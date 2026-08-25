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İş insanı Muzaffer Beyaz'dan İmamoğlu soruşturmasında itiraflar: Rüşvet çarkı "hak ediş" maskesiyle gizlendi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İş insanı Muzaffer Beyaz'dan İmamoğlu soruşturmasında itiraflar: Rüşvet çarkı "hak ediş" maskesiyle gizlendi

İmamoğlu suç örgütü soruşturması kapsamında müşteki-şüpheli sıfatıyla ifade veren Muzaffer Beyaz, ruhsat, iskân ve belediye işlemleri üzerinden milyonlarca avro ve dolarlık rüşvet talepleriyle karşılaştıklarını ileri sürdü. Beyaz, dört dairenin Hasan İmamoğlu’na devredildiğini ve 3 milyon dolarlık ödemenin “hakediş” görüntüsü altında yapıldığını iddia etti.

İmamoğlu suç örgütü soruşturması kapsamında müşteki-şüpheli konumunda bulunan iş insanı Muzaffer Beyaz yeniden ifade verdi.

Beyaz, 18 Ağustos 2026 tarihli duruşmada yaşadığı gerginlik ve tansiyon nedeniyle kendisini tam olarak ifade edemediğini belirterek soruşturmaya konu belediye işlemlerini bu kez ayrıntılarıyla anlattı.

Beyaz'ın ifadesinde Bakırköy'deki Kapasite AVM ve Koşu Caddesi projesi ile Beylikdüzü'ndeki projelerin ruhsat ve iskân süreçlerinde talep edildiğini öne sürdüğü milyonlarca avro ve dolarlık ödemeler yer aldı.

İş insanı Muzaffer Beyaz'dan İmamoğlu soruşturmasında itiraflar: Rüşvet çarkı "hak ediş" maskesiyle gizlendi - 1

KAPASİTE AVM İÇİN 5 MİLYON AVRO İSTENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Muzaffer Beyaz, ortakları arasında bulunduğu Kapasite AVM'nin kapalı otoparkını ücretli hâle getirmek amacıyla Bakırköy Belediyesine başvurduklarını söyledi.

Bu süreçte kendilerinden 5 milyon avro rüşvet talep edildiğini ileri süren Beyaz, talebi kabul etmemelerinin ardından AVM'ye idari para cezası kesildiğini anlattı.

Beyaz, söz konusu cezaya ilişkin yargılama sonucunda beraat ettiklerini ve idari para cezasının da iptal edildiğini belirtti.

Görüşmelerin AVM'nin avukatları Süleyman Atik ve Asım İplikçioğlu tarafından yürütüldüğünü anlatan Beyaz, Beyaz İnşaat çalışanı Serkan Süsler aracılığıyla Ekim 2024'te CİMER'e başvurduklarını kaydetti.

İş insanı Muzaffer Beyaz'dan İmamoğlu soruşturmasında itiraflar: Rüşvet çarkı "hak ediş" maskesiyle gizlendi - 2

20 MİLYON LİRALIK RÜŞVET TALEBİ İDDİASI

Beyaz'ın ifadesindeki dikkati çeken bölümlerden biri, Beylikdüzü'ndeki projeye ilişkin oldu.

Şahinler Holdingin mal sahibi olduğu projeyi Beyaz Mutlu, Mestur Taş, Mest Madencilik ve Uzman İnşaat firmalarıyla 2013 yılında kurdukları adi ortaklık üzerinden yürüttüklerini anlatan Beyaz, ruhsat aşamasında 20 milyon liralık rüşvet talebiyle karşılaştıklarını ileri sürdü.

Bu süreçte iki okul yaptırıldığını, inşaatları Adem Soytekin'in yaptığını ve ödemeleri Kemal Şahin'in gerçekleştirdiğini belirten Beyaz, adi ortaklık olarak kendilerine düşen 10 milyon liralık bölümü Adem Soytekin'e hakedişlerinin üzerinde 7 daire ve 5 dükkân vererek karşıladıklarını söyledi.

İş insanı Muzaffer Beyaz'dan İmamoğlu soruşturmasında itiraflar: Rüşvet çarkı "hak ediş" maskesiyle gizlendi - 3

DÖRT DAİRENİN HASAN İMAMOĞLU'NA DEVREDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Beyaz'ın ifadesine göre Murat Çalık, Adem Soytekin'e verilen dairelerden dördünün Hasan İmamoğlu'na devredilmesini istedi.

Beyaz, söz konusu talebin önce Adem Soytekin, ardından Oktay Hamzoğlu tarafından kendilerine iletildiğini belirtti. Ortakların onayının ardından dört dairenin tapu devrinin Hasan İmamoğlu'na gerçekleştirildiğini söyledi.

3 MİLYON DOLARLIK İSKÂN ÖDEMESİ İDDİASI

Muzaffer Beyaz, aynı projenin iskân aşamasında da 3 milyon dolar talep edildiğini ileri sürdü.

İsa Yünel, Yüksel Hamzoğlu ve Oktay Hamzoğlu'nun Adem Soytekin ile Murat Çalık'la görüştüklerini söyleyen Beyaz, 3 milyon dolarlık ödemenin çeklerle Adem Soytekin'in firmasına yapıldığını belirtti.

Beyaz, söz konusu bedelin rüşvet olduğunu ve kayıtlarda "Adem'in hakedişi" görüntüsü altında gizlendiğini iddia etti. Çeklerin ödenmesinin ardından projeye iskân verildiğini söyledi.

İş insanı Muzaffer Beyaz'dan İmamoğlu soruşturmasında itiraflar: Rüşvet çarkı "hak ediş" maskesiyle gizlendi - 4

"3 MİLYON DOLAR VERMEZSENİZ ÜÇTE BİRİNİ YEŞİL ALAN YAPARIZ"

Beyaz, Bakırköy Koşu Caddesi'ndeki yaklaşık 7 dönümlük projeye ilişkin yaşananları da ifadesinde anlattı.

Ruhsat işlemlerinin tamamlanmasının ve dosyanın kadastroya gönderilmesinin ardından belediye seçimlerinin yapıldığını belirten Beyaz, Ali Rıza Öztürk'ün başkan yardımcısı olmasından sonra dosyanın kadastrodan geri çekildiğini öğrendiğini söyledi.

Sorunun çözülmesi amacıyla Ertan Yıldız'a ulaşmaya çalıştığını belirten Beyaz, daha sonra bir lise mezuniyet töreninde Ekrem İmamoğlu ile karşılaşarak randevu istediğini anlattı.

Beyaz, bir süre sonra Ertan Yıldız'ın kendisini belediyeye çağırdığını ve burada kendisine, "Bu işin çözülmesi için 3 milyon dolar vermen gerekiyor." denildiğini öne sürdü.

Talebi reddettiğini belirten Beyaz, kendisine şu tehdidin yöneltildiğini iddia etti:

"3 milyon dolar vermezseniz yerinizin üçte birini yeşil alan yaparız, katı da altı kata düşürürüz."

Beyaz, görüşme sırasında Kapasite AVM'nin de gündeme getirildiğini ve kendisine, "Orayı da kapatırız." denildiğini söyledi.

Ödeme yapılmamasının ardından projenin üçte birlik bölümünün yeşil alana çevrildiğini ve Kapasite AVM'ye ceza kesildiğini ileri sürdü.

İş insanı Muzaffer Beyaz'dan İmamoğlu soruşturmasında itiraflar: Rüşvet çarkı "hak ediş" maskesiyle gizlendi - 5

MASLAK'TA 1,5 MİLYON DOLARLIK İKİNCİ TALEP

Muzaffer Beyaz, daha sonra Süleyman Atik tarafından Maslak 42 Rezidans'a çağrıldığını söyledi.

Eylül 2024'te gerçekleştirildiğini hatırladığı görüşmede kendisine, "Büyükşehirde 1,5 milyon dolar verirseniz işinizi çözelim." denildiğini öne süren Beyaz, bu talebi de kabul etmediğini belirtti.

Beyaz, aynı görüşmede kendisine, "Gidin arsa sahibinden alın, Kapasite de mühürlenecek." denildiğini iddia etti.

Ekrem İmamoğlu'na defalarca ulaşmaya, not bırakmaya ve randevu almaya çalıştığını ancak geri dönüş alamadığını söyleyen Beyaz, Ertan Yıldız'ın konuşmalarından talep edilen paralardan İmamoğlu'nun da haberdar olduğu kanaatine vardığını ifade etti.

İş insanı Muzaffer Beyaz'dan İmamoğlu soruşturmasında itiraflar: Rüşvet çarkı "hak ediş" maskesiyle gizlendi - 6

"EKREM BAŞKAN İSTİYOR" DENİLEREK PROJEDEN ÇEKİLDİĞİNİ ANLATTI

Beyaz'ın ifadesinde, 2017 yılında Beylikdüzü'nde geliştirmeye başladığı Çuhadaroğlu projesi de yer aldı.

Arsa sahibiyle anlaşma yaptıktan sonra Adem Soytekin'in kendisine geldiğini anlatan Beyaz, Soytekin'in şu ifadeleri kullandığını aktardı:

"Burayı Ekrem Başkan istiyor. Yan tarafta Meydan Yakuplu projesi yapılacak, bu projeyle birleştirmek istiyor."

Ruhsat ve iskân süreçlerinde sorun yaşayacağını düşündüğü için projeden çekilmeyi kabul ettiğini söyleyen Beyaz, yaptığı masrafların karşılığında iki daire istediğini belirtti.

Adem Soytekin'in bu talebi Fatih Keleş ile görüşeceğini söylediğini aktaran Beyaz, daha sonra Keleş'in iki daireye izin vermediğinin kendisine bildirildiğini ifade etti.

Bir daire karşılığında anlaşma yapıldığını belirten Beyaz, proje tamamlanmasına rağmen söz konusu dairenin hâlâ kendisine verilmediğini söyledi.

Beyaz, "Projesini bitirmiş olduğum yer elimden alınmıştır." diyerek uğradığını öne sürdüğü zararın devam ettiğini kaydetti.

İMAMOĞLU'NUN YÜZDE 5'LİK PAYININ BEDELİNİN ÖDENMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Muzaffer Beyaz, Beylikdüzü'nde satın aldıkları başka bir taşınmaza ilişkin Ekrem İmamoğlu ile doğrudan ortaklık ilişkisi kurduklarını da anlattı.

Arsanın yüzde 85'ini kendilerinin satın aldığını, yüzde 15'lik bölümün ise Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu söyleyen Beyaz, burada Terrace Park isimli projeyi hayata geçirmek üzere anlaştıklarını belirtti.

Beyaz'ın anlatımına göre dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, projeden yüzde 5 oranında ilave payı maliyetine satın almak istedi.

Talebi kabul ettiklerini belirten Beyaz, kat irtifakı kurulurken yüzde 5'lik bölümün İmamoğlu'na geçtiğini ancak bu payın bedelinin bugüne kadar kendilerine ödenmediğini ileri sürdü.

Beyaz, "Finansal araştırmalar yapılırsa görülecektir. Hâlâ ödenmemiştir." ifadelerini kullandı.

İş insanı Muzaffer Beyaz'dan İmamoğlu soruşturmasında itiraflar: Rüşvet çarkı "hak ediş" maskesiyle gizlendi - 7

"HÂLÂ ALACAKLIYIM, HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Muzaffer Beyaz, önceki duruşmada Ekrem İmamoğlu'na hakkını helal ettiği yönünde oluşan algıya da açıklık getirdi.

İmamoğlu'nun çapraz sorgu sırasında ailece yapılan seyahatlere ilişkin, "Hakkını helal ediyor musun?" sorusuna insani açıdan cevap verdiğini belirten Beyaz, söz konusu helalliğin ticari faaliyetlerle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Muzaffer Beyaz, ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Bu projelerde zulme ve zarara uğrayan bir kişi olarak şikâyetlerim devam etmektedir. Alacaklarım devam etmektedir. Hakkımı helal etmiyorum, şikâyetlerime de devam ediyorum."

Beyaz'ın ruhsat, iskân, tapu devri ve belediye işlemleri üzerinden anlattığı milyonlarca avro ve dolarlık talepler ile taşınmaz devirlerinin, mali kayıtlar, çekler, tapu hareketleri ve şirket hesapları üzerinden incelenmesi bekleniyor.

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