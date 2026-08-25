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İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında 1 milyon euroluk “elden para” itirafı! Tuncay Yılmaz: Hasan İmamoğlu'ndan aldım

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında 1 milyon euroluk “elden para” itirafı! Tuncay Yılmaz: Hasan İmamoğlu'ndan aldım

İmamoğlu soruşturmasının “Eylem 34” başlığında incelenen Bodrum’daki villa ve arazi alımı duruşmada gündeme geldi. Sanık Tuncay Yılmaz, savcının sorusu üzerine yaklaşık 1 milyon avroyu Hasan İmamoğlu’ndan borç olarak ve elden aldığını söyledi. Soruşturma dosyasında ise 10 milyon liranın bankadan, 1 milyon 30 bin avronun valizlerle elden verildiği belirtildi.

İmamoğlu soruşturmasının "Eylem 34" başlığında yer alan Bodrum'daki villa ve arazi alımının ayrıntıları duruşmada ele alındı.

Cumhuriyet savcısının, taşınmaz alımı sırasında elden verildiği belirtilen yaklaşık 1 milyon avronun kaynağına ilişkin sorularını yanıtlayan sanık Tuncay Yılmaz, parayı Hasan İmamoğlu'ndan borç aldığını söyledi.

Savcının, "Bu parayla ilgili parayı Hasan Bey'den elden mi aldınız?" sorusuna Yılmaz, "Evet." yanıtını verdi.

EYLEM 34'TE SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMA SUÇLAMASI

Soruşturmanın "Eylem 34" bölümünde Ekrem İmamoğlu, Tuncay Yılmaz, Alptekin Polat ve Fatih Keleş şüpheli olarak yer aldı.

Şüphelilere "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlaması yöneltilirken şüpheli ve tanık ifadeleri, tapu kayıtları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile dosya kapsamındaki diğer belgeler deliller arasında gösterildi.

Suç tarihi 21 Mart 2023 olarak belirtildi.

İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında 1 milyon euroluk “elden para” itirafı! Tuncay Yılmaz: Hasan İmamoğlu'ndan aldım - 1

SSB GAYRİMENKUL ÜZERİNDEN YAPILAN ALIM İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun tek ortağı olduğu ve Tuncay Yılmaz'ın yöneticiliğini yaptığı belirtilen SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına gerçekleştirilen alım işlemleri incelendi.

Dosyada, suç gelirlerini aklama yöntemi olarak kullanıldığı değerlendirilen şirket devrine dikkati çekildi.

İrfan Mutlu ve yabancı ülke vatandaşı Hans Bernhard Peters tarafından 18 Ağustos 2020'de 50 bin lira sermayeyle kurulan LPF İnşaat A.Ş.'nin, 21 Mart 2023'te SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi incelemeye alındı.

TANIK İRFAN MUTLU VİLLANIN GEÇMİŞİNİ ANLATTI

Tanık İrfan Mutlu, 19 Ağustos 2025 tarihli ifadesinde Bodrum'da inşaat ve emlak işleri yaptığını, Hans Bernhard Peters'ın 2019 veya 2020 yılında kendisine ulaştığını anlattı.

Mutlu'nun ifadesine göre Peters, Bodrum'un Ortakent Mahallesi'ndeki villasını sattıktan sonra aynı bölgede bulunan 6 bin 828,52 metrekarelik tarlayı satın alarak üzerine ev yaptırmak istedi.

Taşınmazın resmî kayıtlarda tarla olarak görünmesi ve o dönemde tarla niteliğindeki taşınmazların yabancı uyruklu kişilere satışının yasak olması nedeniyle LPF İnşaat A.Ş. kuruldu.

Şirket kayıtlarında İrfan Mutlu yüzde 51, Hans Bernhard Peters ise yüzde 49 ortak olarak yer aldı.

Mutlu, arazi şirket adına devralındıktan sonra üzerine bir çiftlik evi ve samanlık yapıldığını söyledi. Bölgedeki plan notları nedeniyle villa yapılmasının yasak olduğunu belirten Mutlu, oturma ruhsatı alındıktan sonra çiftlik evi ve samanlık olarak gösterilen yapının lüks villaya dönüştürüldüğünü ileri sürdü.

TUNCAY YILMAZ MART 2023'TE DEVREYE GİRDİ

İrfan Mutlu'nun anlatımına göre Tuncay Yılmaz, Mart 2023'ün başında kendisini arayarak araziyi üzerindeki villayla birlikte satın almak istediğini söyledi.

Yılmaz'ın, Bodrum'da bulunan müteahhit Alptekin Polat'ın taşınmazı inceleyeceğini ve Polat'ın onay vermesi durumunda satın alma işlemini gerçekleştirmek istediğini belirttiği aktarıldı.

Mutlu, Alptekin Polat'ın taşınmazı inceledikten sonra telefonla görüştüğü kişilere, "Tamam, yer gayet güzel. Yanında golf sahası var, fiyatı uygun. Burayı alabilirsiniz." dediğini anlattı.

Taşınmazın internette yaklaşık 1,6 milyon avro bedelle ilana çıkarıldığını belirten Mutlu, birkaç hafta sonra Tuncay Yılmaz'ın bir avukatla geldiğini ve pazarlığın ardından 1 milyon 523 bin 827 avro karşılığında anlaşmaya varıldığını söyledi.

TAŞINMAZ YERİNE ŞİRKET DEVREDİLDİ

İrfan Mutlu, arazi ve üzerindeki villanın doğrudan satılması durumunda yüksek vergi çıkacağı gerekçesiyle farklı bir yöntem izlendiğini anlattı.

Mutlu'nun ifadesine göre taşınmazın doğrudan satışı yerine, villa ve arazinin kayıtlı olduğu LPF İnşaat'ın hisseleri SSB Gayrimenkul'e devredildi.

Devir işlemi resmî kayıtlarda yaklaşık 10 milyon lira olarak gösterildi ve söz konusu para Hans Bernhard Peters'ın banka hesabına gönderildi.

1 MİLYON 30 BİN AVRONUN NAKİT VERİLDİĞİ İDDİASI

İrfan Mutlu, şirket devrinin ardından LPF İnşaat'ın mali müşaviri Burak Orkun'un Bodrum'daki ofisinde Tuncay Yılmaz tarafından Hans Bernhard Peters'a 1 milyon 30 bin avro nakit para verildiğini öne sürdü.

Mutlu, kendisine gösterilen görüntülerde duvarları yeşil bir odada, önündeki avroları sayan kişinin Tuncay Yılmaz olduğunu söyledi. Para sayımı sırasında kendisinin de odada bulunduğunu ifade etti.

Mutlu, taşınmazın satış değerinin resmî kayıtlarda düşük gösterilmesinin amacının vergiden kaçınmak ve gayriresmî yollarla elde edilen paraları aklamak olduğunu düşündüğünü belirtti.

Satış bedelinin resmî kayıtlarda gerçek değerinin yaklaşık üçte biri oranında gösterildiğini ileri sürdü.

İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında 1 milyon euroluk “elden para” itirafı! Tuncay Yılmaz: Hasan İmamoğlu'ndan aldım - 2

"İKİ SİYAH VALİZİN İÇİNDE AVRO VARDI"

İrfan Mutlu, satıştan bir gün önce Tuncay Yılmaz'ın Bodrum'a geldiğini ve bir otelde konakladığını anlattı.

Satış günü Yılmaz'ı otelden alarak Burak Orkun'un iş yerine bıraktığını söyleyen Mutlu, o sırada Yılmaz'ın yanında para bulunmadığını belirtti.

Hans Bernhard Peters'ı aldıktan sonra ofise döndüğünde iki siyah valizin içinde avro bulunduğunu öne süren Mutlu, Burak Orkun'dan edindiği bilgiye göre iki kişinin ofise valizlerle gelerek paraları bıraktığını aktardı.

Mutlu, Tuncay Yılmaz ile yaptığı WhatsApp yazışmalarını da soruşturma dosyasına sunduğunu söyledi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

İrfan Mutlu'nun cep telefonu, rızası doğrultusunda incelendi.

Dosyadaki tespite göre Tuncay Yılmaz adına kayıtlı numarayla 11 Mart 2023'ten itibaren gerçekleştirilen çok sayıda yazışma bulundu. Mutlu'nun sunduğu mesajlarla cep telefonundaki kayıtların aynı olduğu belirtildi.

Şirket ve gayrimenkulün satın alınmasına ilişkin yazışmalarda taşınmazdaki eşyaların bırakılıp bırakılmayacağı ile pazarlık sürecinin konuşulduğu kaydedildi.

MALİ MÜŞAVİR BURAK ORKUN DA İFADE VERDİ

Tanık Burak Orkun, 30 Ekim 2025'te alınan ifadesinde LPF İnşaat A.Ş.'nin kuruluşundan itibaren mali müşavirliğini yaptıklarını söyledi.

Şirketin ilk sahiplerinin Hans Bernhard Peters ile İrfan Mutlu olduğunu anlatan Orkun, sonraki süreçte hisselerin tamamını Peters'ın devraldığını belirtti.

LPF adına Bodrum'da bir taşınmaz alındığını ve üzerine çiftlik evi tarzında bir bina inşa edildiğini söyleyen Orkun, daha sonra İrfan Mutlu'nun kendisini arayarak şirketin satılacağını bildirdiğini aktardı.

"MASANIN BAŞINDAKİ KİŞİ TUNCAY'DI"

Burak Orkun, şirketin devrine ilişkin görüşmenin kendi ofisinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Orkun'un ifadesine göre ofise Hans Bernhard Peters, İrfan Mutlu ve birkaç kişi daha geldi. Şirketi devralacak kişiler arasında bir avukat ile SSB Gayrimenkul yetkilisi Tuncay Yılmaz da bulunuyordu.

Tarafların anlaşmasının ardından devir evraklarını hazırladığını söyleyen Orkun, LPF İnşaat'ın SSB Gayrimenkul'e devredildiğini belirtti.

Orkun, o gün Tuncay Yılmaz olduğunu düşündüğü kişinin yanında avro cinsinden 5-6 deste para bulunduğunu, miktarı hatırlamadığını ve parayı Hans Bernhard Peters'ın aldığını anlattı.

Kendisine gösterilen görüntülerde masanın başında bulunan kişinin Tuncay Yılmaz olduğunu söyledi.

İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında 1 milyon euroluk “elden para” itirafı! Tuncay Yılmaz: Hasan İmamoğlu'ndan aldım - 3

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİNDE TUNCAY YILMAZ'I TEŞHİS ETTİ

Dosyada, İrfan Mutlu'ya CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde ortaya çıkan para sayma görüntülerinde bulunan Tuncay Yılmaz'ın bir fotoğrafının gösterildiği belirtildi.

Mutlu'nun, fotoğraftaki kişinin 1 milyon 30 bin avroyla bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Tuncay Yılmaz olduğunu teşhis ettiği kaydedildi.

ALPTEKİN POLAT: AİLESEL DOSTLUĞUMUZ SÜRÜYOR

WhatsApp mesajlarında ismi geçen Alptekin Polat'ın da 27 Ağustos 2025'te ifadesi alındı.

Polat, 2018 yılında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde amcası İbrahim Polat aracılığıyla şantiyelerine geldiklerini ve her ikisinin de birer villa satın aldığını söyledi.

O tarihten itibaren İmamoğlu ile "insani olarak ailesel dostluklarının" devam ettiğini ifade eden Polat, söz konusu villanın Bodrum'un Yahşi Kargı Mahallesi'nde bulunan 150 metrekarelik dubleks bir yapı olduğunu belirtti.

Polat, iskânın alınmasının ardından villanın Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu adına satışının yapıldığını söyledi.

Satış sırasında bir miktar peşinat aldığını, kalan borcun zaman içinde kapatıldığını anlatan Polat, ödemelerin bir bölümünün banka aracılığıyla, bir bölümünün ise nakit olarak yapıldığını aktardı.

Ödemelerin, İmamoğlu İnşaat'ın o sırada isimlerini hatırlamadığı yetkilileri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

POLAT: VİLLANIN YATIRIMA UYGUN OLDUĞUNU SÖYLEDİM

Alptekin Polat, "Eylem 34" kapsamında incelenen Bodrum Ortakent'teki taşınmazla ilgili olarak Mart 2023'te Tuncay Yılmaz'ın kendisini aradığını söyledi.

Yılmaz'ın internet ilanını göndererek villanın yatırım açısından uygun olup olmadığını ve belediye ile tapu kayıtlarının kontrol edilip edilemeyeceğini sorduğunu anlatan Polat, gerekli araştırmaları yaptırdıktan sonra taşınmazı İrfan Mutlu ile birlikte incelediğini belirtti.

Polat, Tuncay Yılmaz'a villanın yatırım açısından uygun olduğunu ve değerlendirilebileceğini söylediğini aktardı.

Ödeme işlemlerinde bulunmadığını belirten Polat, satış bedeli ile ödemenin ne kadarının nakit, ne kadarının banka üzerinden yapıldığı konusunda bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Polat, villanın bedelini kendisinin ödemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını, Beylikdüzü Belediyesi veya İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ticari ilişkisinin bulunmadığını ve paranın kaynağını bilmesinin mümkün olmadığını savundu.

İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında 1 milyon euroluk “elden para” itirafı! Tuncay Yılmaz: Hasan İmamoğlu'ndan aldım - 4

DURUŞMADA 1 MİLYON AVRONUN KAYNAĞI SORULDU

"Eylem 34"e ilişkin yargılama sırasında Cumhuriyet savcısı, sanık Tuncay Yılmaz'a Bodrum'daki taşınmazın alımında elden verildiği belirtilen yaklaşık 1 milyon avronun kaynağını sordu.

Cumhuriyet savcısı, şirket sahibinin paranın bir bölümünü elden istemesi nedeniyle yaklaşık 1 milyon avronun elden verildiğini hatırlatarak bunun doğru olup olmadığını sordu.

Tuncay Yılmaz, "Evet, doğru." yanıtını verdi.

Savcının paranın kaynağına ilişkin sorusu üzerine Yılmaz, parayı Hasan İmamoğlu'ndan borç aldıklarını söyledi.

"HASAN İMAMOĞLU'NDAN BORÇ ALDIK"

Cumhuriyet savcısı, para çıkışının SSB Gayrimenkul veya İmamoğlu İnşaat'tan yapılıp yapılmadığını sordu.

Tuncay Yılmaz, SSB'den 500 bin avro çıktığını ve bu tutarın resmî yollarla gönderildiğini belirtti.

Savcının elden verildiği belirtilen yaklaşık 1 milyon avroyu sorması üzerine Yılmaz, "Borç verdi Hasan Bey." dedi.

Paranın şirkette bulunduğunu belirten Yılmaz, Hasan İmamoğlu'nun hesabı ve parasının şirkette olduğunu söyledi.

"PARAYI HASAN BEY'DEN ELDEN Mİ ALDINIZ?"

Cumhuriyet savcısı, yaklaşık 1 milyon avronun teslim yöntemini netleştirmek amacıyla Yılmaz'a, "Bu parayla ilgili parayı Hasan Bey'den elden mi aldınız?" sorusunu yöneltti.

Tuncay Yılmaz bu soruya, "Evet." yanıtını verdi.

Savcının paranın kaynağını sorması üzerine Yılmaz, ayrıntıları hatırlamadığını söyledi. Hasan İmamoğlu'nun o dönemde gerçekleştirdiği gayrimenkul satışlarından elde ettiği bir gelirin şirket kasasında bulunduğunu ve bu paranın kendilerine verildiğini bildiğini ifade etti.

"HASAN BEY'İN BİLDİĞİNİ SÖYLÜYORSUNUZ, DOĞRU MU?"

Savcı, şirket ilişkileri ve sürecin kimler tarafından bilindiğine ilişkin sorularını sürdürdü.

Hasan İmamoğlu'nun şirket ilişkileriyle ilgili konularda yetkilinin Tuncay Yılmaz olduğunu söylediğini hatırlatan savcı, Yılmaz'a Hasan İmamoğlu'nun da süreçten haberdar olduğunu söyleyip söylemediğini sordu.

Tuncay Yılmaz bu soruya da "Evet." yanıtını verdi.

EYLEM 34 KAPSAMINDAKİ DEĞERLENDİRME

Tapu kayıtlarının incelenmesi sonucunda Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi Kemer mevkisinde, 430 ada 24 parselde bulunan taşınmazın LPF İnşaat A.Ş. adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

6 bin 828,52 metrekare yüz ölçümüne sahip taşınmaz üzerinde iki katlı betonarme mesken, tek katlı depo ve tarla bulunduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasında İrfan Mutlu ve Alptekin Polat'ın beyanları, tapu kayıtları ve banka hesap hareketleri birlikte değerlendirildi.

Dosyada, Ekrem İmamoğlu tarafından kurulduğu ileri sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün kamu kaynaklarından elde ettiği iddia edilen suç gelirlerini gayrimenkul yatırımları üzerinden akladığı değerlendirmesine yer verildi.

Bu kapsamda Tuncay Yılmaz'ın 21 Mart 2023'te, bünyesinde arazi, iki katlı betonarme mesken ve tek katlı depo bulunan LPF İnşaat'ı SSB Gayrimenkul adına devraldığı belirtildi.

10 MİLYON LİRA BANKADAN, 1 MİLYON 30 BİN AVRO ELDEN

Soruşturma dosyasındaki değerlendirmede satın alma işlemi için 10 milyon liranın bankadan gönderildiği, ayrıca örgüt sistemi içinden temin edildiği ileri sürülen 1 milyon 30 bin avronun valizlerle elden verildiği kaydedildi.

Savcılık, söz konusu işlemle suç gelirlerinin aklandığı değerlendirmesinde bulundu.

Dosyada, Ali Nuhoğlu'nun Güllüce Tarım üzerinden İmamoğlu İnşaat'a devrettiği taşınmazlara da örnek olarak yer verildi.

Soruşturma makamı, suç gelirlerinin aklanması sırasında gayrimenkullerin doğrudan satın alınmadığını; alım işleminin tespitini zorlaştırmak ve taşınmazların gerçek değerini gizlemek amacıyla bünyesinde gayrimenkul bulunan, düşük sermayeli şirketlerin devralındığını değerlendirdi.

Dosyada, bu yöntemle aklama suçunun işlendiği ve Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu suçu "meslek hâline getirdiği" ileri sürüldü.

İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında 1 milyon euroluk “elden para” itirafı! Tuncay Yılmaz: Hasan İmamoğlu'ndan aldım - 5

ALPTEKİN POLAT HAKKINDA CEZA VERİLMEMESİ TALEBİ

Soruşturma dosyasında Alptekin Polat'ın, kovuşturma başlamadan önce suç konusu mal varlığının ele geçirilmesini sağladığı belirtildi.

Bu nedenle Polat hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca ceza verilmesine yer olmadığı yönünde değerlendirme yapıldı.

İMAMOĞLU, YILMAZ VE KELEŞ İÇİN CEZALANDIRMA TALEBİ

Dosyanın sonuç bölümünde Ekrem İmamoğlu, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinin 1, 3 ve 4'üncü fıkraları ile 53 ve 63'üncü maddeleri uyarınca cezalandırılmaları gerektiği belirtildi.

Aklama işlemine konu olduğu ileri sürülen mal varlıklarının ise Türk Ceza Kanunu'nun 54'üncü maddesi uyarınca müsadere edilmesi talep edildi.

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