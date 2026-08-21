"6-7 MİLYON DOLARLIK SENET İMZALATTILAR"

Sarısaçlı, kaçırıldığı dönemde kendisine 6-7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ve serbest bırakılmasının bazı şartlara bağlandığını öne sürdü.

"Daha sonra senet imzalattılar. Çıktıktan sonra da yine vekâlet aldılar. Beni o şartla bıraktılar. Aleyhlerine konuşmayacağıma dair baskı yaparak 6-7 milyon dolarlık senet imzalattılar." diyen Sarısaçlı, serbest kaldıktan sonra şikâyetçi olduğunu söyledi.

ARAZİ, HASTANE VE LABORATUVAR İDDİASI

Sarısaçlı, kendisine ait olduğunu belirttiği 100 dönümlük kiraz bahçesinin, 75 yataklı hastanenin ve bölgedeki ruhsatlı laboratuvarın hedef alındığını ileri sürdü.

Kiraz bahçesine ilişkin davanın sonuçlandığını ve yerel mahkemenin araziyi kendilerine geri verdiğini belirten Sarısaçlı, diğer mal varlıklarına ilişkin davaların sürdüğünü söyledi.