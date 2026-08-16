AK Parti 25'inci kuruluş yıl dönümünde dış politikadan ekonomiye, teknolojiden hukuka, aileden kadın ve gençlik politikalarına, yeşil dönüşümden Türkiye'nin küresel konumuna uzanan kapsamlı bir gelecek perspektifi ortaya koydu.

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünde açıkladığı vizyon belgesinde küresel sistemden ekonomiye, teknolojiden hukuka, aileden gençliğe kadar 10 ana başlık yer aldı.

Sabah gazetesinden Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, vizyon belgesinin ilk başlığında Türkiye'nin bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçerek küresel ölçekte güven veren, ortaklıklar geliştiren ve uluslararası düzenin geleceğine katkı sağlayan öncü ülkelerden biri olması hedefleniyor.

İkinci başlık ekonomide istikrar ve güvenin yanı sıra yüksek katma değerli üretime, sanayiye, tarıma ve enerjiye odaklanıyor. Belgede Türkiye'nin üretim altyapısının güçlendirilmesi, Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmesi hedefleniyor.

MİLLİ TEKNOLOJİ VE DİJİTAL EGEMENLİK VURGUSU

Üçüncü başlıkta yapay zekâ, dijital dönüşüm, siber güvenlik ve teknolojik bağımsızlık öne çıkıyor. AK Parti'nin dijital egemenlik anlayışı, teknolojik gelişmenin insan onuruna, hukuka, hakkaniyete ve kamu yararına hizmet etmesi üzerine kuruluyor. Millî teknolojilere vurgu yapılıyor.

Belgenin hukuk başlığında temel hakların eksiksiz korunması, güven veren bir hukuk düzeni ve hızlı, bağımsız ve hesap verebilir yargı hedefleniyor. Bu başlığın en önemli hedeflerinden biri ise milletimizin tamamını kucaklayan özgürlükçü ve kapsayıcı anayasa.

GÜÇLÜ, SAYGIN VE İNSAN MERKEZLİ DEVLET

Beşinci başlıkta güçlü devlet kapasitesinin insan merkezli yönetim anlayışıyla birleştirilmesi hedefleniyor. Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut ve kiralık sosyal konut inşa edilmesi hedefleniyor. Kentsel dönüşümde ise hedef yalnızca bina yenilemek değil, aile dostu mahallelerden oluşan yeni bir şehircilik anlayışı kurmak.

GÜÇLÜ AİLE, MÜREFFEH TOPLUM

Altıncı başlıkta aile, nüfus ve toplumsal dayanışma vizyonun merkezine yerleştiriliyor. Belgede Türkiye'nin geleceğinin nitelikli nüfusun korunmasına, ailenin güçlendirilmesine ve toplumsal refahın kalıcı hâle getirilmesine bağlı olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE YÜZYILI KADINLA MÜMKÜN

Kadın politikalarında eğitim, istihdam, girişimcilik, sosyal destek, şiddetle mücadele ve kadın sağlığı öne çıkıyor. Çalışan kadınların aile ve iş yaşamı arasında denge kurabilmesi için kreş ve gündüz bakım hizmetleri, yarı zamanlı ve kısmi çalışma modellerinin geliştirilmesi öngörülüyor.

Sekizinci başlıkta gençler Türkiye'nin geleceğinin kurucu öznesi olarak tanımlanıyor. Gençlerin bilim, teknoloji, sanat ve sporda başarıya yönelmesi, dijital çağın imkânlarından yararlanması ve karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olması hedefleniyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜM HEDEFİ

Dokuzuncu başlıkta iklim değişikliği, su güvenliği, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir şehirler ve yeşil kalkınma öne çıkıyor. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ilerlerken sanayinin rekabet gücünün korunması hedefleniyor. 100 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefi yeşil kalkınma hamlesinin büyük adımı olarak görülüyor.

Belgenin son başlığı, ilk 25 yılda oluşturulduğu belirtilen kapasitenin gelecek 25 yılda daha ileri bir seviyeye taşınması üzerine kuruluyor. Güçlü ekonomi, sağlam demokrasi, kuşatıcı anayasa, nitelikli insan kaynağı, güçlü aile, yüksek teknoloji, yeşil dönüşüm, yerli savunma sanayii, enerji güvenliği ve etkin diplomasi aynı stratejinin birbirini tamamlayan sütunları olarak sıralanıyor.