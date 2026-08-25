Beyaz, söz konusu bedelin rüşvet olduğunu ve kayıtlarda "Adem'in hakedişi" görüntüsü altında gizlendiğini iddia etti. Çeklerin ödenmesinin ardından projeye iskân verildiğini söyledi.

İsa Yünel, Yüksel Hamzoğlu ve Oktay Hamzoğlu'nun Adem Soytekin ile Murat Çalık'la görüştüklerini söyleyen Beyaz, 3 milyon dolarlık ödemenin çeklerle Adem Soytekin'in firmasına yapıldığını belirtti.

Muzaffer Beyaz, aynı projenin iskân aşamasında da 3 milyon dolar talep edildiğini ileri sürdü.

Beyaz, söz konusu talebin önce Adem Soytekin, ardından Oktay Hamzoğlu tarafından kendilerine iletildiğini belirtti. Ortakların onayının ardından dört dairenin tapu devrinin Hasan İmamoğlu'na gerçekleştirildiğini söyledi.

"3 MİLYON DOLAR VERMEZSENİZ ÜÇTE BİRİNİ YEŞİL ALAN YAPARIZ"

Beyaz, Bakırköy Koşu Caddesi'ndeki yaklaşık 7 dönümlük projeye ilişkin yaşananları da ifadesinde anlattı.

Ruhsat işlemlerinin tamamlanmasının ve dosyanın kadastroya gönderilmesinin ardından belediye seçimlerinin yapıldığını belirten Beyaz, Ali Rıza Öztürk'ün başkan yardımcısı olmasından sonra dosyanın kadastrodan geri çekildiğini öğrendiğini söyledi.

Sorunun çözülmesi amacıyla Ertan Yıldız'a ulaşmaya çalıştığını belirten Beyaz, daha sonra bir lise mezuniyet töreninde Ekrem İmamoğlu ile karşılaşarak randevu istediğini anlattı.

Beyaz, bir süre sonra Ertan Yıldız'ın kendisini belediyeye çağırdığını ve burada kendisine, "Bu işin çözülmesi için 3 milyon dolar vermen gerekiyor." denildiğini öne sürdü.

Talebi reddettiğini belirten Beyaz, kendisine şu tehdidin yöneltildiğini iddia etti:

"3 milyon dolar vermezseniz yerinizin üçte birini yeşil alan yaparız, katı da altı kata düşürürüz."

Beyaz, görüşme sırasında Kapasite AVM'nin de gündeme getirildiğini ve kendisine, "Orayı da kapatırız." denildiğini söyledi.

Ödeme yapılmamasının ardından projenin üçte birlik bölümünün yeşil alana çevrildiğini ve Kapasite AVM'ye ceza kesildiğini ileri sürdü.