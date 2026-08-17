Özgür Özel gözünü CHP'nin üyelerine dikti: "Yeni CHP biziz" algısı için düğmeye basıldı! Hedef 1.5 milyon üyeyi safına çekmek
Özgür Özel ve ekibinin ekim ayında yapılması planlanan kuruluş kurultayı öncesinde CHP'nin mevcut üyelerine yöneldiği öne sürüldü. Yeni Parti yönetiminin, il ve ilçe başkanlıklarına CHP'nin üye sayısını geçme talimatı verdiği ve en az 1,5 milyon üyeyi kendi saflarına çekmeyi hedeflediği iddia edildi.
Özgür Özel ve ekibinin bu kez CHP'nin mevcut üyelerine yöneldiği öne sürüldü. İl ve ilçe başkanlıklarına "Kurultaya kadar CHP'nin üye sayısını geçelim." talimatının gönderildiği, Yeni Partili yerel siyasetçilerin de CHP'deki istifa sayısını artırmak için çalışma yürüttüğü bildirildi.
CHP'nin il başkanlıklarını talan ettiği, Meclis Grubu kasasını boşalttığı ve sosyal medya hesaplarını gasbederek Yeni Parti'yi kurduğu öne sürülen Özgür Özel ve ekibinin, CHP'ye yönelik hamlelerini sürdürdüğü belirtildi.
Yeni Parti'nin kuruluş kurultayı için ekim ayının işaret edildiği aktarıldı.
Parti yönetiminin kurultayı gövde gösterisine dönüştürmeyi ve ekim ayına kadar CHP'nin üye sayısını geride bırakmayı hedeflediği öne sürüldü. Bu yolla muhalif seçmenler üzerinde "Yeni CHP biziz." algısının oluşturulmaya çalışıldığı iddia edildi.