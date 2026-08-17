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Özgür Özel gözünü CHP'nin üyelerine dikti: "Yeni CHP biziz" algısı için düğmeye basıldı! Hedef 1.5 milyon üyeyi safına çekmek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özgür Özel gözünü CHP'nin üyelerine dikti: "Yeni CHP biziz" algısı için düğmeye basıldı! Hedef 1.5 milyon üyeyi safına çekmek

Özgür Özel ve ekibinin ekim ayında yapılması planlanan kuruluş kurultayı öncesinde CHP'nin mevcut üyelerine yöneldiği öne sürüldü. Yeni Parti yönetiminin, il ve ilçe başkanlıklarına CHP'nin üye sayısını geçme talimatı verdiği ve en az 1,5 milyon üyeyi kendi saflarına çekmeyi hedeflediği iddia edildi.

Özgür Özel ve ekibinin bu kez CHP'nin mevcut üyelerine yöneldiği öne sürüldü. İl ve ilçe başkanlıklarına "Kurultaya kadar CHP'nin üye sayısını geçelim." talimatının gönderildiği, Yeni Partili yerel siyasetçilerin de CHP'deki istifa sayısını artırmak için çalışma yürüttüğü bildirildi.

Özgür Özel gözünü CHP'nin üyelerine dikti: "Yeni CHP biziz" algısı için düğmeye basıldı! Hedef 1.5 milyon üyeyi safına çekmek - 1

CHP'nin il başkanlıklarını talan ettiği, Meclis Grubu kasasını boşalttığı ve sosyal medya hesaplarını gasbederek Yeni Parti'yi kurduğu öne sürülen Özgür Özel ve ekibinin, CHP'ye yönelik hamlelerini sürdürdüğü belirtildi.

Özgür Özel gözünü CHP'nin üyelerine dikti: "Yeni CHP biziz" algısı için düğmeye basıldı! Hedef 1.5 milyon üyeyi safına çekmek - 2

Yeni Parti'nin kuruluş kurultayı için ekim ayının işaret edildiği aktarıldı.

Parti yönetiminin kurultayı gövde gösterisine dönüştürmeyi ve ekim ayına kadar CHP'nin üye sayısını geride bırakmayı hedeflediği öne sürüldü. Bu yolla muhalif seçmenler üzerinde "Yeni CHP biziz." algısının oluşturulmaya çalışıldığı iddia edildi.

Özgür Özel gözünü CHP'nin üyelerine dikti: "Yeni CHP biziz" algısı için düğmeye basıldı! Hedef 1.5 milyon üyeyi safına çekmek - 3

ÖRGÜTLERE TALİMAT GİTTİ

Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başta olmak üzere Yeni Partili kurmayların il ve ilçe başkanlarıyla yoğun temas kurduğu, üye katılımlarını artırmak için görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Genel merkezden il ve ilçe başkanlıklarına şu talimatın verildiği iddia edildi:

Özgür Özel gözünü CHP'nin üyelerine dikti: "Yeni CHP biziz" algısı için düğmeye basıldı! Hedef 1.5 milyon üyeyi safına çekmek - 4

"Kuruluş kurultayına kadar CHP'nin üye sayısını geçelim, üye katılımlarına yoğun mesai harcayalım."

HEDEF: CHP'NİN DÖRTTE ÜÇÜ

CHP'nin mutlak butlan kararı öncesinde 2 milyona yakın üyesinin bulunduğu belirtildi. Yeni Parti'nin ekim ayına kadar CHP'den en az 1,5 milyon üyeyi kendi safına çekmeyi hedeflediği öğrenildi.

Özgür Özel gözünü CHP'nin üyelerine dikti: "Yeni CHP biziz" algısı için düğmeye basıldı! Hedef 1.5 milyon üyeyi safına çekmek - 5

Yeni Partili yerel siyasetçilerin hem telefonla hem de WhatsApp grupları üzerinden CHP üyelerine ısrarlı girişimlerde bulunduğu ve CHP'den istifaları artırmak için mücadele ettiği aktarıldı.

Özgür Özel gözünü CHP'nin üyelerine dikti: "Yeni CHP biziz" algısı için düğmeye basıldı! Hedef 1.5 milyon üyeyi safına çekmek - 6

ÖZEL DE "İSTİFA EDİN" DEMİŞTİ

Sabah'ın haberine göre, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki son grup toplantısında CHP'de kalan üyeleri istifaya çağırmıştı.

Özel, kürsü konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Özgür Özel gözünü CHP'nin üyelerine dikti: "Yeni CHP biziz" algısı için düğmeye basıldı! Hedef 1.5 milyon üyeyi safına çekmek - 7

"Butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, Yeni Partimize buyrun."

Özel'in bu sözlerle CHP'de istifa dalgası başlatmaya çalıştığı öne sürülürken ifadelerin CHP yönetiminin tepkisini çektiği belirtildi.

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