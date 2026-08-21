Kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı’dan Kuytul sözleri: Elemanlarını sürer kendisi geride dururdu
“Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, 2021 yılında kaçırıldığını öne süren Koray Sarısaçlı dikkat çeken iddialarda bulundu. Sarısaçlı, “Alparslan Kuytul elemanlarını öne sürer, kendisi geride dururdu.” diyerek 12-13 gün boyunca alıkonulduğunu, işkence gördüğünü ve 6-7 milyon dolarlık senet imzalamaya zorlandığını ileri sürdü.
Adana merkezli altı ilde "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonun ardından, 2021 yılında kaçırıldığı öne sürülen iş insanı Koray Sarısaçlı konuştu.
Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un yapılanma içerisindeki rolüne ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Kuytul'un doğrudan öne çıkmadığını öne süren Sarısaçlı, "Alparslan Kuytul elemanlarını öne sürer, kendisi geride dururdu." dedi.
"ÖN TARAFA KENDİ ELEMANLARINI SÜRER"
Kaçırılmasından Alparslan Kuytul ve beraberindekileri sorumlu tutan Sarısaçlı, Kuytul'un yapılanma içerisinde geri planda kaldığını ve eylemleri çevresindeki kişiler üzerinden yürüttüğünü iddia etti.
Sarısaçlı, "Alparslan Kuytul hep arkada durur. Ön tarafa kendi elemanlarını sürer. Benim kaçırılmamın sebebi Alparslan Kuytul ve elemanlarıdır." ifadelerini kullandı.
ALTI İLDE 49 ADRESE OPERASYON
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında altı ilde belirlenen 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği","suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmî belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.
"ÖNCE TEHDİT EDİP VEKÂLET ALDILAR"
Sarısaçlı, Alparslan Kuytul ve beraberindeki kişilerin mal varlığına el koymak istediğini öne sürdü.
Kaçırılma olayından önce tehdit edildiğini ve baskı altında bırakıldığını iddia eden Sarısaçlı, bu nedenle vekâlet vermek zorunda kaldığını söyledi.
Sarısaçlı, "Önceden tehdit ediyorlardı, baskı altında bırakıyorlardı. Bu nedenle vekâlet vermek zorunda kaldım. Tehditle, şantajla vekâlet verdim. Daha sonra durum değişince vekâletleri iptal ettim." dedi.