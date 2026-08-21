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Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin yargı sürecinde kritik bir gelişmeyi paylaştı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında "Soykırım" suçundan kırmızı bülten çıkarılması için resmi sürecin başlatıldığı bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen kanlı saldırıya ilişkin davanın kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi! - 1

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch'in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi! - 2

"SOYKIRIM" SUÇUNDAN KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Mahkemenin 14 Temmuz 2026 tarihinde Netanyahu ve Moskovitch hakkında yakalama emri verdiğini hatırlatan Bakan Gürlek, uluslararası adli sürecin işletildiğini şu sözlerle duyurdu:

TÜRKİYE'DEN NETANYAHU İÇİN KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ!

"Dosya kapsamında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında 'Soykırım' suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir."

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi! - 3

8 AYRI AĞIR SUÇTAN YARGILANIYORLAR

Bakan Gürlek, Gazze'ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahalede bulunulması ve aktivistlerin alıkonulması nedeniyle sanıkların ağır suçlamalarla yargılandığını belirtti. Netanyahu ve Moskovitch'in yargılandığı suçlar şunlar:

Suç Türleri
İnsanlığa Karşı Suç
Soykırım
Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
Kasten Yaralama
Eziyet
Mala Zarar Verme
Nitelikli Yağma
Ulaşım Araçlarının Kaçırılması

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi! - 4

"HİÇBİR SUÇLU CEZASIZLIK ZIRHIYLA KORUNAMAYACAK"

İsrail yönetiminin hukuk tanımaz tavrına tepki gösteren Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye'nin kararlılık mesajını yineledi:

"Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz."

KIRMIZI BÜLTEN KARARI NE ANLAMA GELİYOR? UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Türkiye'de Netanyahu ve İsrail hükümetinde görev yapan bazı isimlerle ilgili yürütülen yargı sürecinde kırmızı bülten talebinde bulunulması, yalnızca sembolik bir adım olarak değerlendirilmiyor. A Haber'de konuşan uzman stratejist Dr. Mehmet Bozkuş, kararın Türkiye'nin uluslararası hukuku işletme yönündeki yaklaşımının bir göstergesi olduğunu belirterek, suç işleyen kişilerin makamı ne olursa olsun cezasız kalmaması gerektiği mesajının ortaya konulduğunu söyledi. Bozkuş, kararın aynı zamanda Türkiye'nin diplomasi ve hukuk mekanizmalarını birlikte kullanacağı yeni bir sürecin işareti olduğunu ifade etti.

NETANYAHU İÇİN KIRMIZI BÜLTEN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

A Haber'e değerlendirmelerde bulunan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ise kırmızı bülten talebinin Netanyahu'nun otomatik olarak tutuklanacağı anlamına gelmediğine dikkat çekti. Sali'ye göre Türkiye'deki yargı süreçlerinde gerekli şartların oluşmasının ardından Interpol üzerinden başlatılan süreçte, Netanyahu'nun kırmızı bülten kapsamında bulunduğu bir ülkeye gitmesi halinde ilgili ülkenin kendi hukuk sistemi çerçevesinde değerlendirme yapılabilecek.

Kırmızı bültenlerin tamamının kamuya açık biçimde yayımlanmadığını belirten Sali, bu durumun İsrail hükümetinde görev yapan ve hakkında süreç bulunan isimler açısından farklı ülkelere seyahat ederken tutuklanma endişesi oluşturabileceğini söyledi.

Bozkuş ise kararın uluslararası boyutuna dikkat çekerek, Türkiye'nin attığı adımın uluslararası hukuk ve diplomasi alanında daha geniş bir sürecin parçası olduğunu savundu. Bozkuş'a göre kırmızı bülten kararı, uluslararası mahkemelerin kararlarının uygulanması konusunda yaşanan tartışmaların da bulunduğu bir dönemde, Türkiye'nin kendi yargı sürecini uluslararası hukuk mekanizmalarıyla birlikte işletme iradesini ortaya koyuyor.

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