Köpek dehşetinin adresi Ankara! 15 yaşındaki Berat kaçmak isterken can verdi
Son dönemlerde en korkulan sorunlardan biri haline gelen köpek dehşeti bu kez başkentte yaşandı. Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde köpekten kaçarken yere düşerek başını çarpan 15 yaşındaki Berat Yücel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.
Bir firmada çalışan 15 yaşındaki Berat Yücel, malzeme almak için gittiği sırada bir Alman Kurdu cinsi köpeğin üzerine doğru koşmasıyla panikledi.
KÖPEKTEN KAÇARKEN KAFASINI ÇARPTI
Köpekten uzaklaşmaya çalışan Yücel, bir süre sonra fenalaşarak yere düştü ve kafasını yere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
ACI HABER! KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI
Bilinci kapalı halde bulunan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yücel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Köpeğin, Yücel'e saldırı anı çevredeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.
KÖPEĞİN SAHİBİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Köpeğin sahibi Ü.Y. gözaltına alınırken, Alman Kurdu cinsi köpek ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.