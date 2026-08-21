Kuytulcularda büyük panik: Kasalar boş, harddiskler yok! Operasyonun ilk görüntüleri A Haber’de
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğüyle yürütülen “Alparslan Kuytul Suç Örgütü”ne yönelik soruşturma kapsamında operasyon adreslerinden yeni görüntüler ilk kez A Haber ekranlarına yansıdı. Bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.
Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen dev operasyonda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, örgütün delilleri karartmak için bilgisayar kasalarını ve harddiskleri kaçırdığı şok görüntüler ilk kez A Haber ekranlarına yansıdı. 32 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, örgütün geçmişteki kurban eti skandalından finansal usulsüzlüklerine kadar birçok kirli dosyası yeniden mercek altına alındı.
OPERASYONDA KRİTİK EŞİK: GÖZALTI SÜRESİ DOLUYOR
Ülke gündemindeki en önemli başlıklardan biri olan Alpaslan Kuytul ve suç örgütüne yönelik operasyonun detaylarını aktaran A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Alpaslan Kuytul ve beraber çalıştığı suç örgütüne yönelik operasyon Çarşamba günü şafak vaktinde düzenlenmişti ve üç günlük gözaltı süresi bugün doluyor. Emniyetteki ifadeler doğrultusunda ilerleyen zamanlarda soruşturmanın seyri değişebilir," ifadelerini kullandı. Suç örgütü kurmak, yönetmek, resmi evrakta sahtecilik ve vergi usulsüzlüğü gibi ağır suçlamaların masada olduğunu belirten Uğur, soruşturmanın mali ayağında da titiz bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.
HİLELİ ET SKANDALI VE KAYYUM KARARI
Örgütün geçmişteki kirli faaliyetlerine dikkat çeken Halil İbrahim Uğur, "2018 yılında Furkan Vakfı ile ilgili büyük bir skandal ortaya çıkmıştı. Kurban Bayramı'nda bağış adı altında toplanan etlerin fakirlere dağıtılmak yerine Kayseri'de sucuğa dönüştürüldüğü tespit edilmiş, Adana polisi 41 ton sucuğu imha etmişti," sözleriyle geçmişteki vukuatları hatırlattı.
Güncel soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı 5 şirkete kayyum atandığını belirten Uğur, "Bağış ve zekat adı altında toplanan paraların kişisel servete dönüştürülmesi ve örgüt içindeki para dağılımında çıkan problemler de savcılığın takibinde," dedi.
DELİLLERİ BÖYLE KAÇIRDILAR: BİLGİSAYAR KASALARI YOK!
Operasyonun ilk gününe ait çarpıcı görüntüleri değerlendiren A Haber spikeri Merve Özkan, "Görüntülerde bilgisayar ekranları ve masalar var ancak kasalar tamamen yok edilmiş. Ciddi bir delil karartma girişimi olduğu görülüyor. Bu etler nereye gitti, takip yapılmadı mı?" sorusunu yöneltti.
Görüntülerdeki boş masaların örgütün suç hazırlığını kanıtladığını belirten Uğur, "Bilgisayar kasaları ve harddisklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Bu görüntüler delil karartma çabasını açıkça ortaya koyuyor," şeklinde konuştu.
POLİS DİJİTAL İZLERİN PEŞİNDE
Örgütün operasyon yapılacağını önceden tahmin ederek önlem almaya çalıştığını ifade eden Halil İbrahim Uğur, "Alpaslan Kuytul operasyon yapılacağını biliyordu çünkü her kesime yönelik sert açıklamaları vardı. Bu nedenle bazı adreslerde bilgisayar kasalarının boşaltıldığını, belgelerin kaldırıldığını görüyoruz," ifadelerini kullandı.
Polisin çok sayıda dijital materyale el koyduğunu belirten Uğur, "Beklenen yerlerde önlem almışlar ama beklenmeyen yerlere yapılan baskınlarla polisin eline çok sayıda belge ve dijital materyal geçti. Şu an 32 kişi gözaltında ancak ifadeler doğrultusunda ek gözaltılar gelebilir," diyerek soruşturmanın genişleyebileceği sinyalini verdi.