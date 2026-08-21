Kuytulcularda büyük panik: Kasalar boş, harddiskler yok! Operasyonun ilk görüntüleri A Haber’de

Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen dev operasyonda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, örgütün delilleri karartmak için bilgisayar kasalarını ve harddiskleri kaçırdığı şok görüntüler ilk kez A Haber ekranlarına yansıdı. 32 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, örgütün geçmişteki kurban eti skandalından finansal usulsüzlüklerine kadar birçok kirli dosyası yeniden mercek altına alındı.

OPERASYONDA KRİTİK EŞİK: GÖZALTI SÜRESİ DOLUYOR

Ülke gündemindeki en önemli başlıklardan biri olan Alpaslan Kuytul ve suç örgütüne yönelik operasyonun detaylarını aktaran A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Alpaslan Kuytul ve beraber çalıştığı suç örgütüne yönelik operasyon Çarşamba günü şafak vaktinde düzenlenmişti ve üç günlük gözaltı süresi bugün doluyor. Emniyetteki ifadeler doğrultusunda ilerleyen zamanlarda soruşturmanın seyri değişebilir," ifadelerini kullandı. Suç örgütü kurmak, yönetmek, resmi evrakta sahtecilik ve vergi usulsüzlüğü gibi ağır suçlamaların masada olduğunu belirten Uğur, soruşturmanın mali ayağında da titiz bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.