösterildi.

Soruşturmanın "Eylem 34 " bölümünde Ekrem İmamoğlu, Tuncay Yılmaz, Alptekin Polat ve Fatih Keleş şüpheli olarak yer aldı.

Savcının, "Bu parayla ilgili parayı Hasan Bey'den elden mi aldınız?" sorusuna Yılmaz, "Evet." yanıtını verdi.

SSB GAYRİMENKUL ÜZERİNDEN YAPILAN ALIM İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun tek ortağı olduğu ve Tuncay Yılmaz'ın yöneticiliğini yaptığı belirtilen SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına gerçekleştirilen alım işlemleri incelendi.

Dosyada, suç gelirlerini aklama yöntemi olarak kullanıldığı değerlendirilen şirket devrine dikkati çekildi.

İrfan Mutlu ve yabancı ülke vatandaşı Hans Bernhard Peters tarafından 18 Ağustos 2020'de 50 bin lira sermayeyle kurulan LPF İnşaat A.Ş.'nin, 21 Mart 2023'te SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi incelemeye alındı.

TANIK İRFAN MUTLU VİLLANIN GEÇMİŞİNİ ANLATTI

Tanık İrfan Mutlu, 19 Ağustos 2025 tarihli ifadesinde Bodrum'da inşaat ve emlak işleri yaptığını, Hans Bernhard Peters'ın 2019 veya 2020 yılında kendisine ulaştığını anlattı.

Mutlu'nun ifadesine göre Peters, Bodrum'un Ortakent Mahallesi'ndeki villasını sattıktan sonra aynı bölgede bulunan 6 bin 828,52 metrekarelik tarlayı satın alarak üzerine ev yaptırmak istedi.

Taşınmazın resmî kayıtlarda tarla olarak görünmesi ve o dönemde tarla niteliğindeki taşınmazların yabancı uyruklu kişilere satışının yasak olması nedeniyle LPF İnşaat A.Ş. kuruldu.

Şirket kayıtlarında İrfan Mutlu yüzde 51, Hans Bernhard Peters ise yüzde 49 ortak olarak yer aldı.

Mutlu, arazi şirket adına devralındıktan sonra üzerine bir çiftlik evi ve samanlık yapıldığını söyledi. Bölgedeki plan notları nedeniyle villa yapılmasının yasak olduğunu belirten Mutlu, oturma ruhsatı alındıktan sonra çiftlik evi ve samanlık olarak gösterilen yapının lüks villaya dönüştürüldüğünü ileri sürdü.

TUNCAY YILMAZ MART 2023'TE DEVREYE GİRDİ

İrfan Mutlu'nun anlatımına göre Tuncay Yılmaz, Mart 2023'ün başında kendisini arayarak araziyi üzerindeki villayla birlikte satın almak istediğini söyledi.

Yılmaz'ın, Bodrum'da bulunan müteahhit Alptekin Polat'ın taşınmazı inceleyeceğini ve Polat'ın onay vermesi durumunda satın alma işlemini gerçekleştirmek istediğini belirttiği aktarıldı.

Mutlu, Alptekin Polat'ın taşınmazı inceledikten sonra telefonla görüştüğü kişilere, "Tamam, yer gayet güzel. Yanında golf sahası var, fiyatı uygun. Burayı alabilirsiniz." dediğini anlattı.

Taşınmazın internette yaklaşık 1,6 milyon avro bedelle ilana çıkarıldığını belirten Mutlu, birkaç hafta sonra Tuncay Yılmaz'ın bir avukatla geldiğini ve pazarlığın ardından 1 milyon 523 bin 827 avro karşılığında anlaşmaya varıldığını söyledi.

TAŞINMAZ YERİNE ŞİRKET DEVREDİLDİ

İrfan Mutlu, arazi ve üzerindeki villanın doğrudan satılması durumunda yüksek vergi çıkacağı gerekçesiyle farklı bir yöntem izlendiğini anlattı.

Mutlu'nun ifadesine göre taşınmazın doğrudan satışı yerine, villa ve arazinin kayıtlı olduğu LPF İnşaat'ın hisseleri SSB Gayrimenkul'e devredildi.

Devir işlemi resmî kayıtlarda yaklaşık 10 milyon lira olarak gösterildi ve söz konusu para Hans Bernhard Peters'ın banka hesabına gönderildi.

1 MİLYON 30 BİN AVRONUN NAKİT VERİLDİĞİ İDDİASI

İrfan Mutlu, şirket devrinin ardından LPF İnşaat'ın mali müşaviri Burak Orkun'un Bodrum'daki ofisinde Tuncay Yılmaz tarafından Hans Bernhard Peters'a 1 milyon 30 bin avro nakit para verildiğini öne sürdü.

Mutlu, kendisine gösterilen görüntülerde duvarları yeşil bir odada, önündeki avroları sayan kişinin Tuncay Yılmaz olduğunu söyledi. Para sayımı sırasında kendisinin de odada bulunduğunu ifade etti.

Mutlu, taşınmazın satış değerinin resmî kayıtlarda düşük gösterilmesinin amacının vergiden kaçınmak ve gayriresmî yollarla elde edilen paraları aklamak olduğunu düşündüğünü belirtti.

Satış bedelinin resmî kayıtlarda gerçek değerinin yaklaşık üçte biri oranında gösterildiğini ileri sürdü.