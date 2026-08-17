Özgür Özel gözünü CHP'nin üyelerine dikti: "Yeni CHP biziz" algısı için düğmeye basıldı! Hedef 1.5 milyon üyeyi safına çekmek

Özgür Özel ve ekibinin ekim ayında yapılması planlanan kuruluş kurultayı öncesinde CHP'nin mevcut üyelerine yöneldiği öne sürüldü. Yeni Parti yönetiminin, il ve ilçe başkanlıklarına CHP'nin üye sayısını geçme talimatı verdiği ve en az 1,5 milyon üyeyi kendi saflarına çekmeyi hedeflediği iddia edildi.