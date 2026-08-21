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Köpek dehşetinin adresi Ankara! 15 yaşındaki Berat kaçmak isterken can verdi

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Köpek dehşetinin adresi Ankara! 15 yaşındaki Berat kaçmak isterken can verdi

Son dönemlerde en korkulan sorunlardan biri haline gelen köpek dehşeti bu kez başkentte yaşandı. Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde köpekten kaçarken yere düşerek başını çarpan 15 yaşındaki Berat Yücel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

Bir firmada çalışan 15 yaşındaki Berat Yücel, malzeme almak için gittiği sırada bir Alman Kurdu cinsi köpeğin üzerine doğru koşmasıyla panikledi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

KÖPEKTEN KAÇARKEN KAFASINI ÇARPTI

Köpekten uzaklaşmaya çalışan Yücel, bir süre sonra fenalaşarak yere düştü ve kafasını yere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

ACI HABER! KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Bilinci kapalı halde bulunan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yücel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Köpeğin, Yücel'e saldırı anı çevredeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

KÖPEĞİN SAHİBİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Köpeğin sahibi Ü.Y. gözaltına alınırken, Alman Kurdu cinsi köpek ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Şüpheli hakkında "taksirle öldürme" ve "hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma" suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yücel'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan köpeğin sahibi Ü.Y.'nin, yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

MAHALLELİ ANLATTI: ÇOCUKLAR KÖPEĞİ GÖRÜNCE KAÇIYORDU

Olayın yaşandığı yerde otomobil tamirciliği yapan Cihat Öztürk, bu köpeği gören tüm çocukların korktuğunu belirterek, "Köpek, gördüğü her kişiye koşup gidiyordu zaten. Herkese koşan bir köpekti. Çocukların hepsi bunu gördüğü zaman kaçıyor. Benim de 18 yaşında bir çocuğum var. Köpek gördüğü zaman kaçabildiği kadar kaçıyor. Çok üzüldük" dedi.

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