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Kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı’dan Kuytul sözleri: Elemanlarını sürer kendisi geride dururdu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı’dan Kuytul sözleri: Elemanlarını sürer kendisi geride dururdu

“Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, 2021 yılında kaçırıldığını öne süren Koray Sarısaçlı dikkat çeken iddialarda bulundu. Sarısaçlı, “Alparslan Kuytul elemanlarını öne sürer, kendisi geride dururdu.” diyerek 12-13 gün boyunca alıkonulduğunu, işkence gördüğünü ve 6-7 milyon dolarlık senet imzalamaya zorlandığını ileri sürdü.

Adana merkezli altı ilde "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonun ardından, 2021 yılında kaçırıldığı öne sürülen iş insanı Koray Sarısaçlı konuştu.

Sarısaçlı, Alparslan Kuytul'un yapılanma içerisindeki rolüne ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Kuytul'un doğrudan öne çıkmadığını öne süren Sarısaçlı, "Alparslan Kuytul elemanlarını öne sürer, kendisi geride dururdu." dedi.

KUYTUL ÖRGÜTÜ MAĞDURU SARISAÇLI KONUŞTU

"ÖN TARAFA KENDİ ELEMANLARINI SÜRER"

Kaçırılmasından Alparslan Kuytul ve beraberindekileri sorumlu tutan Sarısaçlı, Kuytul'un yapılanma içerisinde geri planda kaldığını ve eylemleri çevresindeki kişiler üzerinden yürüttüğünü iddia etti.

Sarısaçlı, "Alparslan Kuytul hep arkada durur. Ön tarafa kendi elemanlarını sürer. Benim kaçırılmamın sebebi Alparslan Kuytul ve elemanlarıdır." ifadelerini kullandı.

Kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı’dan Kuytul sözleri: Elemanlarını sürer kendisi geride dururdu - 1

ALTI İLDE 49 ADRESE OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında altı ilde belirlenen 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği","suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmî belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı’dan Kuytul sözleri: Elemanlarını sürer kendisi geride dururdu - 2

"ÖNCE TEHDİT EDİP VEKÂLET ALDILAR"

Sarısaçlı, Alparslan Kuytul ve beraberindeki kişilerin mal varlığına el koymak istediğini öne sürdü.

Kaçırılma olayından önce tehdit edildiğini ve baskı altında bırakıldığını iddia eden Sarısaçlı, bu nedenle vekâlet vermek zorunda kaldığını söyledi.

Sarısaçlı, "Önceden tehdit ediyorlardı, baskı altında bırakıyorlardı. Bu nedenle vekâlet vermek zorunda kaldım. Tehditle, şantajla vekâlet verdim. Daha sonra durum değişince vekâletleri iptal ettim." dedi.

Kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı’dan Kuytul sözleri: Elemanlarını sürer kendisi geride dururdu - 3

"VEKÂLETLERİ İPTAL EDİNCE BENİ KAÇIRDILAR"

Vekâletleri iptal ettirmesinin ardından olayların daha ileri bir aşamaya taşındığını ileri süren Sarısaçlı, "İptal ettirince bunlar bu işi daha da ileri bir safhaya taşıdılar. Bu sefer beni kaçırdılar." ifadelerini kullandı.

Kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı’dan Kuytul sözleri: Elemanlarını sürer kendisi geride dururdu - 4

12-13 GÜN KARANLIK BİR YERDE TUTULDUĞUNU SÖYLEDİ

Kaçırıldıktan sonra yaklaşık 12-13 gün boyunca karanlık ve iki-üç metrekarelik bir yerde tutulduğunu öne süren Sarısaçlı, günleri ezan seslerinden tahmin etmeye çalıştığını anlattı.

Sarısaçlı, "Günleri bile bilmiyordum. O kadar karanlık bir yerdi. Günleri ezan sesinden tahmin ediyordum." dedi.

Kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı’dan Kuytul sözleri: Elemanlarını sürer kendisi geride dururdu - 5

ELEKTROŞOK VE DARP İDDİASI

Alıkonulduğu süre boyunca elektroşok ve darp yoluyla işkence gördüğünü ileri süren Sarısaçlı, ellerinin sıkı şekilde bağlandığını ve parmaklarının şiştiğini söyledi.

Sarısaçlı, "Ellerimi çok kötü bağladılar, parmaklarım şişti. Elektroşokla işkence yaptılar. Gözlerimi bağladılar, üzerime çıkıp tekme attılar. Kaburgamın kırıldığını hissettim. Beni bir yere götürürlerken çok zor yürüyordum." ifadelerini kullandı.

"KABURGAMIN KIRIK OLDUĞUNA DAİR RAPOR ALDIM"

Serbest bırakıldıktan sonra hastaneye gittiğini ve kaburgasındaki kırığa ilişkin rapor aldığını belirten Sarısaçlı, kendisi hastanede bulunmadan farklı bir rapor hazırlandığını da iddia etti.

Sarısaçlı, "Serbest kalınca kaburgamın kırık olduğuna dair rapor aldım. Bunlar, ben olmadan kadın doğum hastanesinden kırık olmadığına yönelik rapor almışlar. Bunlar kafa karışıklığı oluşturup hedef saptırmaya çalışıyor." diye konuştu.

Kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı’dan Kuytul sözleri: Elemanlarını sürer kendisi geride dururdu - 6

"6-7 MİLYON DOLARLIK SENET İMZALATTILAR"

Sarısaçlı, kaçırıldığı dönemde kendisine 6-7 milyon dolarlık senet imzalatıldığını ve serbest bırakılmasının bazı şartlara bağlandığını öne sürdü.

"Daha sonra senet imzalattılar. Çıktıktan sonra da yine vekâlet aldılar. Beni o şartla bıraktılar. Aleyhlerine konuşmayacağıma dair baskı yaparak 6-7 milyon dolarlık senet imzalattılar." diyen Sarısaçlı, serbest kaldıktan sonra şikâyetçi olduğunu söyledi.

ARAZİ, HASTANE VE LABORATUVAR İDDİASI

Sarısaçlı, kendisine ait olduğunu belirttiği 100 dönümlük kiraz bahçesinin, 75 yataklı hastanenin ve bölgedeki ruhsatlı laboratuvarın hedef alındığını ileri sürdü.

Kiraz bahçesine ilişkin davanın sonuçlandığını ve yerel mahkemenin araziyi kendilerine geri verdiğini belirten Sarısaçlı, diğer mal varlıklarına ilişkin davaların sürdüğünü söyledi.

Kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı’dan Kuytul sözleri: Elemanlarını sürer kendisi geride dururdu - 7

KAÇIRILMA DAVASI DEVAM EDİYOR

Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına ilişkin dava, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Sarısaçlı'nın Alparslan Kuytul ve beraberindeki kişiler hakkında dile getirdiği suçlamalar, devam eden soruşturma ve yargılamanın konusunu oluşturuyor.

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