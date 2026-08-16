Fenerbahçeli küçük çocuğun formasını zorla çıkarmışlardı! Olayla ilgili gözaltı kararı

Süper Lig'in ilk haftasında Ankara'da oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında yaşanan ve sporun ruhuna yakışmayan görüntüler büyük tepki çekti. Minik bir taraftarın hedef alınarak üzerindeki formanın zorla çıkarılması üzerine adli makamlar harekete geçti.

BAŞSAVCILIKTAN GÖZALTI TALİMATI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında bir çocuğun üzerinden formasının çıkartılmasına ilişkin soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15/08/2026 tarihinde ilimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasınının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir."