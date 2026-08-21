Köpek dehşetinin adresi Ankara! 15 yaşındaki Berat kaçmak isterken can verdi

Fotoğraf-İHA

MAHALLELİ ANLATTI: ÇOCUKLAR KÖPEĞİ GÖRÜNCE KAÇIYORDU

Olayın yaşandığı yerde otomobil tamirciliği yapan Cihat Öztürk, bu köpeği gören tüm çocukların korktuğunu belirterek, "Köpek, gördüğü her kişiye koşup gidiyordu zaten. Herkese koşan bir köpekti. Çocukların hepsi bunu gördüğü zaman kaçıyor. Benim de 18 yaşında bir çocuğum var. Köpek gördüğü zaman kaçabildiği kadar kaçıyor. Çok üzüldük" dedi.