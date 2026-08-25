İş insanı Muzaffer Beyaz'dan İmamoğlu soruşturmasında itiraflar: Rüşvet çarkı "hak ediş" maskesiyle gizlendi
İmamoğlu suç örgütü soruşturması kapsamında müşteki-şüpheli sıfatıyla ifade veren Muzaffer Beyaz, ruhsat, iskân ve belediye işlemleri üzerinden milyonlarca avro ve dolarlık rüşvet talepleriyle karşılaştıklarını ileri sürdü. Beyaz, dört dairenin Hasan İmamoğlu’na devredildiğini ve 3 milyon dolarlık ödemenin “hakediş” görüntüsü altında yapıldığını iddia etti.
İmamoğlu suç örgütü soruşturması kapsamında müşteki-şüpheli konumunda bulunan iş insanı Muzaffer Beyaz yeniden ifade verdi.
Beyaz, 18 Ağustos 2026 tarihli duruşmada yaşadığı gerginlik ve tansiyon nedeniyle kendisini tam olarak ifade edemediğini belirterek soruşturmaya konu belediye işlemlerini bu kez ayrıntılarıyla anlattı.
Beyaz'ın ifadesinde Bakırköy'deki Kapasite AVM ve Koşu Caddesi projesi ile Beylikdüzü'ndeki projelerin ruhsat ve iskân süreçlerinde talep edildiğini öne sürdüğü milyonlarca avro ve dolarlık ödemeler yer aldı.
KAPASİTE AVM İÇİN 5 MİLYON AVRO İSTENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Muzaffer Beyaz, ortakları arasında bulunduğu Kapasite AVM'nin kapalı otoparkını ücretli hâle getirmek amacıyla Bakırköy Belediyesine başvurduklarını söyledi.
Bu süreçte kendilerinden 5 milyon avro rüşvet talep edildiğini ileri süren Beyaz, talebi kabul etmemelerinin ardından AVM'ye idari para cezası kesildiğini anlattı.
Beyaz, söz konusu cezaya ilişkin yargılama sonucunda beraat ettiklerini ve idari para cezasının da iptal edildiğini belirtti.
Görüşmelerin AVM'nin avukatları Süleyman Atik ve Asım İplikçioğlu tarafından yürütüldüğünü anlatan Beyaz, Beyaz İnşaat çalışanı Serkan Süsler aracılığıyla Ekim 2024'te CİMER'e başvurduklarını kaydetti.
20 MİLYON LİRALIK RÜŞVET TALEBİ İDDİASI
Beyaz'ın ifadesindeki dikkati çeken bölümlerden biri, Beylikdüzü'ndeki projeye ilişkin oldu.
Şahinler Holdingin mal sahibi olduğu projeyi Beyaz Mutlu, Mestur Taş, Mest Madencilik ve Uzman İnşaat firmalarıyla 2013 yılında kurdukları adi ortaklık üzerinden yürüttüklerini anlatan Beyaz, ruhsat aşamasında 20 milyon liralık rüşvet talebiyle karşılaştıklarını ileri sürdü.
Bu süreçte iki okul yaptırıldığını, inşaatları Adem Soytekin'in yaptığını ve ödemeleri Kemal Şahin'in gerçekleştirdiğini belirten Beyaz, adi ortaklık olarak kendilerine düşen 10 milyon liralık bölümü Adem Soytekin'e hakedişlerinin üzerinde 7 daire ve 5 dükkân vererek karşıladıklarını söyledi.