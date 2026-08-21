Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi!

"HİÇBİR SUÇLU CEZASIZLIK ZIRHIYLA KORUNAMAYACAK"

İsrail yönetiminin hukuk tanımaz tavrına tepki gösteren Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye'nin kararlılık mesajını yineledi:

"Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz."

KIRMIZI BÜLTEN KARARI NE ANLAMA GELİYOR? UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Türkiye'de Netanyahu ve İsrail hükümetinde görev yapan bazı isimlerle ilgili yürütülen yargı sürecinde kırmızı bülten talebinde bulunulması, yalnızca sembolik bir adım olarak değerlendirilmiyor. A Haber'de konuşan uzman stratejist Dr. Mehmet Bozkuş, kararın Türkiye'nin uluslararası hukuku işletme yönündeki yaklaşımının bir göstergesi olduğunu belirterek, suç işleyen kişilerin makamı ne olursa olsun cezasız kalmaması gerektiği mesajının ortaya konulduğunu söyledi. Bozkuş, kararın aynı zamanda Türkiye'nin diplomasi ve hukuk mekanizmalarını birlikte kullanacağı yeni bir sürecin işareti olduğunu ifade etti.

A Haber'e değerlendirmelerde bulunan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ise kırmızı bülten talebinin Netanyahu'nun otomatik olarak tutuklanacağı anlamına gelmediğine dikkat çekti. Sali'ye göre Türkiye'deki yargı süreçlerinde gerekli şartların oluşmasının ardından Interpol üzerinden başlatılan süreçte, Netanyahu'nun kırmızı bülten kapsamında bulunduğu bir ülkeye gitmesi halinde ilgili ülkenin kendi hukuk sistemi çerçevesinde değerlendirme yapılabilecek.

Kırmızı bültenlerin tamamının kamuya açık biçimde yayımlanmadığını belirten Sali, bu durumun İsrail hükümetinde görev yapan ve hakkında süreç bulunan isimler açısından farklı ülkelere seyahat ederken tutuklanma endişesi oluşturabileceğini söyledi.

Bozkuş ise kararın uluslararası boyutuna dikkat çekerek, Türkiye'nin attığı adımın uluslararası hukuk ve diplomasi alanında daha geniş bir sürecin parçası olduğunu savundu. Bozkuş'a göre kırmızı bülten kararı, uluslararası mahkemelerin kararlarının uygulanması konusunda yaşanan tartışmaların da bulunduğu bir dönemde, Türkiye'nin kendi yargı sürecini uluslararası hukuk mekanizmalarıyla birlikte işletme iradesini ortaya koyuyor.