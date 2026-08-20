Kuytulculara yönelik şok itiraf! 25 yıllık dava arkadaşı anlattı: "Alparslan Hocam kafanızı keser"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmada yaklaşık 25 yıldır yapının içinde Mürsel Güler, müşteki sıfatıyla ifade verdi. Alparslan Kuytul ve eşinin kendilerini eleştireni hain ilan ederek hedef gösterdiğini belirten Güler, Semra Kuytul'un bir toplantıda "Biz fitnecilerin ayağını kestik, Alparslan Hocam gelse kafalarını keser" şeklinde ifadeler kullandığını aktardı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Mürsel Güler'in müşteki sıfatıyla verdiği ifadelere ahaber.com.tr ulaştı. 1998 yılında Furkan Vakfı ile tanıştığını ve yaklaşık 25 yıl boyunca yapı içerisinde aktif görev yaptığını anlatan Güler, yıllar içerisinde gördüğü yanlışları eleştirdiği için Alparslan Kuytul'un hedefi haline geldiğini söyledi.

ELEŞTİRİNCE HEDEF ALINDIĞINI SÖYLEDİ Güler, yapıda bulunduğu dönem boyunca Alparslan Kuytul'un bazı karar ve uygulamalarına itiraz ettiğini belirterek bu nedenle kendisine karşı tavır alındığını söyledi. İfadesinde Kuytul'un siyasi söylemlerinin zaman içerisinde sertleştiğini, hükümet yetkilileri, valiler, belediye başkanları, müftüler, cami görevlileri ve başka dini gruplar hakkında kullanılan dilin yapı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu düşündüğünü anlattı. Bu eleştirilerini doğrudan Kuytul'a da ilettiğini belirten Güler, bundan sonra kendisinin yapı içerisinde itibarsızlaştırılmaya başlandığını belirtti.

SEMRA KUYTUL'A "KAFA KESME" VE "YUMRUK" SUÇLAMASI Mürsel Güler'in ifadelerindeki dikkat çeken iddialardan biri de Semra Kuytul'un yaptığı toplantı ve yayınlar oldu. Güler, Semra Kuytul'un bir toplantıda eleştirel isimlere yönelik olarak "Biz fitnecilerin ayağını kestik, Alparslan Hocam gelse kafalarını keser" şeklinde ifade kullandığını söyledi. Başka bir konuşmada ise Alparslan Kuytul'un siyasi değerlendirmelerini eleştiren kişilerin "ağzının üstüne yumruk çakılması" yönünde sözler sarf edildiğini ifade etti. Güler, bu ifadelerin yapı içerisinde eleştiri getirenleri sindirmek ve mensupları söz konusu kişilere karşı harekete geçirmek amacı taşıdığını belirtti.

"KARAKTERSİZ, TERBİYESİZ, AJAN..." Müşteki Güler, Semra Kuytul'un sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen bir yayında kendisini ismiyle hedef göstererek "karaktersiz", "terbiyesiz", "karakteri bozuk" ve "ajan" gibi ifadeler kullandığını söyledi.



Bunun yalnızca kişisel bir tartışma olmadığını savunan Güler, yapı içinde tanınan bir isim olması nedeniyle kendisinin itibarsızlaştırılmasının diğer mensuplara da mesaj niteliği taşıdığını ifade etti. Güler'e göre amaçları, eleştiren kişinin yapı içerisindeki saygınlığını ortadan kaldırmak ve başkalarının da aynı yolu izlemesini önlemekti.